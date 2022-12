Si Ťin-pching na námluvách v Saúdské Arábii. Vítězství pro Huawei, prohra Západu

Čínské a saúdskoarabské firmy podepsaly 34 dohod o investicích do zelené energie, informačních technologií, cloudových služeb, dopravy a dalších oblastí v hodnotě přes 30 miliard dolarů.

Saúdská Arábie během nynější několikadenní návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga potvrdila prohloubení vztahů s Čínou. Země podepsaly několik strategických dohod, včetně memoranda s čínskou technologickou firmou Huawei, která má v Saúdské Arábii rozvíjet cloudové služby a budovat technologické komplexy v saúdskoarabských městech, uvedla agentura Reuters.

Podle Reuters se čínskému prezidentovi v Saúdské Arábii dostalo okázalého přivítání, což kontrastuje s červencovým decentním přijetím amerického prezidenta Joea Bidena. Vztahy Saúdské Arábie s USA přitom poznamenala energetická politika ropného státu a také vražda novináře Džamala Chášukdžího v roce 2018.

USA se obávají rostoucího vlivu Číny

Si jednal se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, de facto vládcem ropné velmoci, který ho přivítal s vřelým úsměvem. Si podle Reuters ohlásil novou éru ve vztazích s arabskými zeměmi.

Král Salmán a prezident Si podepsali všeobecnou dohodu o strategickém partnerství. Automobil s čínským prezidentem předtím do královského paláce doprovázeli příslušníci saúdské královské gardy na arabských koních. Později se na počest čínského hosta konal banket.

Spojené státy s obavami sledují rozšiřování čínského vlivu a i návštěvu čínského prezidenta vnímají jako příklad pokusů Číny o uplatňování svého vlivu ve světě. Washington přitom podle Reuters zneklidňuje možné bezpečnostní riziko spojené s využíváním technologií čínské firmy spojeneckými zeměmi v oblasti Perského zálivu. Huawei se přitom navzdory americkým obavám zapojila do budování 5G sítí ve většině zemí regionu.

Miliardové investice do zelené energie

V článku, který zveřejnila saúdskoarabská média, Si napsal, že je na „průkopnické cestě, která má zahájit novou éru ve vztazích Číny s arabským světem, s arabskými zeměmi v zálivu a se Saúdskou Arábií. Čína a arabské země budou podle čínského prezidenta nadále držet vysoko prapor nevměšování do vnitřních záležitostí.“

V podobném duchu hovořil korunní princ, když řekl, že jeho země je proti „vměšování do vnitřních záležitostí Číny ve jménu lidských práv“, uvedla čínská státní televize CCTV.

Čínské a saúdskoarabské firmy podepsaly mimo jiné 34 dohod o investicích do zelené energie, informačních technologií, cloudových služeb, dopravy a dalších oblastí, uvedla saúdskoarabská agentura SPA. Neuvedla žádná čísla, ale dříve informovala, že obě země podepíší předběžné dohody v celkovém objemu 30 miliard dolarů (téměř 694 miliard korun).

