Elon Musk dal na zvolení Trumpa v přepočtu tři miliardy. Vyplatilo se to jemu i kamarádovi

Trumpovo vítězství slaví krom jiného několik mocných mužů vyrostlých v Silicon Valley. Hlavně přátelé a bývalí kolegové Elon Musk a Peter Thiel. Musk vsadil do Trumpa necelé tři miliardy korun a už teď vydělal 30 miliard dolarů.

Zatímco Elona Muska je všude vidět, Peter Thiel je spíše muž v pozadí. Sázka na znovuzvolení Trumpa se vyplatila oběma. Během a od finále volebního klání, které nakonec nebylo těsně a brzy bylo jasné, že se Donald Trump stane 47. prezidentem Spojených států, prudce rostly akcie obou firem založených těmito muži.

Musk investoval do Trumpova zvolení ze svých peněz nemálo prostředků, celkem 120 milionů dolarů. Aktivně se také účastnil Trumpových volebních mítinků. „Je to charakter, je to výjimečný chlap, je to super génius. Musíme chránit naše génie, moc jich nemáme.,“ řekl Trump o Muskovi během své volební děkovné řeči.

Musk upevnil svou pozici nejbohatšího člověka světa. Akcie Tesly od voleb vzrostly o patnáct procent a podle indexu miliardářů Bloombergu Musk zbohatl o zhruba třicet miliard, jeho jmění nyní agentura odhaduje na 290 miliard dolarů. Jestli Trump dodrží své předvolební sliby, počitá také se zapojením Muska do činnosti vlády, má mu vymýšlet rozpočtové úspory.

Slaví i Muskův kamarád

Dalším šťastlivcem, který vsadil na správného koně, je Peter Thiel, někdejší Muskův krajan (také vyrůstal v Jihoafrické republice) a souputník. Spolu kdysi založili a prodali PayPal, což byl základ jejich budoucích podnikatetelských impérií. Thiel patří mezi nejvýznamější venture kapitálové investory v Silicon Valley, mimochodem pracoval pro něj Sam Altman, šéf firmy OpenAI, která provozuje ChatGPT. Základem Thielova bohatství je firma Palantir, vyrábí technologie pro obranný průmysl. Akcie Palantiru jsou skokanem roku, jejich cena letos vzrostla o 223 procent. Také Thiel letos zbohatl o několik miliard, Bloomberg odhaduje jeho jmění nyní na zhruba 13 miliard dolarů.

A dařit se firmě bude evidentně dál - protože americká vláda je jejím kíčovým zákazníkem. Palantir Technologies se specializuje na vysoce citlivé a bezpečnostně důležité aplikace, poskytuje nástroje pro sběr, zpracování a analýzu rozsáhlých datových sad. Firma se dělí na tři části: Palantir Gotham se zaměřuje na vládní a bezpečnostní sektor, software využívají například zpravodajské služby, armáda a policie. Palantir Foundry pracuje pro komerční sektor, v odvětvích jako zdravotnictví, energetika, finance a průmysl. Palantir Apollo je pak systém pro správu a distribuci softwaru, který umožňuje nasazení produktů Palantiru do různých prostředí, včetně cloudových, hybridních a lokálních systémů.

Akcie Palantir Yahoo Finance/newstream

Peter Thiel je považován za šedou eminenci a nemocnějšího muže v pozadí nynější Trumpovy „party“ a hnutí MAGA. Budoucí viceprezident J.D .Vance je Thielovým bývalým zaměstnancem a blízkým člověkem, Thiel kdysi financoval jeho kampaň do Senátu. Thiel je považován za intelektuální autoritu současné americké trumpovské pravice - ač je homosexuál a žije výstředním osobním životem, je známý svými konzervativními názory, které jdou do takových extrémů, že kdysi například zpochybnil volební právo žen. Sám se označoval za libertariána. Pro jeho firmu Thiel Capital, ve které působil zmíněný Vance, pracuje například bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz.