Musk si to rozdá s Bezosem na poli satelitního internetu

Vesmírné závody mají mnoho disciplín. Vedle soutěže o to, kdo přistane dřív na Měsíci či rovnou na Marsu, soutěží světoví miliardáři i v tom, kdo světu nabídne lepší satelitní internet. Náskok si udržuje Elon Musk se svým projektem Starlink. Odhodlání ho dotáhnout má ale Jeff Bezos z Amazonu s projektem Kuiper. Amazon v pátek večer středoevropského času vyslal do vesmíru první prototypy družic, které otestují "terén".

Z kosmodromu na Floridě v pátek večer odstartovaly první prototypy družic pro plánový projekt Kuiper americké společnosti Amazon, který má poskytovat internetové připojení po celém světě. Na oběžnou dráhu v rámci projektu brzy zamíří tisíce dalších satelitů, čímž chce Amazon konkurovat podobné službě Starlink firmy SpaceX, píše agentura Reuters.

Raketa Atlas 5, za kterou stojí skupina United Launch Alliance společností Boeing a Lockheed Martin, dnes odstartovala krátce po 20:00 SELČ z floridského mysu Canaveral. Do vesmíru vynesla dvě testovací družice.

Miliardáři objevují zlatou žílu. Satelitní internet

„Je to poprvé, co Amazon dostane družice do vesmíru," řekl podle agentury AFP před startem šéf projektu Kuiper Rajeev Badyal. „Ať už mise dopadne jakkoliv, hodně nás to naučí,“ dodal.

Amazon, gigant v oblasti internetového prodeje založený americkým miliardářem Jeffem Bezosem, plánuje v následujících šesti letech umístit na oběžnou dráhu na 3200 satelitů. První funkční družice chce firma vyslat začátkem následujícího roku a doufá, že první testovací provoz pro klienty spustí do jeho konce.

Soukromý sektor internetového provozu skrze satelity vzkvétá, píše AFP. Momentálně mu dominuje Starlink, projekt miliardáře Elona Muska, který na orbitu vyslal už několik tisíc satelitů a má více než dva miliony zákazníků v 60 zemích světa.

