Šéf Nvidie byl nevěrný. Zřejmě se zapletl s čínskou špionkou
Milostný skandál otřásá jednou z nejhodnotnějších firem světa. Zakladatel a generální ředitel Nvidie Jensen Huang přiznal manželskou nevěru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Správní rada technologického giganta zahájila nezávislé vyšetřování, které má odhalit, zda se Huang nestal terčem zahraniční zpravodajské operace. Firma zatím nemá důkazy o úniku obchodních tajemství. Analytici ale varují, že aféra může ohrozit i Huangovo setrvání v čele společnosti.
Americký technologický gigant Nvidia vyšetřuje zprávy o tom, že jeho zakladatel a generální ředitel Jensen Huang navázal intimní vztah se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Společnost, která dominuje světovému trhu s čipy pro umělou inteligenci a patří mezi nejhodnotnější podniky světa, oznámila zahájení nezávislého vyšetřování.
Třiašedesátiletý Huang podle agentury Bloomberg poměr přiznal. „Byl jsem nevěrný své manželce,“ napsal v prohlášení zaměstnancům společnosti. „Ublížilo to mé ženě i našim dětem. Neexistuje pro to žádná omluva,“ dodal.
Stal se šéf Nvidie terčem čínské rozvědky?
Správní rada Nvidie uvedla, že vyšetřování iniciovala v souvislosti se zprávami, podle nichž se Huang mohl stát terčem zahraniční zpravodajské operace. Jeho úkolem bude prověřit dostupné informace a zjistit, zda vztah nepředstavoval bezpečnostní riziko pro firmu.
„Ačkoli správní rada nemá důvod se domnívat, že došlo k ohrožení národní bezpečnosti nebo úniku obchodních tajemství firmy Nvidia, vyšetřování prověří veškeré dostupné informace,“ uvedla společnost v oficiálním prohlášení.
Správní rada zároveň zdůraznila, že Huangovi i jeho vedení nadále důvěřuje. Samotný šéf Nvidie slíbil plnou spolupráci při vyšetřování.
„Miluji naši zemi a naši firmu. Jsem odhodlán chránit Nvidii a podporovat americkou národní bezpečnost. Jsem hrdý a vděčný, že jsem Američan,“ uvedl Huang.
V ohrožení může být i Huangovo křeslo
Aféra přichází v citlivé době pro celý technologický sektor. Nvidia se díky prudkému rozvoji umělé inteligence vyšvihla mezi nejhodnotnější společnosti světa. Právě kolem rychlosti dalšího růstu AI však podle agentury Reuters sílí pochybnosti investorů. Vyšetřování jejího šéfa tak představuje další zdroj nejistoty.
Huang stojí v čele Nvidie více než tři desetiletí a je považován za klíčovou osobnost jejího úspěchu. Případný odchod zakladatele by proto mohl mít významné důsledky nejen pro vedení společnosti, ale také pro její akcie.
„Je tu zjevně riziko, že Jensen by v důsledku vyšetřování mohl být odvolán z funkce,“ upozornil analytik Dan Ives ze společnosti Yorkville Ives & Co. „To zvýší riziko pro akcie, protože je pro firmu Nvidia a její strategii tak důležitý,“ dodal.
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