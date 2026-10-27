Nvidia sype miliardy do Mety. AI boom spojuje dva technologické giganty
Nvidia dál posiluje svou pozici v centru boomu kolem umělé inteligence. Do Mety investuje tři miliardy dolarů poté, co technologický gigant oznámil plán získat až 95 miliard dolarů na další rozvoj AI infrastruktury. Pro Nvidii jde o další z řady investic do firem, které stojí v čele současné technologické vlny.
Nvidia investuje tři miliardy dolarů do společnosti Meta a dál rozšiřuje své sázky na firmy, které stojí za růstem trhu s umělou inteligencí. Meta krátce předtím oznámila plán získat celkem 95 miliard dolarů, které chce použít na další investice do AI infrastruktury, uvedl web CNBC.
První část financování má přijít prostřednictvím veřejné nabídky akcií v objemu 35 miliard dolarů. Dalších 60 miliard dolarů chce Meta získat postupným prodejem akcií na trhu. Zájem o nákup akcií až za pět miliard dolarů podle oznámení projevily Nvidia, Advanced Micro Devices a Broadcom.
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Trhy
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Nvidia utužuje vazby s Metou
Investice zároveň prohlubuje technologickou spolupráci obou firem. Meta má rozšířit nasazení platformy Vera Rubin a procesorů Vera od Nvidie. Firmy chtějí také dál spolupracovat na projektu Muse, AI agentovi Mety, který byl spuštěn minulý měsíc.
Šéf Nvidie Jensen Huang označil AI agenty za nové paradigma výpočetní techniky. Podle něj jde o software, který dokáže porozumět cílům uživatele, uvažovat, používat nástroje a pracovat jeho jménem. Šéf Mety Mark Zuckerberg uvedl, že cílem spolupráce je nabídnout miliardám lidí co nejlepší osobní AI agenty a nejpokročilejší modely.
Akcie obou firem se po oznámení v předobchodní fázi téměř nepohnuly.
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Nvidia sází na vítěze AI boomu
Nvidia v posledních letech výrazně zrychlila své investiční aktivity. Kromě Mety vložila peníze také do OpenAI, Anthropic, Intelu a xAI. Podle společnosti Dealroom se letos zapojila už do 121 investičních kol, zatímco v roce 2022 jich bylo jen 13.
Čipový gigant tak není jen hlavním dodavatelem hardwaru pro AI infrastrukturu, ale stále častěji si buduje i kapitálové vazby na firmy, které tuto technologickou vlnu táhnou.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.