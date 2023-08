Fejeton Cristiny Muntean: Chcete žít a pracovat na dálku? Základem je dodržovat 10 konkrétních kompetencí

Nedávno jsem se zúčastnila pravidelného setkání lidí pracujících na dálku na Madeiře, kde aktuálně žiju. Seděla jsem vedle mladého muže a začali jsme si povídat. Byl docela zmatený. Bylo mu 26. Po univerzitě vyzkoušel práci v jedné velké poradenské společnosti v Holandsku, ale zjistil, že to není nic pro něj. Nemohl totiž najít smysl v práci. Tak se vydal na cestu nomadství. Jenže to, co teď vydělává, mu nestačí na pokrytí nákladů na jeho životní styl. Byl proto zklamaný, až deprimovaný. Nevěděl co dál.

„Tak co budeš dělat,“ ptám se.

„Nevím. Pokusím se najít práci v nějaké remote-first firmě. Jenže těch je čím dál méně a konkurence je obrovská. Nevím, jestli na to vlastně mám,“ povzdechl si.

Držela jsem jazyk za zuby a nabídla mu svůj kontakt na LinkedIn. Jenže on na LinkedIn ještě nebyl. Tak jsem se s ním rozloučila a posunula se k dalšímu členovi setkání.

Takových lidí, kteří by chtěli žít kdekoliv po světě a pracovat odkudkoliv, je spousta. Jenže ne všichni na to mají. Tady nemluvím o tom, jestli mají dostatek odvahy takový životní styl vůbec provozovat či schopnost soustředit se na práci, když jsou obklopení miliardami možných stimulů.

Ne, oni na to nemají, protože jim bohužel chybí základní kompetence, které by jim takovýto pracovní a životní styl umožňovaly.

Jaké jsou tedy kompetence, které byste měli rozvinout, pokud chcete začít pracovat na dálku a žít kdekoliv i vy?

1. Skvělá angličtina

Je jedno, jestli zatím pracujete v týmu plném Čechů a Slováků. Za chvíli budete chtít povýšit a je velká pravděpodobnost, že váš budoucí tým bude distribuovaný, tedy plný lidí z celého regionu či z celého světa. A není nic horšího než šéf, který neumí otevřít pusu v angličtině a vyjadřovat jasně, co po lidech vlastně chce.

2. Kompetence, kterou lze ihned prodávat a provozovat na dálku

Spousta kompetencí se dá uplatnit na dálku – programování, vedení komunikace, vedení projektů a týmů, překlady, klientská péče, koučování a mentoring, vzdělávání atd. V minulosti bývalo běžné, že když byl člověk třeba právníkem v České republice, pak se mohl stěhovat za prací velmi těžko, protože právo mohl uplatnit pouze tam, kde ho vystudoval. Jenže dnes takovému právníkovi nic nebrání v tom, aby si založil online kurz na rozvoj právní gramotnosti klientů a kurz provozoval odkudkoliv. To stejné platí pro většinu kompetencí, které jsou alespoň trochu přenositelné. Dokonce mezi nomády máme manikérky či maséry. Je pravdou, že si musí domluvit práci dopředu v destinaci, kam poletí, ale nic jim v tom nebrání, když mají alespoň… základy podnikání.

3. Základy podnikání

Spousta lidí pracujících na dálku dnes čelí problémům ne proto, že nejsou otevřené pozice ve firmách, které umožňují práci na dálku, ale protože oni ty kompetence, které již mají, na dálku neumí prodávat. Proto jsou základy podnikání – jak si třeba vybrat cílovou skupinu, cílovou službu, cenovou politiku, systém dodávání práce, právní a účetní aspekty podnikání odkudkoliv – naprostým základem pro každého, kdo na dálku chce trvale pracovat. A také žít.

4. Budování osobní značky

Pokud mě znáte, víte, že budování osobní značky je moje milované téma odjakživa. Budování osobní značky je však o to důležitější, když se s lidmi, kteří vám platí za práci, nevídáte pravidelně. Podstata budování osobní značky není, že jste hodně vidět, ale to, že díky vaší viditelnosti vám lidé začnou důvěřovat. A když lze člověku věřit, je vám pak jedno, odkud pracuje. Dokonce vám nevadí ani to, kolik mu platíte, protože víte, za co mu platíte. Jenže spousta lidí chce pracovat na dálku a na svoji kvalitní osobní komunikaci zapomíná. Což mě vede k další kompetenci.

5. Schopnost psát stručně, jasně, srozumitelně

Většina firem pracujících na dálku funguje takzvaně asynchronně. To znamená, že většina komunikace probíhá přes chat a počet schůzek je minimální – lidé pracující kompletně na dálku mají obvykle stejný počet schůzek jako lidé pracující z kanceláře (nejvíc schůzek mají lidé pracující v hybridním režimu). Právě proto, že vaše komunikace probíhá primárně přes chat, musíte umět psát velmi dobře a využít emoční inteligenci i v písemném projevu. Což mě vede k…

6. Emoční inteligence

Abyste uměli pracovat odkudkoliv, musíte se umět emočně naladit na šéfy, kolegy či klienty, které nevidíte osobně pravidelně, kteří žijí a pracují na zcela jiných místech a v jiných časových pásmech a kteří pocházejí ze zcela jiných kultur. Proto se s nimi musíte dohodnout na systémech, které vám umožní vzájemné porozumění. Paradoxně, čím více pracujeme na dálku, tím důležitější jsou pro nás mezilidské vztahy. Pro ty z nás, kteří pravidelně kašlou na emoce a kvalitní vztahy, práce na dálku není nic udržitelného.

7. Video komunikace

Právě z důvodu toho, že jsou emoce tak důležité v online světě, je čím dál důležitější komunikovat přes video. Na jednu stranu si lidé dané video pustí, kdy se jim zachce, a na druhou stranu vás vidí, slyší a cítí, jako byste byli vedle nich. Jestli chcete pracovat udržitelně na dálku a mít kvalitní vztahy, používejte ve své komunikaci co nejvíce videí.

8. Strategické myšlení a záměrnost

Tomuto tématu byl věnován můj minulý článek. Když pracujete na dálku a každý den se na vás valí nové a nové zážitky, musíte se umět soustředit. Musíte si umět vybrat klíčové priority, pracovat na nich, dokud nejsou hotové, a pak si už můžete užívat svůj ráj v klidu.

9. Tvořivost a inovativní myšlení

To je vlastně jeden z klíčových důvodů, proč by firmy měly podporovat lidi v tom, aby pracovali na dálku. Když lidé změní perspektivu, jejich tvořivost exponenciálně roste. Pokud chcete ve firmě více tvořivých a inovativních lidí, umožněte jim pracovat odkudkoliv.

10. Otevřenost a eliminace nevědomých předsudků

Nejméně předsudků mají lidé, kteří pravidelně cestují a obklopují se lidmi, kteří vypadají, fungují a myslí jinak než oni. To vede lidský mozek k tomu, aby se otevřel a uvolnil v tom, co je odlišné (v kontextu diverzity). Je skoro vtipné pozorovat firmy, které se perou s podporou DEI (diverzita, rovnost a inkluze), ale když jde o podporu skutečného řešení na eliminaci předsudků – cestování a exponování se něčemu novému formou práce na dálku, pak z toho firmy rychle couvají zpět.

Pokud tedy chcete pracovat na dálku, projděte si znovu kompetence výše a zkuste si uvědomit, které z nich vám chybí a kde byste měli začít. Práce na dálku je totiž silný samoobnovitelný nástroj – čím víc tyto kompetence uplatňujete v praxi, tím lepší budou. A tím rychleji si můžete dovolit nejen žít a pracovat odkudkoliv, ale hlavně žít a pracovat odkudkoliv za svých podmínek a za peníze, které si zasloužíte. Konečně budete mít život ve vlastních rukou. Naštěstí žijeme ve světě, který nám tuto možnost dává. Stačí se pro to pouze rozhodnout.

PŘÍŠTĚ: Jak na lidi, kteří chtějí pracovat odkudkoliv?