Většina Ukrajinců si myslí, že Rusům nebude stačit to, co už okupují

Drtivá většina Ukrajinců, 87 procent, si myslí, že se Rusko nespokojí s tím, co už na Ukrajině okupuje. Dvě třetiny Ukrajinců se domnívají, že ruským cílem je zničit ukrajinský stát a ukrajinský národ, napsal dnes server Ukrajinska pravda s odvoláním na průzkum Kyjevského mezinárodního ústavu sociologie (KMIS).

Sociologové zaznamenali, že ve všech ukrajinských regionech drtivá většina dotázaných - od 80 procent na východě a jihu země až po 90 procent na západě a ve středu Ukrajiny - počítá s tím, že se Rusko nezastaví na již okupovaných ukrajinských územích.

Obava z genocidy

Podle dvou třetin dotázaných je v sázce osud Ukrajiny a Ukrajinců - z toho 28 procent se obává, že Rusko má v plánu fyzickou genocidu Ukrajinců, a 38 procent předpokládá, že Rusko se chce zmocnit většiny Ukrajiny a zničit ukrajinskou státnost a národ. Obavy z genocidy či zničení státu a národa podle sociologů pociťuje 70 procent dotázaných na západě Ukrajiny, 68 procent v centrální části země, 62 procent na jihu a 46 procent na východě Ukrajiny.

Dalších 14 procent předpokládá, že Rusko chce okupovat většinu území a zřídit na Ukrajině loutkovou vládu. Podle sedmi procent dotázaných chce Rusko okupovat celý Donbas na východě Ukrajiny a Chersonskou a Záporožskou oblast na jihovýchodu země.

Části zmíněných regionů Rusko již okupuje a v září 2022 je Moskva prohlásila za připojené k Rusku, podobně jako Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Drtivá většina zemí světa tyto anexe neuznává.

Jen čtyři procenta dotázaných se domnívají, že se Rusko snaží jen zachovat si to, co už okupovalo. Jen tři procenta míní, že Rusko chce „denaficikovat“ a demilitarizovat Ukrajinu, jak Moskva zpočátku odůvodňovala vpád svých vojsk do sousední země před více než třemi lety.

Výsledky průzkumu podle zástupce ředitele KMIS Antona Hrušeckého svědčí, že Ukrajinci jsou sice velice unaveni válkou, ale stále jsou rozhodně proti míru za jakýchkoliv podmínek, který by znamenal kapitulaci. „Ukrajinci jsou poměrně pružní a jsou připraveni jednat i o bolestných variantách ukončení války. Ale současně jsou Ukrajinci připraveni dál trvat na svých nepřekročitelných mezích, který spočívají v přežití ukrajinského národa, zachování svrchovanosti a zárukách bezpečnosti. Rozhodně nehodlají jen tak složit zbraně a vzdát se na milost nepříteli,“ shrnul Hrušeckyj podle portálu.

