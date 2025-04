Trumpův syn se chystá do Česka

Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá krátce před rumunskými prezidentskými volbami, které poutají celosvětovou pozornost kvůli vyloučení krajně pravicového kandidáta Calina Georgeska, navštívit Rumunsko. V rámci své evropské cesty zavítá také do řady dalších zemí včetně Česka. Píší o tom americká média.

Donald Trump mladší zavítá do balkánské země krátce před opakovaným prvním kolem voleb, k němuž Rumuni půjdou 4. května. Georgescu loni v listopadu nečekaně vyhrál první kolo v původním termínu. Výsledky však těsně před druhým kolem anuloval ústavní soud na základě odtajněných bezpečnostních dokumentů, podle kterých se do voleb vměšovalo Rusko.

Rozhodnutí soudu ostře kritizovali politici z krajně pravicových a populistických stran v Evropě, ale i americký viceprezident J.D.Vance či miliardář a Trumpův blízký spolupracovník Elon Musk. Ti hovořili o snaze nedemokraticky znemožnit úspěch Georgeska.

Sám Trump mladší podle webu Axios hovořil o „dalším sorosovsko-marxistickém pokusu zmanipulovat výsledek a ignorovat vůli voličů“. Do Rumunska se chystá 28. dubna.

Podle zdrojů Axiosu i webu Politico by měl při své cestě zavítat i do dalších zemí, mimo jiné do Česka, Maďrska, Srbska, Bulharska či na Slovensko.

