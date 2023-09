Stydíme se za své předky otrokáře, omluvil se potomek britského expremiéra

Otroctví je třináctou komnatou britské smetánky. Ale například potomci slavné rodiny Gladstoneů za podíl na otroctví v Karibiku omluvili. Z obchodu s otroky těžil i expremiér William Gladstone, kterého si historické učebnice spojují spíše s liberálními reformami.

Potomek jednoho z vůbec nejslavnějších britských premiérů Williama Gladstonea minulý týden vyrazil na karibský ostrov Guyana, kde se v projevu omluvil za to, že jeho předci hojně využívali otrocké práce. Charlie Gladstone, který je podnikatel, spisovatel a aktuálně majitel rodového sídla Hawarden, řekl, že otroctví bylo zločinem proti lidskosti s hlubokými a dodnes trvajícími následky.

„S hlubokým studem a lítostí přiznáváme, že se naši předkové podíleli na tomto zločinu, a s upřímným srdcem se omlouváme potomkům zotročených v Guyaně. Tímto uznáváme, že otroctví má stále dopad na každodenní život mnoha lidí,“ řekl podle BBC potomek slavného rodu na půdě University of Guyana, která otevřela Mezinárodní centrum pro studium migrace a diaspory.

Charles Gladstone (vpravo) se svou ženou Caroline a svými dětmi na půdě University of Guyana Profimedia

Projev přišel v době dvoustého výročí povstání v oblasti Demerara, které vypuklo na jedné z plantáží Johna Gladstonea. V jeho průběhu zemřelo přes 250 lidí a následně padlo 51 rozsudků smrti s mimořádně odpudivým výkonem, mučením a vystavení těl pro výstrahu. Podle historiků vedlo krvavé potlačení vzpoury k zákazu otroctví ve Velké Británii a jejím impériu.

Premiér se nepřipojil

Devětapadesátiletý Charlie Gladstone samozřejmě ví, že historii už změnit nelze. „Věříme však, že můžeme ovlivnit svět, ve kterém žijeme, a doufáme, že omluvou za činy našich předků přispějeme k lepší budoucnosti,“ uvedl. Omluva by měla mít i praktickou dohru, podle deníku The Guardian rodina souhlasí i s platbou náhrad. Projev ovšem i tak narušovali protestující, podle kterých je omluva málo, a požadovali konkrétnější činy.

Gladstone by uvítal, kdyby ho současníci s podobným rodokmenem následovali. V Británii se již zformovala poměrně výrazná skupina „Dědiců otroctví“, kteří si svůj původ uvědomují. Výraznou členkou je například Laura Trevelyanová, bývalá přední novinářka BBC. „Jestli někdo těžil z ‚bílého privilegia‘, pak jsem to byla určitě já, potomek karibských otrokářů,“ řekla. Za svou aristokratickou rodinu také zaplatila sto tisíc liber.

V poslední době se za svůj podíl na obchodu s otroky omluvila i Anglikánská církev či nizozemské a belgické královské rodiny. Naopak Rishi Sunak podobný krok jako premiér Spojeného království neučinil. „Snažit se rozpitvávat naši historii není správná cesta vpřed a není to něco, na co bychom soustředili naši energii,“ vysvětlil svůj postoj. Výše zmínění aristokraté, ale i historikové s ním patrně nesouhlasí.

Liberál Gladstone?

Kauza má samozřejmě z dnešního pohledu i vliv na čtyřnásobného britského premiéra a výrazného politika Liberální strany Williama Ewarta Gladstonea, který stál za řadu liberálních a sociálních reforem. Obchod s otroky se netýká přímo jeho samotného, ale jeho otce Johna Gladstonea. Původem skotský podnikatel a svého času také poslanec vlastnil karibské plantáže, na nichž pracovalo kolem dvou a půl tisíce otroků. „Byl to odporný člověk. Byl chamtivý a panovačný. Nemáme pro něj žádné omluvy. Ale je mi celkem jasné, že ať už to řešíte jakkoli, spousta privilegií mé rodiny pramení z Johna Gladstona,“ popisuje ho dnes Charlie Gladstone.

Z otcova bohatství, vlivu a konexí pochopitelně těžil i jeho syn William, kterému se dostalo dobrého vzdělání a celoživotního zajištění, takže se mohl bez problémů věnovat dráze politika. Jen pro ilustraci – ještě dlouho po jeho smrti poslanci pracovali zadarmo.

Spojení s otroctvím ovšem není jen takto abstraktní. Gladstone otroctví v pozdějším věku odsuzoval, ale v začátcích politické kariéry tak rezolutní nebyl. Ačkoli nebyl přímo proti abolici, při svém vůbec prvním projevu v Dolní sněmovně hájil práva plantážníků a tvrdil, že by měli po zákazu otroctví dostat kompenzaci. Také bránil svého otce proti nařčení, že se k otrokům choval nehumánně. Když v roce 1833 k zákazu opravdu došlo, obdrželi Gladstoneové skoro sto tisíc liber.

Samozřejmě by nebylo fér snižovat nesporné zásluhy slavného premiéra na domácí scéně, zvláště pokud jeho myšlení prošlo pozitivním vývojem, ale zároveň byl nebylo dobré tuto důležitou životní etapu opomíjet. Osobnost Gladstonea zároveň ukazuje limity tehdejších liberálů, kteří sice byli schopni prosazovat důležité reformy, ale jen těžko by se za jejich stranu do politiky dostali lidé ze sociální vrstvy, která „do jejich sídel vcházela zadními dveřmi“.