Milei pokračuje v „šokové terapii“. Jeho vláda dočasně převzala argentinská veřejnoprávní média

Argentinská vláda převzala na rok správu veřejnoprávních médií včetně tiskové agentury Télam, argentinského rozhlasu a televize. Chce v nich provést reorganizaci, aby zefektivnila jejich provoz. Jde o součást radikální strategie nového prezidenta Javiera Mileie, který chce „šokovou terapií“ dostat z krize argentinskou ekonomiku. Informovala o tom místní média. Nový prezidentský dekret kritizovala například federace zaměstnanců v médiích, podle níž toto opatření porušuje argentinskou legislativu.

Reklama

Argentinská vláda už jmenovala několik správců, jejichž úkolem bude provést restrukturalizaci veřejnoprávních médií. Ta má zahrnovat mimo jiné revizi financování, úpravu smluvního režimu či personální změny. Mluvčí prezidenta Manuel Adorni uvedl, že ti, kteří „dobře pracují“ a jejichž práce je „přidanou hodnotou“, se nemusí bát o místo.

Dekret o auditu a správě veřejnoprávních médií, který platí od pondělí na rok a může být vládou prodloužen, kritizovala například argentinská federace zaměstnanců v médiích (Fatpren). Podle ní toto opatření porušuje argentinskou legislativu a obchází parlament, protože některé z médií, kterých se týká, mají vedení jmenované různými parlamentními komisemi.

Prezidentský mluvčí Adorni rovněž uvedl, že vláda se ještě nerozhodla, zda veřejnoprávní média zprivatizuje. Takové zprávy se začaly objevovat po nástupu Mileie do úřadu prezidenta loni v prosinci. V této souvislosti také už v prosinci Milei poslal do parlamentu rozsáhlý zákon zvaný kvůli šíři jeho záběru „zákon ómnibus“, kterým chce prezident změnit či zrušit legislativu v různých odvětvích. Tento návrh zahrnuje i možnost privatizovat několik desítek státních společností.

Rozhovor s Putinem? Uvidíme, řekl americký novinář Carlson, který si chodí po Moskvě Politika V Moskvě už několik dní pobývá kontroverzní bývalý moderátor americké televizní stanice Fox News Tucker Carlson. Jeho pobytu si všimla ruská státní média a později i západní tisk. Vyfotografovaný byl například v lóži moskevského Velkého divadla (Bolšoj těatr). Spekuluje se o možném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. ČTK Přečíst článek

Zákon ómnibus minulý týden předběžně schválila dolní komora parlamentu poté, co prezident návrh výrazně seškrtal, aby prošel. Vypadla z něj například možnost privatizace ropné společnosti YPF. Celkově nyní obsahuje asi 380 článků, zatímco původně jich bylo na 660.

Nyní bude parlament dál jednat o jednotlivých částech tohoto megazákona, z něhož mají někteří obavy i proto, že navrhuje též vyhlášení „veřejné nouze“ v ekonomické či sociální oblasti. Tím by vláda získala široké pravomoce a mohla obcházet zákonodárnou moc parlamentu. Toto období původně Milei navrhoval de facto do konce svého mandátu, posléze ho zkrátil na polovinu, do konce příštího roku.