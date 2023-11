Nepojízdné autobusy nepatří do šrotu. V Singapuru je přeměnili na luxusní hotelové pokoje

Na kontě mají miliony ujetých kilometrů, ze silničního provozu už byly vyřazeny a všude na světě by je pravděpodobně čekala poslední cesta na vrakoviště. Ne však v Singapuru. Tam z odepsaných autobusů udělali luxusní hotel. Podívejte se, jaký luxus nabízí autobusové apartmány o ploše 45 metrů čtverečních.

Společnost The Bus Collective je prvním resortním hotelem v jihovýchodní Asii, který renovoval vyřazené autobusy na pokoje pro hosty. Dvacítka vysloužilých městských autobusů, která stojí v Changi Village v Singapuru, se veřejnosti otevře 1. prosince.

Resort hotel má sedm různých kategorií pokojů, z nichž každá má jiné vybavení. Ceny pokojů za noc začínají na 398 singapurských dolarech (v přepočtu asi 6600 korun). Některé z pokojů jsou dokonce vybaveny vanou a manželskou postelí velikosti King.

I luxus může být udržitelný

Podívejte se, jak v Singapuru přeměnili vysloužilé autobusy na luxusní pokoje The Bus Collective

Každý pokoj má rozlohu 45 metrů čtverečních a pojme tři až čtyři hosty, píše se na webu resortu. Přestože byly tyto vysloužilé autobusy kompletně zrekonstruovány, některé prvky, jako je volant, sedadlo řidiče či okna, zůstaly zachovány.

V projektu se myslelo i na osoby se sníženou mobilitou. Pokoj Hamilton Place je bezbariérový, vybavený externí přístupnou toaletou a přístupovou rampou. Pokoj Pioneer North je zase vybaven madly na záchodě i ve sprše, které ocení zejména starší generace hostů, řekl CNBC zástupce hotelového resortu.

Společnost The Bus Collective založila singapurská cestovní kancelář WTS Travel & Tours. Projekt si klade za cíl „vytvořit precedens pro ekologicky uvědomělé postupy ve stavebnictví a pohostinství… nastavit nový standard pro udržitelný luxus“. Přestože The Bus Collective v současnosti působí pouze v Singapuru, ředitel cestovky Micker Sia CNBC řekl, že vidí příležitost k růstu. „Jsme rozhodně otevřeni prozkoumávání příležitostí pro růst a inovace ... a věříme, že to má potenciál rezonovat u publika v jiných lokalitách v rámci asijsko-pacifického regionu,” dodal.

