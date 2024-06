Dolaroví milionáři ve velkém prchají do Dubaje. Za nižšími daněmi

Nejbohatší lidi z celého světa přitahuje Dubaj. Letos do emirátu mají zamířit další. Především ti, kteří „utíkají“ z Velké Británie a Číny.

Kam míří nejvíc nejbohatších lidí z celého světa? No přeci do Dubaje. Arabský emirát se již potřetí v řadě umístil na zlaté příčce žebříčku Henley Private Wealth Migration Report. Podle výzkumu, na který upozornil server CNBC, tam do konce roku zamíří téměř sedm tisíc dolarových milionářů.

Na druhém místě žebříčku se umístily Spojené státy, které do konce roku očekávají příchod 3 800 milionářů. Tedy lidí s vysokým čistým jměním a likvidním investovatelným majetkem v minimální výši jednoho milionu dolarů.

Dubaj láká na nízké daně

Rok 2024 se podle zprávy rovněž stane „zlomovým okamžikem v globální migraci bohatství“, očekává se stěhování rekordních 128 tisíc nejbohatších lidí.

„Svět svírá bouře geopolitického napětí, ekonomických nejistot a sociálních otřesů. Milionáři proto ve velkém hledají bezpečnější přístavy pro svůj majetek a rodiny,“ píše ve zprávě Dominic Volek z Henley & Partners.

Dubaj se stává zemí zaslíbenou hned z několika důvodů, a to zejména díky vstřícné daňové politice, strategické poloze nebo prvotřídní infrastruktuře. Motivací pro příliv zahraničních investorů je rovněž tzv. zlaté vízum.

Odliv milionář trápí hlavně Čínu. Ale i Británii

Do Dubaje míří především lidé z Blízkého východu, Indie, Ruska, Afriky a v blízké době se očekává rovněž vlna příchozích z Velké Británie nebo Číny, která se bude potýkat zřejmě s nejsilnějším odlivem svých prominentů. Do konce roku by ji mělo opustit cca 15 200 lidí, Británii pak téměř 10 tisíc.

„Migraci ovlivňovaly jak ekonomické, tak i politické otřesy v Británii. A hrozí, že odliv bude urychlen dalšími nežádoucími politickými rozhodnutími před nadcházejícími volbami,“ konstatuje Hannah Whiteová, ředitelka institutu Institute for Government.

