Jack Ma se uklidil do Japonska. Už půl roku vede nenápadný život v Tokiu

Jack Ma, zakladatel společnosti Alibaba Group a jeden z nejbohatších Číňanů, už půl roku žije v Japonsku.

Na dlouhé měsíce zmizel z veřejného života, dlouze se spekulovalo o místě jeho pobytu. Teď už je jasno. Ukázalo se, že Jack Ma, zakladatel a ředitel Alibaba Group a jeden z nejbohatších Číňanů, žije už půl roku v Japonsku.

Zatímco v Číně pokračuje tažení proti technologickému sektoru a jeho nejvýraznějším představitelům, Ma podle zjištění Financial Times trávil čas v Japonsku výlety na venkov, pravidelnými cestami do USA a Izraele, zavítal do Španělska a Nizozemska, nebo si zahrál golf v Česku.

Jack Ma, zakladatel online tržiště Alibaba, které Češi znají díky čínskému internetovému obchodu AliExpress, upadl v komunistické Číně v nemilost krátce poté, co v říjnu roku 2020 zkritizoval čínské regulační orgány. Ty podle něj svými omezeními brzdí technologický rozvoj a inovace. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Společnosti, které založil čelily řadě překážek a ústrků. Čínští regulátoři například loni udělili Alibaba pokutu rekordních 2,8 miliardy dolarů za porušení antimonopolních pravidel.

Financial Times upozorňuje, že se nepřítomnost Ma v Číně rovněž shodovala s nulovou tolerancí covidu, kterou Peking nelítostně prosazoval a prosazuje doteď. To vedlo v dubnu a květnu k tvrdému lockdownu Šanghaje a okolní delty řeky Jang-c'-ťiang a v posledních dnech vyvolalo celonárodní protesty. Ma přitom bydlí poblíž Šanghaje a Alibaba tam má centrálu.

Sídlo společnosti Alibaba v Pekingu. ČTK

Nadšený sběratel umění

Ma si Tokio zřejmě vybral i kvůli svému blízkému příteli a miliardáři Masajoši Sonovi, který založil a provozuje mobilní telekomunikační a investiční gigant SoftBank Group, jenž investoval do Alibaba. Tokio se vůbec stalo útočištěm bohatých Číňanů, kteří vedou nenápadný klubový život. Ma si podle Financial Times vybral exkluzivní podniky, z nichž jeden sídlí v srdci tokijské čtvrti Ginza a další ve finanční čtvrti Marunouchi s výhledem na císařský palác.

Lidé znalí kulturního provozu na japonské scéně navíc přišli se svědectvím, že z Maa se stal nadšený sběratel obrazů. A údajně se sám pustil do malování.