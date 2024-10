Kouč Marian Jelínek: Starejme se co nejvíc o své nejbližší domovy. Těmi jsou moje tělo, moje mysl, moje duše

Marian Jelínek je mentální kouč. To není úplně běžná profese. Marian pomáhá sportovcům a vrcholovým manažerům projít světem bez ztráty kytičky. Na uplynulé olympiádě měl několik svěřenců, které se snažil mentálně naladit k vrcholným výkonům. Stres, očekávání okolí, neustálá sebereflexe. Pro běžného člověka je to denní chleba, ale pro lidi na špici je to násobné. Je vlastně nějaký recept, jak zvládat tlak okolního prostředí? Marian Jelínek ho našel a dlouhá leta přednáší a vkládá do duší, jak se s ním vypořádat. „Poznat sám sebe a umět se sebou pracovat,“ říká Jelínek. Je to ale složitější. Každý z nás má v sobě nános výchovy minulých generací, a také někoho druhého. Své druhé já. Jak se s ním vypořádat? Jak se stát svobodným člověkem v moderním světě? Je to o jídle, je to o vztazích, říká uznávaný kouč v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ukázku.

Reklama

Jak moc vás zaměstnávala olympiáda? Protože vy jste převážně mentorem sportovců.

Dá se říci, že pro mě jako mentálního kouče, čím je více krizových situací, tím víc je práce. Olympiáda je pro mnohá sportovní odvětví vrcholem jejich kariéry, který v sobě nese nejen emotivní změny v subjektivních světech sportovců. Je zde větší četnost změn emocí, větší zodpovědnost, prostě větší ataky na psychickou odolnost. Je to něco, na co se sportovec připravuje čtyři roky. Možná je to jeho první, anebo poslední olympiáda. Momentů, které krizovou situaci vyhajpují do vyšších pozic, je hodně. I proto si o tom chtějí tito lidé víc povídat, chtějí řešit předstartovní stavy, chtějí rozebírat, jak pracovat se zodpovědností, se strachy. Nebo třeba i se situacemi, které přináší dnešní doba, respektive digitalizace. Na každého to má jiné dopady v jeho subjektivním světě. Olympiáda je i pro mě jako mentálního kouče zlatým obdobím z hlediska pracovního vytížení.

Je to pro vás i finančně zlaté období?

Reklama

Ne, ne. To by byla velká mýlka. Plno sportovců dělám úplně zadarmo. Baví mě to. A také vím, že sportovci, mimo fotbalistů, hokejistů, golfistů nebo tenistů, nemají finančních prostředků nazbyt. Někteří manažeři, CEO, mi naopak platí velikánské peníze, abych mohl dělat padesát procent klientů zdarma. Někdy si dělám legraci, když se s nějakým generálním ředitelem domluvím na spolupráci. V nadsázce mu říkám, teď k tomu máte jednu atletku na olympiádě.

Pořádáte přednášky, koučujete manažery, sportovce. Jak rozkládáte svůj čas, čemu ho věnujete nejvíc?

Jedna věc je čas, druhá věc je výdělek. Já to rozděluji. Někdy mě časově vytěžuje něco, co pro mě nemá finančně žádný efekt. A někdy mě časově vytíží něco méně, ale má to velký finanční efekt. Chci tím říct, že mám čtyři kontrakty s firmami (jedním z nich je třeba fotbalová Sparta, druhým Newton University), které mi dávají měsíční paušál, a to je pro mě finanční background. Mimo to mám čas se věnovat ostatním klientům. Obecně však lze říci, že je to napůl přednášení a školení a napůl koučování.

Jaké je hlavní téma, které v této oblasti v současnosti rezonuje. Jak je nastavená hlava západního člověka?

To je zásadní otázka. Myslím, že žijeme v době, která je zlomová. Ono se to říká o jakékoliv době. Ale z mého pojetí je nyní opravdu zlomová. Za prvé, žijeme poprvé jako lidská společnost v dostatku. Dosud jsme žili, po 99,9 procenta času lidské existence, v nedostatku. Pořád jsme odtlačovali nějaké negace. Měli jsme hlad, byla nám zima, netekla teplá voda, neměli jsme léky. Tři z deseti dětí umřely při porodu. Teď nastal zlom. Negace už neodtlačujeme, žijeme v době nadbytku. A to vyžaduje změnu mindsetu. Protože když nezměníme mysl, co se vlastně děje? Zvyšujeme sice ekonomické indexy společnosti, rostou nám hrubé domácí produkty, ale najednou zjišťujeme, že se pozitivní emoce v lidech již z těchto důvodů automaticky nezvyšují.

Vývoj by měl vést i k tomu, abychom se cítili lépe. Ale to nenastalo. Nepochopili jsme bod zlomu, který souvisí s tím, že se v době nadbytku musíme začít chovat jinak, abychom zažívali více pozitivních emocí, radosti a štěstí.

Lékařka olympioniků Karolína Velebová: Smiřme se s tím, že stárneme Enjoy Patří k nejlepším lékařkám pohybového aparátu u nás. A když se některému vrcholovému sportovci něco přihodí, pravděpodobně skončí v její ordinaci. Karolína Velebová založila kliniku Body Solution Clinic. Jak těžké je v Česku podnikat v oblasti zdravotní péče? A proč může být podzim velmi nebezpečný pro amatérské sportovce? Na to odpovídá prestižní lékařka v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB. Stanislav Šulc Přečíst článek

A vy víte, jak se máme chovat, abychom měli více pozitivních emocí, respektive radosti?

Mám na to svůj názor, který na přednáškách vysvětluji. Všimněte si, že do určité doby jsme nemuseli hlídat limity, které nám dávala doba. Pojďme k fyzickému tělu. Jestliže děti chodily kilometr nebo dva do školy, tak měly pohybu tolik, že to nemusel nikdo hlídat. Spíš jsme hlídali, aby byly včas doma. Dnes najednou musíme pohyb hlídat, musíme se do něj nutit. Musíme chodit běhat, musíme jezdit na kole. Umíte si představit, že byste za první republiky zaťukal na souseda a řekl mu, pojďte si zaběhat? Dal by vám mokrý hadr na hlavu. Co tím chci říct? To je ten bod zlomu. Odstraňovali jsme překážky ze života. Změna je nyní v tom, že si je tam musíme vracet. Ale cíleně a s rozumem. A kdo je tam má vracet? Stát, společnost? Ne. Já sám. Protože kdyby mi je tam vracel někdo jiný, ztratil bych svobodu. Když byl jídla nedostatek, musel jsem se chovat jinak. Teď je ho nadbytek, musím se chovat zase jinak. Vyhledávat to nejlepší z každé dané komodity. Nemůžu se přežrat na sto padesát kilo. Tohle lidé nechtějí slyšet. Jestliže se budu otužovat, nemůžu mít dvě nebo tři angíny do roka. Máme klimatizace, jsme rozmazlení. A nemocnost stoupá.

Je hezké, že to říkáte. Ale jak změnit návyky lidí?

Uvědomil jsem si, že problém je ve výběru. V době nedostatku jsem neměl z čeho vybírat. Teď, když nechci podlehnout nemocem z nadbytku, musím umět vybírat. Proto je důležité společnost edukovat. Začal bych radou, starejme se co nejvíc o své nejbližší domovy. A těmi jsou moje tělo, moje mysl, moje duše. Už to není, kde seženu pitnou vodu, to už máme za sebou. Ale my se víc staráme o zahradu nebo dům než o náš nejbližší domov. Edukace by měla začít už ve školství, v rodině. Do sedmi let dítěte je rodič extrémně důležitý. Vzory, zrcadlové buňky. Prostě edukace. A kdo by měl edukovat? Všichni bychom se měli snažit. Zdůraznil bych slovo zodpovědnost. Kdo je zodpovědný za děti do tří, čtyř let? Rodiče. Jestli chci jako rodič mít povědomí o určitých věcech, musím se edukovat. Pokud to nedělám, zbavuji se zodpovědnosti. Potom nemůžu brečet, že to za mě má řešit stát. Když dávám dítěti od tří let mobil, aby se při jídle dívalo na pohádku, nemůžu se divit, když v pěti letech nejí, pokud nebude mít tablet s pohádkou.

Vychází podzimní Newstream CLUB. S Radimem Paříkem, Christinou Meinl nebo Lubomírem Typltem Leaders Jak zůstat relevantní i v nadcházejících letech? Jak se udržet v kondici a jak vytvářet dlouhodobou hodnotu? Nejdůležitější témata současnosti pohledem řady významných osobností českého byznysu, veřejného dění i umění nabízí podzimní magazín Newstream CLUB. Radim Pařík vysvětluje, proč je vyjednávání novou dovedností pro 21. století a Christina Meinl, dědička slavného kávového impéria připomíná, jak je v byznysu důležité neustále se adaptovat. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jak by měli dnešní rodiče vychovávat své děti? A jak by měli lidé vhodně nakládat se svým časem, aby žili spokojené a dlouhé životy? Nejen o tom hovoří Marian Jelínek v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, který právě vychází.

Marian Jelínek

Bývalý český hokejový trenér a kouč. V současné době individuálně spolupracuje s vrcholovými sportovci různých odvětví (např. Karolína Plíšková, Petr Mrázek, Jan Micka) a také s podnikateli a manažery, které koučuje či jim v rámci workshopů přednáší. Celkem sedmnáct let byl Jelínkovým klientem Jaromír Jágr.

Kardiolog Táborský: Srdečním chorobám lze předcházet důslednou prevencí Leaders Každý den zemře v Česku 100 až 150 lidí na onemocnění srdce nebo cév. Děsivou statistiku by pomohlo zlepšit například i to, kdyby častěji chodili na preventivní prohlídky. A podle jednoho z nejznámějších tuzemských kardiologů Miloše Táborského by tomu mohla pomoci i digitalizace medicíny. Rozhovor s prestižním lékařem přinesl magazín Newstream CLUB. Petra Nehasilová Přečíst článek

Christina Meinl: Musíte mít odvahu zgruntu se změnit Leaders Jak lze udržet a rozvíjet rodinný podnik po pět generací? Proč je Julius Meinl I. jejím velkým vzorem? A proč se u Meinlů rozhodli vrátit ke kořenům, tedy byznysu s prémiovou kávou, ve kterém jsou 160 let? O tom a dalších plánech firmy mluvila s Newstream CLUB Christina Meinl, výkonná ředitelka Julius Meinl Coffee Group pro Rakousko. Adéla Vopěnková Přečíst článek