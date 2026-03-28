Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Historické jednání: Škoda Group posiluje v Indii, její šéf jednal s premiérem Módím

Historické jednání: Škoda Group posiluje v Indii, její šéf jednal s premiérem Módím

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím
Škoda Group, užito se svolením
nst
nst

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma o tom informovala v tiskové zprávě a uvedla, že chce systematicky posilovat svou přítomnost na indickém trhu. Podle společnosti je Novotný prvním generálním ředitelem české firmy, který přímo jednal s předsedou indické vlády.

Podle Škoda Group setkání na nejvyšší politické úrovni potvrzuje její ambici hrát v regionu dlouhodobě aktivní roli a představuje posun v ekonomických vztazích mezi Českou republikou a Indií. Indický trh firma označuje za jeden z nejrychleji rostoucích na světě a za klíčovou příležitost pro evropský průmysl.

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě," řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Novotný uvedl, že jednání s premiérem Módím je pro něj velkou ctí a potvrzením role, kterou může český průmysl sehrát při rozvoji moderní a udržitelné dopravy v Indii. Skupina podle něj usiluje o dlouhodobou přítomnost v zemi, chce přispět k rozvoji místního průmyslu a dodávat technologie podporující efektivní a ekologicky šetrnou dopravu.

29 fotografií v galerii

Jednání se zúčastnila také česká velvyslankyně v Indii Eliška Žigová. Ta označila setkání za klíčové pro další rozvoj česko-indických vztahů a vyjádřila přesvědčení, že může být impulzem pro vstup dalších českých firem na indický trh.

Strategický trh

Indie se v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických trhů Škoda Group. Společnost zde navázala partnerství s firmou Tata AutoComp Systems, které se zaměřuje na výrobu elektrických trakčních systémů a komponentů pro kolejová vozidla přímo v Indii. Podle Novotného je spolupráce s lokálním partnerem nezbytná nejen kvůli legislativě, ale i kvůli znalosti trhu, dodavatelských řetězců a obchodního prostředí.

Škoda Group vyrábí široké spektrum vozidel a technologií pro veřejnou dopravu, včetně tramvají, vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů, trolejbusů a řídicích systémů. Zaměstnává zhruba 10 tisíc lidí a působí ve výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku, obchodní zastoupení má i v dalších evropských zemích a na Ukrajině. Skupina je součástí investiční skupiny PPF.

Švýcarská společnost Stadler patří mezi největší výrobce kolejových vozidel v Evropě. Sází na inovace, ekologii a udržitelnost. Vyrábí vlaky, tramvaje, vozidla metra, ve vysokohorském prostředí známé zubačky, které překonávají velké výškové rozdíly a dnes je globálním lídrem v nízko a bezemisní dopravě prostřednictvím svých vlakových jednotek. Reálně má vyzkoušené i možnosti vodíkového pohonu, který je alternativou k dieselovému pohonu.

Strojírny Škoda Group dodají do Sofie 75 trolejbusů téměř za 1,4 miliardy korun. Uspěly ve dvou tendrech. Jde o 40 vozidel o délce 18 metrů a 35 kratších. Přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu je předá do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Uvedl to mluvčí plzeňské strojírenské skupiny Jan Švehla.

