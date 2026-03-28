Historické jednání: Škoda Group posiluje v Indii, její šéf jednal s premiérem Módím
Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma o tom informovala v tiskové zprávě a uvedla, že chce systematicky posilovat svou přítomnost na indickém trhu. Podle společnosti je Novotný prvním generálním ředitelem české firmy, který přímo jednal s předsedou indické vlády.
Podle Škoda Group setkání na nejvyšší politické úrovni potvrzuje její ambici hrát v regionu dlouhodobě aktivní roli a představuje posun v ekonomických vztazích mezi Českou republikou a Indií. Indický trh firma označuje za jeden z nejrychleji rostoucích na světě a za klíčovou příležitost pro evropský průmysl.
Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).
Novotný uvedl, že jednání s premiérem Módím je pro něj velkou ctí a potvrzením role, kterou může český průmysl sehrát při rozvoji moderní a udržitelné dopravy v Indii. Skupina podle něj usiluje o dlouhodobou přítomnost v zemi, chce přispět k rozvoji místního průmyslu a dodávat technologie podporující efektivní a ekologicky šetrnou dopravu.
Jednání se zúčastnila také česká velvyslankyně v Indii Eliška Žigová. Ta označila setkání za klíčové pro další rozvoj česko-indických vztahů a vyjádřila přesvědčení, že může být impulzem pro vstup dalších českých firem na indický trh.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Strategický trh
Indie se v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických trhů Škoda Group. Společnost zde navázala partnerství s firmou Tata AutoComp Systems, které se zaměřuje na výrobu elektrických trakčních systémů a komponentů pro kolejová vozidla přímo v Indii. Podle Novotného je spolupráce s lokálním partnerem nezbytná nejen kvůli legislativě, ale i kvůli znalosti trhu, dodavatelských řetězců a obchodního prostředí.
Škoda Group vyrábí široké spektrum vozidel a technologií pro veřejnou dopravu, včetně tramvají, vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů, trolejbusů a řídicích systémů. Zaměstnává zhruba 10 tisíc lidí a působí ve výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku, obchodní zastoupení má i v dalších evropských zemích a na Ukrajině. Skupina je součástí investiční skupiny PPF.
Strojírny Škoda Group dodají do Sofie 75 trolejbusů téměř za 1,4 miliardy korun. Uspěly ve dvou tendrech. Jde o 40 vozidel o délce 18 metrů a 35 kratších. Přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu je předá do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Uvedl to mluvčí plzeňské strojírenské skupiny Jan Švehla.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.