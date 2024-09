Křetínského EPH vydělal za pololetí 20 miliard, meziročně výrazně méně

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku snížil svůj čistý zisk z 1,9 miliardy eur (47,7 miliardy Kč) na 800 milionů eur (přes 20 miliard Kč). Klesl také provozní zisk (EBITDA) skupiny, a to meziročně o 29 procent na 1,44 miliardy eur (36,2 miliardy Kč). Do hospodaření se promítl především loňský odprodej podílu v německé skupině LEAG, která ještě loni měla výrazný podíl na zisku skupiny. Vliv měl také pokles cen energií na trhu.

Jedním z hlavních faktorů, který vedl k poklesu čistého zisku EPH, byl loňský přesun podílu v německé skupině LEAG z EPH do společnosti EP Energy Transition (EPETr). Ta je stejně jako EPH dceřinou společností EP Corporate Group. LEAG se loni na zisku podílel zhruba 840 miliony eur (21 miliard korun). Vedle zisku tak poklesly i výnosy EPH, které v pololetí činily téměř 9,89 miliardy eur (přes 248 miliard korun). Meziročně je to asi o 27 procent méně. Skupina EPH to uvedla na svém webu.

Podle finančního ředitele EPH Pavla Horského hospodaření skupiny i přes meziroční pokles potvrdilo efektivitu obchodních operací holdingu. Zaměření skupiny na strategické investice podle něj umožnilo další posílení EPH na energetickém trhu.

EPH v prvním pololetí investovala celkem 304 milionů eur (zhruba 7,63 miliardy korun). Mezi největší investiční projekty patřila výstavba vysoce účinných plynových bloků s jejich přípravou na vodík v Itálii a v Británii. Jeden z plynových bloků byl zprovozněn v první polovině roku, další by pak měly následovat v příštích 12 měsících.

Konec uhlí

Skupina dále ve zprávě potvrdila záměr postupného ukončování provozu uhelných zdrojů. Většiny z nich se chce zbavit do roku 2025, zcela bez uhelných zdrojů pak chce být do roku 2030.

Skupina EPH zahrnuje přes 70 společností po celé Evropě. Součástí holdingu jsou například energetické společnosti EP Infrastructure a EP Power Europe. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Křetínský. V roce 2020 se do akcionářské struktury vrátil slovenský finančník a jeden ze zakladatelů skupiny J&T Patrik Tkáč.

Mateřskou skupinou je EPCG, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest (CMI) nebo EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta skupina manažerů EPH.

