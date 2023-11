Tvrdík jedná s Číňany. Lobuje za návrat přímého leteckého spojení

Prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce a šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík jednal v Pekingu s čínským premiérem Li Čchiangem. Tvrdík serveru Seznam Zprávy po schůzce řekl, že předsedu čínské vlády požádal o možnost obnovení přímého leteckého spojení obou zemí. O setkání dopředu informoval české úřady a před setkáním navštívil český zastupitelský úřad v Pekingu.

„Na osobním setkání jsme měli možnost probrat i některá témata česko-čínské spolupráce a aktuální dění ve světě. V minulosti jsme jako česko-čínská komora napomáhali navázání přímých leteckých spojení, proto jsem požádal pana premiéra o možnost jejich obnovení,“ uvedl Tvrdík. Přímé letecké spojení je podle něj klíčová věc pro ekonomické zájmy podnikatelů obou zemí i turistický ruch.

Čínský premiér Tvrdíka pozval soukromě, znají se z doby, kdy Li Čchiang působil ve funkci guvernéra provincie Če-ťiang. Jednání proto bylo podle Tvrdíka osobní, přesto o jejím konání dopředu informoval českou diplomacii. Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že o jednání Tvrdíka s čínským předsedou vlády vědělo a má zájem o podrobnosti z cesty.

Tvrdík stojí v čele Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce od roku 2012. Jako zástupce čínské společnosti CEFC se v roce 2015 podílel na převzetí fotbalového klubu Slavia Praha čínským investorem. Nyní je vlastníkem Slavie i stadionu v Edenu společnost CITIC Europe Holdings, která patří do čínské CITIC Group. Tvrdík je předsedou představenstva klubu.

Čeští politici a diplomaté se v poslední době snaží navázat konstruktivnější vztah s čínským režimem, který s koncem dlouhodobě pročínského prezidenta Miloše Zemana ochladl, napsaly Seznam Zprávy. Nedávno jednal v Číně poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který se sešel s nejvýše postaveným čínským diplomatem Wangem I. Pojar míní, že s Čínou je třeba jednat otevřeně. S Čínou Česko ani Evropu nespojují stejné hodnoty, civilizace ani systémy, je ale třeba komunikovat, což chápou obě strany, řekl minulý týden.

Některá média v poslední době psala o chystané cestě premiéra Petra Fialy (ODS) do Číny, který to ale označil za dezinformaci. „Žádná moje cesta do Číny není plánována ani připravována,“ řekl Fiala v debatě s Deníkem.