Nejvlivnější Češkou zůstává i nadále Kellnerová. Výrazně si polepšila Kijonková

Nejvlivnější ženou Česka je podle časopisu Forbes, stejně jako loni, podnikatelka, filantropka a většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Na druhé příčce se umístila vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, na třetím místě mezi vlivnými ženami figuruje místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, jež letos v Bruselu končí. Bradáčová se loni umístila na čtvrtém místě a Jourová byla druhá.

Reklama

Žebříček nejvlivnějších žen v ČR sestavil časopis Forbes potřinácté. Letos v něm figuruje rekordních 200 jmen významných Češek z nejrůznějších oblastí, od veřejné sféry a politiky přes byznys až po neziskový sektor, z toho 25 jmen je nových.

Kellnerová, která po tragickém úmrtí svého muže v roce 2021 začala spravovat majetek PPF, se na první pozici umístila podruhé. „Dozoruje velkou strategickou otočku, při níž nejmocnější česká finanční skupina mizí z Východu, kde historicky vyrostla, a hledá nové pozice na Západě pro další roky,“ uvedl Forbes. Připomíná, že loni rodina založila společnost Amalar Holding, do které se postupně včlení všechna rodinná aktiva.

Superbohatí lidé mají stále více peněz. Všem vládne Bernard Arnault Leaders Nejbohatším člověkem na světě je letos podle žebříčku časopisu Forbes opět Bernard Arnault. List majetek majitele podniku prodávajícího luxusní zboží LVMH vyčíslil na 233 miliard dolarů (5,5 bilionu korun). To je o 22 miliard dolarů více, než kolik měl tento Francouz podle Forbesu loni. ČTK Přečíst článek

Kijonková se prodrala do první desítky

Na čtvrté pozici figuruje bývalá majitelka Zásilkovny Simona Kijonková. „Po prodeji Zásilkovny za jednotky miliard korun se energická žena s vervou sobě vlastní pouští do světa investic, budování nového projektu a také do dobročinnosti skrze nadaci nesoucí její jméno,“ komentoval umístění Kijonkové Forbes.

Pátou nejvlivnější ženou je podle Forbesu finanční ředitelka a předsedkyně představenstva PPF Kateřina Jirásková. Za ní pak následují členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která se na sedmé místo propadla z loňské třetí pozice. Desítku pak uzavírají finanční ředitelka a členka představenstva KKCG Katarína Kohlmayer, spolumajitelka společnosti DEK Petra Kutnarová a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Petr Borkovec: Partners Banka má tolik klientů, že se nám přehřál klientský servis Leaders V rychlosti transakcí je s aplikací Partners Banky srovnatelný jen Revolut, říká její zakladatel a šéf skupiny Partners Petr Borkovec. Na technologický systém banky je hrdý, firma si ho vyráběla na míru. Jaké to je, v dnešní době na zelené louce postavit banku? Drahé, stálo to osm set milionů korun, ale čtvrtinu nákladů na banku podle něj pokryly vysoké úrokové sazby, které zhodnotily peníze nachystané na spuštění banky. Banka roste rychleji, než zakladatelský tým čekal, proto s ní mají velké plány. „Za sedm let chceme mít v bance milion klientů jen v Česku,“ plánuje Borkovec. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Nejprogresivněji co do zastoupení žen v nejvyšších pozicích roste podle Forbesu byznysový sektor. „V poslední době významně přibývá vlivných žen na nejrůznějších úrovních českého byznysu, v představenstvech, ale i mezi investorkami a founderkami, za letošní rok přibylo v žebříčku přes dvacet nových jmen vlivných českých podnikatelek a topmanažerek,“ podotkl šéfredaktor Forbesu Petr Šimůnek.

Mezi nejvýše postavenými nováčky je v první padesátce nejvlivnějších žen například dvaatřicetiletá Denisa Materová, spolumajitelka průmyslového kolosu Promet Group s dvacetimiliardovými tržbami, nebo čtyřicetiletá Barbora Štěpánková, spolumajitelka SUAS Group.

Časopis sledoval téměř 600 žen z nejrůznějších oborů, hodnotil je v každé kategorii podle několika základních kritérií, podle nichž přiděloval body.