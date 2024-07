Přehledně: Kde najdete nejlepší česko-slovenské restaurace? A kolik zde stojí menu

Kam v Česku a na Slovensku vyrazit za opravdu dobrým jídlem a vínem? Vybrali jsme ty nejlepší restaurace, za nimiž stojí ti nejzajímavější a nejkreativnější osobnosti v oboru. Společným pojítkem všech podniků přitom je, že využívají lokální suroviny a chutě. Jen s nimi nakládají zcela osobitě. Seznam najdete v magazínu Newstream CLUB 4.

Které restaurace v Česku a na Slovensku jsou těmi nejlepšími? A jak to vlastně zjistit? Odpověď je totiž složitější, než se může zdát.

Můžeme sáhnout po proslulém Michelinském průvodci, který každoročně sestavuje žebříček top restaurací světa. Jenomže jeho porotci zdaleka nenavštěvují všechny země a v některých prověřují jen část trhu.

Z Česka se tak v Michelinském průvodci objevují jen některé pražské restaurace, což by se brzy mělo změnit, protože český stát zaplatil za to, aby se záběr michelinských porotců rozšířil na celou zemi. Na Slovensko zatím porotci nejezdí vůbec, a tak se slovenské restaurace do Michelinského průvodce nedostávají. Podle informací se to mohlo změnit, ale chystanou podporu místní gastroscény chystala ještě předchozí vláda a nestihla ji dokončit, takže tato možnost zatím spadla pod stůl. A nová vláda zatím má jiné priority.

Jaké české a slovenské restaurace tak patří do světové extratřídy? Zde nabízíme petici z těch, které naplňují nejvyšší standardy, zároveň pracují s místními ingrediencemi, typickými postupy i chutěmi. A dávají jim moderní podobu.

La Degustation Bohême Bourgeoise

KDE: Praha

Šéfkuchař: Oldřich Sahajdák

Cena degustačního menu

Menu 2850 Kč

Vinné párování 1850 Kč

Nealkoholické párování 1150 Kč

Podívejte se na restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise

Field

KDE: Praha

Šéfkuchař: Radek Kašpárek

Cena degustačního menu

Desetichodové degustační menu 4400 korun

Vegetariánská varianta menu 4100 korun

Vinné párování A 5800 korun

Vinné párování B 2200 korun

Nealko párování 1250 korun

Podívejte se na restauraci Field

ECK Reustaurant

KDE: Bratislava – Devín

Šéfkuchař: Daniel Tilinger

Cena degustačního menu

Menu 105 eur

Vinné párování Roots & Terroir 65 eur

Vinné párování Grapes & Appelation 85 eur

Juice párování 55 eur

Podívejte se na restauraci Eck

Gašperov Mlyn

KDE: Batizovce

Šéfkuchař: Jozef Breza

Cena degustačního menu

Menu 99 eur

Vinné párování od 40 eur

Podívejte se na restauraci Gašperov Mlyn

Restaurant Papilio

KDE: Vysoký újezd

Šéfkuchař: Jan Knedla

Cena degustačního menu

10chodové menu 4900 korun

s vinným párováním Privia 7700 korun

s vinným párováním Pavonia 10 500 korun

Podívejte se na restauraci Papilio