Václav Jirků z Penty: Stárnutí populace je příležitost

Rádi bychom postavili dalších 50 Alzheimer domů. A zvažujeme, že s nimi půjdeme za hranice Česka. Demografická křivka jasně říká, že služby „pro staré“ budou v příštích letech potřeba, říká Václav Jirků, partner skupiny Penta. Na starosti má rozvoj medicínského byznysu Penty, na který investiční firma hodně vsadila. Zároveň je investičním šéfem společnosti, pravou rukou hlavního akcionáře Penty Marka Dospivy. Přitom ještě před dvaceti lety pracoval Jirků jako anesteziolog v nemocnici v Kolíně. Vyšvihl se, nyní je partnerem velké investiční skupiny a rozhoduje o alokaci miliard korun. Penta nakupuje a provozuje nemocnice na Slovensku, v Polsku a v Česku. A rozhlíží se, kam jít dál. Penta je jedním z největších soukromých poskytovatelů zdravotní péče v zemi. „Vytvořili jsme jinou kvalitu a rozsah péče,“ říká Jirků.

V jaké fázi rozvoje se nachází Penta Hospitals. Jste v Česku, v Polsku a na Slovensku, expanzi do Rumunska jste nakonec odpískali…

Do zdravotnictví jsme první poliklinikou vstoupili někdy v roce 2012, když jsme koupili první nemocnici na Slovensku. A musím říct, že prvních skoro deset let bylo o hledání správného receptu. Přebírali jsme veřejné nemocnice ve strašném stavu, podfinancované, zadlužené. Třeba první čtyři nemocnice, které jsme si pronajali od Košického kraje, měly závazky 20 milionů eur po splatnosti. Byli jsme ale přesvědčeni, že soukromý vlastník umí majetek spravovat lépe než veřejný, kde nikdo nemá zodpovědnost.

Jaký byl váš ozdravný recept?

Idea byla, že příjmy zásadně nezměníte, ani počty pacientů hned nezměníte. Ale změníte náklady. Povedlo se nám v první fázi během roku a půl udělat první restrukturalizaci. Začali jsme šetřit, centrálně nakupovat… Nemocnice jsme celkem rychle dostali do pozitivního hospodaření. Podařilo se nám s dodavateli dohodnout splátkové kalendáře, protože když po nich chcete slevy za objem, nemůžete jim dlužit 360 dní.

Pochopili jsme také, že toto odvětví potřebuje neustálé investice, do nové techniky, do robotů, CT, magnetických rezonancí, sonografů. Samozřejmě musíte neustále navyšovat mzdy, protože trh vás dohání, stát neustále přidává. Několik let jsme přemýšleli, co s nemocnicemi dál.

Takže jste začali shánět investora…

Přesně. První nemocnice jsme pořídili na Slovensku, v Polsku jsme měli síť nemocnic, v Česku jsme začali Vrchlabím, následně jsme koupili Nemos (Sokolov, Ostrov a Sušice, v roce 2017 – pozn. red.). A tehdy, otevřeně říkám, nebyla na úrovni partnerů Penty úplná shoda, že je to byznys, který chceme dělat dalších dvacet let. Vznikl úkol hledat partnera, který nám pomůže vrátit část investice, a s ním to rozvíjet dál. Na konci jsme dostali dvě nebo tři docela dobré nabídky. Ale zároveň přišel covid. Ten změnil mindset na úrovni vedení Penty. Pochopili jsme, že toto odvětví má nejen ekonomický rozměr, ale i rozměr směrem ke společnosti. V Česku jsme zpočátku neměli tolik covidových pacientů, ti nejdříve zahltili velké špitály. Ale v průběhu pandemie jsme jimi třeba v Sokolově měli nemocnici totálně přehlcenou. Venku frontu sanitek, umřela nám na covid sestřička. Na Slovensku jsme měli dvě nemocnice upravené na čistě covidové. A nám došlo, že toto podnikání má, teď to přeženu, i etický rozměr.

S tou etikou jste to snad moc nepřehnal, ne?

My jsme především investoři, kteří podnikají proto, aby vydělali. Ale najednou jsme viděli, že ono to dává něco nejen finančně, ale i emocionálně. Tehdy, když jsme viděli, že i společnost oceňuje, jak naše nemocnice řídíme a jak do nich investujeme, a zároveň se změnil partnership na úrovni Penty, někteří partneři odešli, jiní včetně mě přišli, tak jsme si nad tím znovu sedli. Řekli jsme si, vždyť nám to jde, odvětví roste, byznys roste, máme spokojené pacienty i personál, proč bychom z toho měli odcházet. Máme jiný obor, do kterého bychom peníze dali? Pokud nechcete mít jednu firmu typu Dr. Max a dávat všechny peníze do jedné firmy, což nechceme. Padlo rozhodnutí, necháme si nemocnice, nic prodávat nebudeme, naopak do nich budeme daleko víc investovat.

V kontextu toho jsme začali budovat holdingovou strukturu, protože ty tři země byly relativně hodně separované. Před dvěma lety jsme našli holdingového šéfa Petera Lednického, a redefinovali jsme si znovu strategii. Penta řekla, dobře, věříme vám, jestli chcete firmu do pěti let zdvojnásobit, možná ztrojnásobit, dáme vám na to kapitál. Získali jsme důvěru. Takže se z toho stal jeden ze strategických pilířů Penty. Dnes máme v těch třech zemích asi miliardu eur tržby, chceme to zdvoj- až zdvojapůlnásobit v horizontu čtyř až pěti let. Takže znovu přemýšlíme, jestli se nepustit do expanze mimo tyto tři trhy.

Takže se znovu díváte na Rumunsko, o kterém už jste jednou přemýšleli?

V Rumunsku je zajímavá firma, která bude na prodej. Jmenuje se Regina Maria, je to velký a úspěšný byznys, na který se dívá spousta strategických i finančních hráčů. Myslíme si, že bychom s tou firmou něco dokázali dělat a zároveň část jejího know-how mohli použít v našem regionu. Je to celé na začátku. Na úrovni Penty je dnes sentiment, budeme vás podporovat v každé racionální expanzi v zemích, kde jste, případně v novém teritoriu.

Sledujete ještě nějaké další zahraniční trhy a možné akvizice?

Sledujeme dění na trhu, ale žádná další akvizice není teď bezprostředně ve hře. Na Rumunsko jsme poprvé nebyli připraveni, a upřímně, pořád na to nejsme připraveni. Máme relativně novou manažerskou strukturu, budujeme ji. Jít na trh jako je Rumunsko by pro nás byla obří výzva hlavně z pohledu manažerského, kapacity těchto lidí. Na druhé straně je tam tak zajímavá příležitost, že se na to chceme podívat. Jiné země teď nevidím. Na západ od nás jít nechceme, je tam jiné prostředí. Navíc v Rakousku nebo Německu jsou velcí hráči s desítkami nemocnic. Abychom tam koupili dvě nebo tři, to nedává smysl. Východ taky nedává smysl, takže se díváme na Balkán. A tam je Rumunsko strategicky nejzajímavější, protože tam už jsme s Fortunou i s Dr. Maxem. Už tam máme nějakou manažerskou strukturu, vztahy.

Pro Pentu je Rumunsko třetí největší trh, jednička a dvojka jsou Čechy a Slovensko, trojkou bylo Polsko, teď už není. Rumunsko bohatne rychleji než my. Vidíme, že Rumuni jsou za zdravotnictví ochotni mnohem víc sáhnout do vlastní kapsy, to v Česku nebo na Slovensku nefunguje.

Jak se liší byznysové prostředí České republiky a Slovenska? Jaké nové investice Penta v dalších letech chystá? A proč jsou sektory zdravotnictví a sociálních služeb v současnosti tak zajímavé pro velké finanční skupiny? Celý rozhovor s partnerem Penta Investments čtěte v tištěném magazínu Newstream CLUB.

Václav Jirků

Partner investiční skupiny Penta Investments. V roce 2000 působil jako lékař, konkrétně jako anesteziolog v nemocnici v Kolíně, posléze se stal šéfem místní jednotky intenzivní péče. Do Penty nastoupil v roce 2007, po čtyřech letech se stal investičním ředitelem a od roku 2021 je partnerem. Ve skupině je zodpovědný za zdravotnické portfolio, které zahrnuje Penta Hospitals International, zdravotní pojišťovnu Dôvera a síť lékáren Dr. Max.

