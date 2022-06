Politický diář Jany Havligerové: Lehkost a tíže politického bytí

Andrej Babiš - podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK, by momentálně prezidentské klání nevyhrál, pro víc než polovinu respondentů by dokonce byl jako hlava státu nepřijatelný. Průzkum také ukázal, že při volbě prezidenta lidé moc nedají na rady veřejně známých osobností. Například doporučení Miloše Zemana by aktuálně ovlivnilo pouhých deset procent voličů, navíc se nedá s jistotou říct, jestli by to nebyl spíš polibek smrti. Takhle by to bylo teď, v červnu. Jenže, fakticky vybírat se začne až na začátku roku příštího.

Covid-19 nezmizel. Naopak, proti všem předpokladům se objevuje – zatím lehčí, letní epidemická vlna. Zásadní opatření se nechystají, prázdniny a dovolené nikdo lidem kazit nehodlá. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek má v rukávu podzimní kampaň, v ní nám vysvětlí výhody očkování i prevence. Pro letní dny radí rezort ohleduplnost, když se nebudeme cítit dobře, máme radši zůstat doma. Zkrátka klid a nohy v teple.

Provalení kauzy Hlubuček jako vedlejší efekt nabízí budoucím radním nový styl řízení. Nic zbytečně neřešit, sebrat se a jít na policii s trestním oznámením. Hlavní je poté čekat, klidně i dva roky, co se z toho vyklube. Vzor náměstek pro dopravu, reprezentant spolku Praha sobě. Značka: Máme čisté ruce.

