Čtvrt metráku kamene z Marsu za 110 milionů. Dražba meteoritu z Rudé planety se vydařila

Největší kus Marsu na Zemi se ve středu na aukci v New Yorku vydražil za 5,3 milionu dolarů (112 milionů korun), čímž se stal nejdražším kdy vydraženým meteoritem. Informovala o tom dnes agentura AP, podle níž byla ještě za výrazně vyšší částku – 30,5 milionu dolarů (646 milionů korun) – vydražena kostra mladého dinosaura Ceratosaura vysoká více než dva metry a dlouhá téměř tři metry.

Pětadvacet kilogramů vážící meteorit z Marsu byl podle aukční síně Sotheby's pravděpodobně vymrštěn z povrchu této planety po srážce s obřím asteroidem a urazil asi 225 milionů kilometrů, než dopadl na Saharu. V červenci 2023 ho v Nigeru objevil lovec meteoritů.

Červeno-hnědo-šedý úlomek je přibližně o 70 procent větší než předtím největší nalezený kus Marsu a představuje téměř sedm procent veškerého marsovského materiálu, který se na Zemi vyskytuje. Rozměry kamene jsou 37,5 na 27,9 na 15,2 centimetrů.

Odhadovaná konečná cena v aukci činila dva až čtyři miliony dolarů, tedy v přepočtu až 84 miliony korun.

Podle Sotheby’s existuje v současnosti přes 77 000 oficiálně uznaných meteoritů nalezených na Zemi. Z toho původem z Marsu jich je pouze 400.

Překvapením se během dražby více než 120 položek stala cena kostry Ceratosaura, která se i s poplatky vyšplhala na 30,5 milionu dolarů. Původní odhady přitom hovořily o ceně čtyř až šesti milionů dolarů.

