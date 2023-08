Bloomberg odkrývá ambice Daniela Křetínského. Miliardář chystá obří expanzi v západní Evropě

Český miliardář Daniel Křetínský vlastní elektrárny, maloobchod i média. Všechny jeho současné nákupy měly jedno společné. Firmy byly ve finanční tísni, informuje agentura Bloomberg.

Křetínského hlavní firma Energetický a průmyslový holding (EPH) měla v roce 2022 tržby 40 miliard dolarů, což znamená čtyřnásobný nárůst oproti číslům z roku 2020, píše Bloomberg. Čtyřicetiosmiletý vlastník největšího soukromého energetického konglomerátu v Evropě s hodnotou osm miliard dolarů tento rok posílil díky energetické krizi, kterou vyvolala ruská agrese na Ukrajině.

Českému energetickému miliardáři hrála do karet covidová pandemie či zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank. To mu otevřelo dveře pro další expanzi, zejména pak ve Francii. Minulý měsíc si Křetínský připsal svůj dosud největší zářez ve Francii. Vedl skupinu investorů, kteří se dohodli na rekapitalizaci a převzetí kontroly nad společností Casino, kterou léta stagnovala na vysoce konkurenčním francouzském trhu s potravinami. Restrukturalizační dohoda má miliardáři zajistit přibližně 40procentní podíl v maloobchodním řetězci.

Další z Křetínského firem, EP Equity Investment, koupila technologickou firmu Atos, která se potýkala s přechodem do éry cloudu. V červnu Křetínský koupil druhý největší řetězec knihkupectví ve Francii Editis. A v březnu zvýšil svůj podíl v maloobchodní společnosti Fnac Darty na 25 procent.

„Zvenčí je těžké rozpoznat strategii, která za těmito nákupy stojí, ale Křetínský již dříve uvedl, že v rámci diverzifikace se vedle energetiky zaměří na odvětví, která poskytují základní produkty a služby, jako je infrastruktura, maloobchod a poštovní služby,“ píše agentura Bloomberg. Křetínský tak má majoritní podíl například v Royal Mail. Na mediálním poli potom vlastní například francouzský deník Le Monde či český mediální dům Czech News Center, který vydává i nejčtenější český deník Blesk.

Křetínský se nepohybuje jen na poli strategických investic, je i investor - oportunista. Nejviditelnějším příkladem je podle Bloombergu jeho investice do podílu v americkém řetězci obchodních domů Macy's v polovině roku 2020. Podle osoby blízké transakci, která si nepřála být jmenována, sice Křetínský původně nákup označoval za strategický krok, ale prudký nárůst ceny akcií ho přiměl k tomu, aby většinu svých akcií Macy's prodal se ziskem přibližně 50 milionů dolarů již o několik týdnů později.

