Murdoch odchází. Vliv v „ekosystému hněvu a zábavy“ mu ale zůstane

Dvaadevadesátiletý Rupert Murdoch odchází z čela mediálního impéria, které desítky let kontroverzně ovlivňuje americkou i britskou politiku. Že by se strategie Fox News a dalších médií, však změnila očekávat nelze. Ostatně i odstoupení je možná tak trochu „na oko“.

Reklama

Ačkoli se Rupert Murdoch vzdal vedoucích funkcí ve svých společnostech Fox a News Corp, bylo by příliš zbrklé psát nekrolog. Některá média hovoří o tom, že končí svou sedmdesátiletou kariéru v mediálním byznysu, ale i s tím by se dalo polemizovat. Převzetí postů předsedy představenstva v onou firmách jeho synem Lachlanem sice změnou je, ale dost možná spíše symbolickou.

Murdoch senior si pro svůj postupný odchod vytvořil funkci „emeritního představenstva“, což určitě nebude jen čestná funkce. „Odejít do důchodu, to je dost chmurná vyhlídka,“ vzpomíná týdeník The Economist na magnátova slova z konce minulého tisíciletí. Tehdy dodal, že by tak „docela rychle zemřel“. Zaměstnancům ve zprávě potvrdil, že je ve skvělé formě, takže nic z výše uvedeného evidentně neplánuje.

To si myslí i mnozí lidé z Murdochova blízkého okolí. „Bude sedět na zadním sedadle auta, zatímco Lachlan bude tu zatracenou věc řídit, a myslím, že bude pěkná osina v zadku,“ řekl například Kelvin MacKenzie, který v osmdesátých a na začátku devadesátých let vedl britský bulvární deník The Sun z Murdochova impéria.

Karel Pučelík: Našli američtí republikáni „nového Trumpa“? Názory V průzkumech před republikánskými primárkami se takřka z ničeho nic na předních příčkách objevuje jméno miliardáře a biotechnologického podnikatele Viveka Ramaswamyho, který se prezentuje jako Trumpův skandály nezatížený dědic. Třeba skončí jako jeho viceprezidentský kandidát. Pro USA by však jeho úspěch byl znepokojující, pro Evropu špatný – a pro Ukrajinu dost možná katastrofální. Karel Pučelík Přečíst článek

Změny nečekejme

I když má světoznámý podnikatel právo na důchod a nicnedělání, britský týdeník spekuluje, že o nic takového nejde – nýbrž o akcionáře, které měl znervózňovat nejen jeho věk. Murdochovi se v posledních měsících příliš nedařilo, jeho firma prohrála důležitý proces, přičemž jeho soudní řeč prý postrádala dost z někdejší břitkosti, spojení společností mu letos akcionáři odmítli, a do toho nějaké ty zdravotní problémy. Padesátník Lachlan třeba přinese lepší perspektivu.

Pokud je to skutečně tak, nelze očekávat, že by se hlava klanu svého, teď již neformálního, vlivu vzdala. Zaměstnancům ostatně slíbil, že v kancelářích bude vysedávat i pátek v podvečer. Bez jeho souhlasu velké plány nejspíše neprojdou. The Economist tvrdí, že změny budou malé, že se firmy možná více zaměří na streamování a zároveň upozadí britské zpravodajské projekty, jako nepříliš úspěšnou TalkTV. Ale jak uvádí mediální analytička Claire Endersová: „Je zřejmé, že dokud je naživu, rozhoduje on“.

Koneckonců, Lachlan Murdoch nevypadá, že by otcův pohled na svět nesdílel, ba naopak. Pro změnu v čele byl ale jedinou možností, protože jeho dříve velmi aktivní starší bratr James se s otcem kvůli editoriálním a strategickým neshodám rozešel, na stejné vlně prý není ani sestra Elizabeth, a nejstarší Prudence se mediálnímu impériu dlouhodobě vyhýbá. Pokud k velkým změnám dojde, bude to patrně až po Murdochově smrti, kdy dědictví připadne této čtveřici.

Rok na trůnu: Karel III. je důstojný panovník a dobrý diplomat, ale překvapivě velmi opatrný reformátor Leaders Král Karel III. je trochu někým jiným, než býval aktivistický a pokrokový princ Charles. Nový britský panovník je po roce na trůnu velmi opatrným reformátorem, který spíše navazuje odkaz své matky Alžběty II. Karel Pučelík Přečíst článek

Nepřítel „elit“

Australský rodák Rupert Murdoch se celoživotně stylizuje do role „miliardáře z lidu“, přičemž nezapře nechuť ke skutečným nebo domnělým elitám. Je to nepochybně dobrý byznysmen, skutečně se mu povedlo z velmi omezeného zázemí vybudovat nadnárodní miliardovou společnost s celosvětovým dosahem, za což ho komentátoři chválí. Zase ale nelze říci, že začal někde u soustruhu, když jako dvacátník převzal otcovu mediální firmu – i když v ne nejlepším stavu.

Byznys měl mnohdy přednost před idejemi. Je třeba zajímavé, že vášnivému obhájci volného trhu nevadilo zbohatnout na monopolu na satelitní televize od vlády Margaret Thatcherové. Svět ale ovlivňoval i ideově, a zde už jsou hodnocení na rozdíl od byznysové stránky mnohem horší. Útoky na „elity“, zejména na ty demokratické, jsou doménou kontroverzní a podle kritiků manipulativní televizní stanice Fox News, která z konzervativních a republikánských pozic ovlivňuje americkou politiku a přispěla i ke zvolení Donalda Trumpa.

Murdoch se ale neomezil jen na americkou politiku, svá želízka měl i ve Westminsteru. Do jeho impéria patří i velmi čtené britské tituly The Sun nebo The Times. Vlastnil i nechvalně známý bulvární týdeník News of the World, který skončil v roce 2011 po skandálech s odposlechy. Je také zákulisním hráčem, přičemž vzpomínal, jak do sídla britských premiérů v Downing Street 10 nejednou vcházel zadními dveřmi.

Stydíme se za své předky otrokáře, omluvil se potomek britského expremiéra Politika Otroctví je třináctou komnatou britské smetánky. Ale například potomci slavné rodiny Gladstoneů za podíl na otroctví v Karibiku omluvili. Z obchodu s otroky těžil i expremiér William Gladstone, kterého si historické učebnice spojují spíše s liberálními reformami. Karel Pučelík Přečíst článek

Předchůdce Trumpa

Pokud nejste fanoušek Trumpa nebo konspirační teoretik, nejspíše budete považovat magnátův odkaz za škodlivý. Komentátor deníku The Guardian Jonathan Freedland tvrdí, že Murdoch byl předchůdce dnešních populistů, kterým se daří podrývat důvěru v demokratické instituce. „Bez ohledu na ohavné činy, kterých se údajně dopustili, bez ohledu na to, jak silné jsou důkazy, a bez ohledu na to, jak velkou mocí sami disponují, trvají na tom, že jsou jen ubohými, bezbrannými oběťmi těch, kteří skutečně tahají za nitky,“ píše britský novinář.

Kritika přichází i z Murdochovy australské domoviny. Bývalý liberální premiér Malcolm Turnbull jeho média nazval „ekosystémem hněvu a zábavy“ (anger-tainment), který Ameriku zanechal „rozzlobenější a rozdělenější než kdykoli od občanské války“.

Ať už si o Murdochových byznysových úspěších myslíme cokoli, je zřejmé, že má podíl na stavu nynějšího politického prostředí. A to je, jen namátkou, po brexitu, útoku na Kapitol a existenci části americké společnosti věřící na ukradené volby a „deep state“ v mnohých ohledech toxické.