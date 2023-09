Rupert Murdoch končí jako šéf společnosti Fox. Střídá ho jeho syn

Mediální magnát Rupert Murdoch končí na pozicích předsedy mediálních společností Fox Corporation a výkonného předsedy v News Corp. Uvedla to světová média. Na jeho místo nastoupí jeho syn Lachlan. „Píšu, abych vám všem oznámil, že jsem se rozhodl přejít do role emeritního předsedy Fox and News,“ napsal Murdoch pro server Fox News. Dvaadevadesátiletý Murdoch doplnil, že nekončí kvůli zdravotnímu stavu a už bude jen emeritním předsedou.

„Celý svůj profesní život se denně zabývám novinkami a nápady - a to se nezmění. Ale nastal ten správný čas, abych přijal jinou roli, protože vím, že máme ve společnosti skutečně talentované týmy a vášnivého, zásadového vůdce v Lachlanovi, který se stane jediným předsedou obou společností,“ uvedl Murdoch v prohlášení pro Fox News. V něm také poděkoval všem zaměstnancům mediálního domu. „Jsem opravdu hrdý na to, čeho jsme společně dosáhli,“ napsal Murdoch.

„Jménem představenstev Fox a News Corp, vedoucích týmů a všech akcionářů, kteří těžili z jeho tvrdé práce, blahopřeji svému otci k jeho pozoruhodné 70leté kariéře,“ uvedl v prohlášení Lachlan Murdoch a poděkoval svému otci za „vizi, průkopnického ducha, odhodlání a trvalý odkaz“.

Rupert Murdoch je považován za jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších lidí na světě. Často bývá kritizován za některé své postoje, ale například i za to, že se vměšuje do politiky nebo že ovlivňuje obsah svých médií.

Murdoch se narodil 11. března 1931 v australském Melbourne. Do jeho mediálního impéria patří mimo jiné americká televizní síť Fox, britský bulvární deník The Sun či americký finanční list The Wall Street Journal.