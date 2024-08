Trdelník z Brna proráží ve světě. Chystáme expanzi i do Saúdské Arábie, říká zakladatel společnosti Trdlokafe

Přesně před deseti lety Radek Klein začínal s pojízdným stánkem s kávou a trdelníky. Postupem času jeho společnost Trdlokafe otevřela 230 prodejen a další stovka je franšízanty objednaná. Firma má své pobočky v Česku i dalších evropských zemích, dále také v USA a expanduje i v Dubaji a Kataru.

„Objížděli jsme festivaly a další akce, první stabilní stánek jsme otevřeli v Brně u obchodního centra v roce 2014. A rozjelo se to celkem dobře. Když jsme něco vydělali, tak jsme peníze otočili do investic do rozvoje dalších stánků,” popisuje úplné začátky mladý podnikatel. Po deseti letech na trhu firma loni dosáhla miliardy korun v tržbách a letos očekává ještě o 500 milionů víc.

Začínali jste v Brně, pak přišla expanze na výrazně konkurenčnější trh do Prahy. A uspěli jste i tam...

V Praze, kde již byli v trdelníkovém byznysu velcí hráči, jsme začínali jako úplný outsider z Brna, ale postupně se to otočilo. Nyní máme největší počet prodejen a představujeme mainstream. Ostatní zůstávají na původních počtech.

Odkud pramení váš vztah k trdelníkům?

O prázdninách, před nástupem na vysokou školu, jsem koupil sadu na jednorázové tetování a začal jezdit po letních akcích a airbrushem jsem tetoval děti. Tam jsem si všiml potenciálu stánků s trdelníky, kde stály dlouhatánské fronty. O trdelníky byl obrovský zájem, potenciál toho byznysu ale nebyl uchopen příliš dobře, tak jsem se rozhodl otevřít svůj stánek a dělat to lépe.

Trdelníky, káva, točená zmrzlina, to je poměrně jednoduchý gastronomický koncept. Pomohla vám k úspěchu právě tato jednoduchost?

Opravdu to není žádná složitá gastronomie. Navíc jsem od začátku investoval do vlastního software, který pomáhá řídit a škálovat. Tím se nám postupně podařilo franšízu otočit.

Co to v praxi znamená?

My to pro klienty celé uděláme. Najdeme místo, zajistíme všechna povolení, postavíme prodejnu a seženeme personál, a půl roku novou prodejnu řídíme, než se stabilizuje. V této fázi provozovnu předáme franšízantovi, který se tomu může dál věnovat sám.

Kolik peněz si musí klient na investici do franšízy připravit?

Jsou to tři miliony, v některých případech ale i víc. Ty se mu postupně vracejí ze zisků provozovny. Návratnost investice je do tří let. Jednou z variant je, že franšízant může být i naprosto pasivní, to se jedná zejména o provozy v zahraničí, které čeští franšízanti zainvestují. V takovém případě se o celý provoz staráme a necháme si za to zaplatit něco navíc.

Je o tento model franšízy zájem?

S tímto produktem jsme přišli v roce 2022 a zájem stále roste, protože návratnost je mnohem rychlejší než u investice do bytu, nebo jiné investiční nemovitosti.

Můžete to popsat?

V letošním roce je nárůst skokový, protože se sešlo několik klíčových faktorů. Klienti, kteří s námi začínali, mají prodejnu splacenou a chtějí další, dál se výrazně rozšířilo povědomí o našem brandu a přicházejí i noví klienti. Do loňského roku byl růst lineární. Rostoucí poptávka nás tlačí do nových projektů i do zahraničí. Z Trdlokafe se tak stala retailová skupina, která zastřešuje několik dalších značek.

Výdělek do půl roku

Dokážete tak dynamický růst zvládnout?

Ještě jsme nenarazili na peak. Zájem se dál zvyšuje, což hovoří o kvalitě byznys modelu. V současné době máme 230 poboček v provozu a stovku podepsaných nových projektů, které postupně pro klienty dokončujeme.

Kde se vaše pobočky nacházejí?

Kromě Česka jsme na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, Německu či Belgii. Nově jsme otevřeli ve Španělsku a budeme spouštět Itálii. Dále jsme v Dubaji a Kataru. V arabském světě je o naše pobočky zájem, protože tam mají sladkosti ve velké oblibě. Proto se chystáme otevřít i v Saúdské Arábii. S rozvojem postupujeme i v USA, kde jsme v Kalifornii a chystáme se otevřít na Floridě a v New Yorku.

Kolik provozoven je ve vašich rukou a jaký podíl mají franšízanti?

Velká většina jich je franšízových. Naším úmyslem není prodejny provozovat a držet. Nás zajímá hlavně expanze a rozšiřování sítě do zahraničí. Nižší desítky prodejen si ale držíme, protože klientům garantujeme profitabilitu. Po půl roce od startu musí být provozovna výdělečná. Když není, tak musíme klientovi dát něco jiného, co profitabilní je. Proto si držíme i vlastní prodejny.

Jaká je vaše investiční strategie při výběru nových rozvojových lokalit?

Původně jsme měli jinou strategii. Jsem z Brna a úplné začátky byly před obchodním centrem Futurum. I pak jsme se dál zaměřovali zejména na rezidenty a o turisty tolik nešlo. Následně jsme se posunuli i do centra Prahy, kde otevíráme řadu prodejen, a v tomto případě jsou orientované zejména na turisty. V zahraničí obsazujeme rovněž turisticky atraktivní místa. Chceme si tamní trh osahat a postupně se posouvat i do neturistických míst. Návštěva našich podniků je pro hosty naprosto impulzivní, nechodí k nám na sváteční posezení, ale na rychlou kávu, trdelník nebo zmrzlinu, tak je výběr místa a práce s ním naprosto zásadní. Proto nemáme ani striktně jednotný firemní design, ale modifikujeme jej pro konkrétní místo.

Globální koncept

Mekkou síťového retailu a franšízingu jsou USA. Jak se hodláte dále prosazovat za oceánem?

Na americkém trhu mě hodně baví, že i přes obrovskou konkurenci a nabídku rychlého občerstvení, potenciální franšízanty náš model zaujal. Američany, kteří mají nabídku desítek různých konceptů, náš nabídkový balíček služeb oslovil zejména díky tomu, že se o franšízanta kompletně postaráme od začátku po rozjezd provozovny včetně personálu a garance zisku.

V Los Angeles jste na proslulé Venice Beach, kde projdou miliony a miliony turistů. Je to na výnosech a nákladech znát?

Výnosy i náklady jsou zde podobné jako na nejlepších prodejnách, které máme v Česku.

Trdelník nemá v české ani moravské historii prakticky žádnou stopu. Čemu přisuzujete takový úspěch?

O vytvoření nějaké tradice, nebo národní stopy jsme se nikdy nepokoušeli. V podstatě o produkt, který dal Trdlokafe jméno, jde čím dál míň. Naopak roste zájem o Bubble Tea od naší další firmy Bubblify a další značky. V našem případě jde o byznys model a další značky v nabídce provozoven. Naše deviza je v tom, že umíme vzít retailový projekt, pomocí software ho zautomatizovat a provozně ho zjednodušit tak, že představuje pro klienta kvalitní investici.

Vraťme se ještě k trdelníku..

Pokud se bavíme čistě o trdelníku, tak jsme se nikdy nepokoušeli říkat, že je to něco tradičního, ryze českého. Ani naše prodejny tak nevypadají. U nás na rozdíl od jiných, kteří prodávají trdelníky v centru Prahy, není nikdo v kroji. Trdelník vnímáme jako dobrý a prodejný produkt, jako je například americký donut. Je sladký a dají se dělat různé variace, které mají zákazníci rádi. Právě to, že jsme nevsadili na nějaké češství, jsme úspěšní i v zahraničí. Nepřicházíme o hlavní prodejní artikl, ale díky globálnímu konceptu můžeme fungovat všude.

Začíná již být znát i síla značky, když expandujete po světě?

Paradoxně se mě někdy klienti ptají, zda jim s každou nově otevřenou prodejnou nevzniká konkurence. Je to ale přesně naopak. Čím víc prodejen máme, tím jsme známější, a přináší to kýžený návštěvnický efekt a řadu synergií. Když měl Starbucks dvě prodejny, tak určitě nebyl tak známý a navštěvovaný jako dnes. S každou novou prodejnou tak marketingově podporujeme ty stávající a vzniká značka k níž se zákazníci vracejí.

Převažují u vás domácí franšízanti, nebo zahraniční investoři?

Zatím to jsou z devadesáti procent Češi a deset cizinci. Potenciál tak vidíme obrovský právě ve světové expanzi, protože Česko je stále postkomunistická země s malým trhem a nerozvinutým kapitálem. Proti tomu je svět obrovský a firem, které dělají podobný byznys jako my, příliš není. Potenciál na rozškálování do celého světa tak je obrovský. Nejen co se týká koncového prodeje kávy, zmrzliny a trdelníků, ale i prodeje franšíz. Pořád jsme na začátku, v promilích toho, co je možné z byznysu vytěžit.

