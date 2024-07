Dalibor Martínek: Lidovky končí. Nastává dlouho očekávaný konec papírových novin

Vydavatel Lidových novin, společnost Mafra, oznámila, že od září už nebude vydávat papírové Lidové noviny. Ekonomické důvody jí to prý neumožňují.

Reklama

Lidové noviny mají podle posledních dat společnosti ABC ČR volný prodej na trafikách čtyři tisíce kusů. Což ovšem táhne páteční příloha s televizním programem a sobotní speciál s přílohou Orientace. Během týdne jsou prodeje na úrovni pouhých dvou a půl tisíc prodaných novin. Lidové noviny už nikoho nezajímají.

Potom je tu ještě asi osm tisíc posledních, skalních předplatitelů, kteří vzpomínají při čtení článků na dávnou slávu svého tradičního oblíbeného média. Ta už dávno minula. Jaký to rozdíl oproti situaci před dvaceti lety, kdy se čísla celkového prodeje mihotala kolem šedesáti tisíc. Podobně jako u Hospodářských novin, tehdy úhlavního soupeře na trhu. Teď už jsou to jen stařečci, kteří v mediálním boxerském ringu sotva zvednou ruce k bradě.

Oboje noviny vymýšlely strategii, jak svého konkurenta překonat. Pomocí všelijakých nových projektů a produktů. Tehdejší dominant trhu, MF Dnes, prodával denně sto šedesát tisíc výtisků. Teď je to chabých padesát tisíc. Už se blíží jeho čas.

Vítězí bezobsažná média á la recepty nebo křížovky. Obsah v printu už zajímá jenom důchodce. A hlavně, nesmí být náročný. Souboj Lidových novin s Hospodářskými novinami nikdo nevyhrál. Obě tištěná média budou poražena.

Reklama

Mafra přestane vydávat tištěné Lidové noviny, web zůstane Zprávy z firem Skupina Mafra ke konci srpna přestane vydávat tištěné Lidové noviny (LN). Zpravodajský web Lidovky.cz zůstane a jeho obsah se rozšíří, zejména o názorové příspěvky. Sobotní příloha LN s názvem Orientace bude od září součástí deníku Mladá fronta DNES, uvedl vydavatelský dům, který ke změnám týkajícím se LN přistoupil „vzhledem k vývoji na trhu“. ČTK Přečíst článek

Hozený ručník do ringu

Lidovky házejí ručník do ringu jako první. Hospodářské noviny, které jsou na tom v číslech ještě hůř, tisíc kusů volný prodej a šest tisíc předplatitelů, už také pomalu stahují roletu. Jen hledají správné načasování. V létě je to možná ideální. Po prázdninách si chybějících „nepotřebných“ novin na stánku nikdo ani nevšimne. Ostatně, ani teď si jich nikdo moc nevšímá.

Jen na okraj, když jsem byl šéfredaktorem týdeníku Ekonom, také pod Economií, hrozili jsme se, když nám volný prodej klesal pod dva tisíce kusů. Nyní je to za květen 282 kusů.

U Hospodářských novin jsou předplatiteli často firmy, které chtějí mít přehled. Ale to je starý pohled. Teď už nemusíte mít přehled o dění podle toho, co se píše v papíru. Firmy si náklady za odběr novin vždy na konci roku vyhodnotí, a rok co rok přicházejí na stejný výsledek. Nepotřebujeme je. Teď vévodí web, sociální sítě. Papír je mrtvý. Předplatné klesá, až klesne pro vydavatele k nezvratnému závěru: zavřít to.

O zániku tištěných médií se mluví na českém trhu už víc než deset let. Tradiční papírová média se této myšlence snažila vzdorovat, ale z pohledu byznysu už to nešlo dál táhnout. Kaprainu, novému vlastníkovi Mafry, nelze nic vyčítat. Prostě přemýšlejí byznysově.

Dalibor Martínek: Hřib, nepřítel Pražanů a aut. Bohužel radní pro dopravu Názory Není to tak dávno, co se pražský radní pro dopravu Zdeněk Hřib, předtím pražský primátor, rodák z moravského Slavičína, kde strávil dětství, nechal fotit na tramvajové zastávce Ohrada. Pro mimopražské, to je na vrchním konci Žižkova. To je v Praze. A to při slavnostním okamžiku, kdy nechal ze dvou jízdních pruhů pro auta udělat jeden jen proto, aby rozšířil tramvajovou zastávku. Vytvořil dopravní kolony v jednom z frekventovaných míst města. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nastává doba bezprintová

V polovině roku 2024 nastává dlouho očekávaný soumrak tištěných médií.

Co naplat, že mají Lidové noviny za sebou pestrou a důležitou historii. Vznikly v roce 1893, založil je lidovec a národovec Adolf Stránský. Šéfredaktorem byl třeba i slavný spisovatel Eduard Bass, psali do nich bratři Čapkové. V době první republiky nebo na konci osmdesátých let byly hybatelem společenského dění. Proto měla spousta lidí ráda Lidové noviny.

Jenže. Tito lidé vymírají. A přišlo nové tisíciletí, jedou nové technologie, nový přístup. Ano, měl jsem rád, jak se v kuřárně Lidových novin, ještě než je koupil Andrej Babiš, scházeli intelektuálové a debatovali o různých tématech. Bylo tam neskutečně začuzeno. A bylo to neskutečně inspirativní. Každý cítil, že navazuje na tu dlouhou a skvělou historii. Byla to prestižní práce. Teď je to byznys. A ten nešlape. Je tu nová doba, bezprintová.