Orbán přihrává malou domů svému zeťovi. Spřízněný právník radí vládě s koupí letiště

Maďarské vládě radí s nákupem budapešťského letiště právnická firma navázaná na zetě premiéra Viktora Orbána. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg, podle níž jde o další důkaz nejasné hranice mezi podnikáním a politikou v Maďarsku, které kritizuje Evropská unie.

Budapešťské letiště Ference Liszta, dříve Budapešť Ferihegy, se rychle rozvíjí. Orbánova vláda se ho pokoušela získat už v roce 2021, ale na odkoupení firmy, jejíž hodnota včetně dluhu se odhaduje na 4,4 miliardy eur (108 miliard korun), neměla dost prostředků.

Podle zdrojů Bloombergu je nyní jedním z vládních poradců v chystané transakci také společnost Equilor, kterou nepřímo ovládá István Tiborcz, manžel Orbánovy nejstarší dcery. Equilor také radil Maďarsku při nákupu místní divize Vodafonu za 1,8 miliardy dolarů (zhruba 41 miliard korun), který stát dokončil letos.

Úplatkářství netolerujeme, hlásá Brusel

Pod kontrolou podnikatelů s úzkými obchodními vazbami na Orbána v Maďarsku skončila řada podniků, na jejichž nákupu se podílel stát. Jde o banky nebo telekomunikační firmy. Evropská unie loni Maďarsku pozastavila výplatu prostředků v přepočtu za více než 30 miliard dolarů (677 miliard korun) kvůli obavám z úplatkářství a o dodržování zásad právního státu.

Maďarsko se spojilo s francouzským infrastrukturním gigantem Vinci SA, který by letiště provozoval, a pracuje na zajištění financování mnohamiliardové akvizice, uvedl Bloomberg. Budapešť doufá, že se dohodu podaří uzavřít do Vánoc. Tento časový plán je možný, ale náročný, protože zbývá několik klíčových překážek, uvedly zdroje Bloombergu s tím, že plán by mohl být dotažen až v příštím roce.

