Harvard Business Review: Před odjezdem na dovolenou si nastavte hranice

Kultura je v některých firmách taková, že nedovoluje lidem – hlavně na vyšších pozicích – se úplně odpojit od práce ani na dovolené. To vede ke snížení produktivity i riziku vyhoření. Jak si užít dovolenou profesionálním způsobem? Radí kariérní koučka a autorka Marlo Lyons v článku Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz bude články z HBR na základě licence přinášet pravidelně.

Můj klient Steve si nevzal opravdovou dovolenou více než deset let. Ano, cestoval s rodinou. Ale jako šéf provozu měl vždy pocit, že musí zůstat v kontaktu s firmou, protože ho nevyhnutelně něco napadne, zatímco bude ležet na lehátku někde daleko od kanceláře.

Odpojit se, nebo vyhořet

Každé ráno a večer tedy kontroloval e-maily, podle potřeby vyřizoval telefonáty a svou „dovolenou" přizpůsoboval práci – tedy dokud nevyhořel. „Vrátil jsem se na stejný běžící pás, aniž bych se dobíjel. S každou další vynechanou dovolenou mi klesala hladina energie a pak jsem se dostal na úplné dno." Všiml si, že sotva vstává z postele, děsí se pondělních rán a nemá trpělivost s dětmi. „Nelíbilo se mi, kým jsem se stal a jak se chovám k rodině nebo v práci."

Odpojit se od práce na dovolené zní mnohem snadněji, než ve skutečnosti je. Kultura některých společností od vás může očekávat, že zůstanete v kontaktu, budete odpovídat na e-maily nebo se účastnit schůzek, aby podnikání jelo dál.

Přesto výzkum a komentář založený na sto let starých poznatcích ukazuje, že mít dovolenou – stejně jako úplné odpojení od práce – je zásadní pro snížení rizika vyhoření, zvýšení energie a zapojení a zlepšení celkového zdraví a pohody, což zase povede k konzistentnější produktivitě. Jak se tedy během dovolené odpoutat od práce, abyste dosáhli všech těchto výhod?

Zde je pět tipů, jak nastavit pevné hranice profesionálním způsobem:

Udělejte plán

Jakmile bude vaše dovolená schválena, ujasněte si se svým nadřízeným, že během volna nebudete k dispozici. Nemusíte se dělit o to, kam jedete nebo co děláte, ale místo toho vysvětlit, jak volno prospěje firmě po vašem návratu. Umožní vám například energie, kterou získáte odpojením, vyčistit si hlavu, abyste se mohli lépe soustředit na velký nadcházející projekt?

Vaše konverzace by také měla obsahovat plán pro vašeho manažera nebo kolegy, jak pokrýt vaši nepřítomnost. Připravte si tento plán v dokumentu, zvláště, pokud jedete na dlouhou dovolenou. Kdo je nouzový kontakt pro které problémy? Kdo zajistí, že všechny dodávky budou dokončeny? Zeptejte se svého manažera, jestli nepotřebuje něco jiného, ​​než co jste připravili. Čím více s nimi budete při přípravě na dovolenou spolupracovat, tím méně budou kolegové stresovaní ohledně pokrytí – a tím spíše si pak budete užívat volno bez přerušení.

Volno v kalendáři

Možná jste si dovolenou nahlásili do firemního systému sledování, ale váš nadřízený si nebude pamatovat, že máte dovolenou o několik týdnů nebo měsíců později. A vaši partneři napříč obory se nedozvědí, že jste mimo kancelář, dokud se jim váš automatický odpovídač neozve, když se vás pokusí kontaktovat.

Jakmile je tedy vaše dovolená schválena, pošlete svému manažerovi, členům týmu a mezifunkčním partnerům „celodenní" pozvánku, ve které bude napsáno: „[Vaše jméno] OoO - nedostupný". To jim umožní připravit se na to, že nebudete k zastižení, a sdělit jim případné potřeby ještě před vaším odjezdem.

Zašlete předem oznámení na pravidelné porady

Neodmítejte jen stálé schůzky v týdnu vaší dovolené. Pošlete e-maily, aby lidé, kteří tyto schůzky pořádají, věděli, že tam nebudete, a zeptejte se, zda od vás něco nepotřebují, než odjedete. Ukážete tím, že jste vůči svým partnerům odpovědní, a dává vám to příležitost informovat je, že nebudete k dispozici ani přítomni.

Pokud je schůzka přes Zoom, Microsoft Teams nebo jinou komunikační platformu, požádejte kolegu, aby schůzku nahrál, pokud budete informace potřebovat, až se vrátíte. Pokud je schůzka osobní, požádejte kolegu, aby vám poslal poznámky a zvýraznil všechny oblasti, které budete muset řešit, až se vrátíte.

Maximalizujte své oznámení mimo kancelář

Většina lidí nemůže opustit svou práci a nenechat někoho jiného převzít jejich práci nebo reagovat na nouzové situace. Je důležité, abyste ve své automatické odpovědi mimo kancelář měli jasno, kdo bude k dispozici ve vaší nepřítomnosti. Ujistěte se, že formulace je pevná, ale profesionální.

Pokud budete ve formulaci mírní, jako když říkáte, že budete „pomalu reagovat“, vaši kolegové budou očekávat, že odpovíte. V oznámení o nepřítomnosti by mělo být uvedeno, že nebudete mít přístup k e-mailu a nebudete k zastižení, dokud se nevrátíte dne [X].

Domluvte se se svým manažerem ohledně toho, kdo by měl být kontaktován v případě nouze a kdo bude vyřizovat další důležité, ale nenaléhavé dotazy. Uveďte kontaktní údaje každé osoby, která bude vaším jménem odpovídat na jakékoli dotazy, když budete pryč. A pokud používáte komunikační kanál, jako je Slack, Zoom chat nebo Microsoft Teams chat, uveďte stejné informace o svém stavu také tam.

Pošlete poslední oznámení

Týden před dovolenou pošlete e-mail svému manažerovi, členům týmu a všem zainteresovaným stranám, abyste je informovali, kdy budete na dovolené a kdy se vrátíte. Připomeňte jim, že budete nedostupní a nebudete odpovídat na e-maily ani hovory. Pokud je to nutné, upozorněte je na to, kde mohou najít informace, které mohou potřebovat, a kdo bude reagovat během vaší nepřítomnosti.

Tento typ připomenutí prokazuje vaši proaktivní profesionalitu a pochopení, že byznys pokračuje, i když jste pryč. Pomůže to také snížit objem všech neřešených problémů, se kterými se budete potýkat, až se vrátíte.

A co Steve?

Kolegové vás budou respektovat za to, že jste si na dovolené stanovili jasné hranice a že jste proaktivní, abyste zajistili, že firmu nenecháte ve štychu. A co je nejdůležitější, jakmile nastavíte hranice, ujistěte se, že je dodržujete! Nečtěte texty ani e-maily, protože jakmile otevřete pracovní dveře, je téměř nemožné je znovu zavřít.

Pokud jde o Steva, zavedl tyto tipy a minulý měsíc si vzal týden, který strávil se svými dětmi – a neodpověděl na jediný e-mail, nezavolal ani se nezúčastnil jediné schůzky. Úplné odpojení znamenalo obrovský rozdíl v jeho energii a angažovanosti nejen v práci, ale také v jeho domácím životě.

„Vrátil jsem se svěží, připraven řešit cokoli – dokonce i seznam úkolů doma. A co je důležitější, moje děti mi řekly, že si čas se mnou užily víc, protože jsem se dokázal opravdu bavit.“ Vtipkuje, že je oficiálně reformovaný workoholik a že tento stav má nepřehlédnutelné výhody. Co je na jeho seznamu úkolů nyní? Plánování letní dovolené, kde se může zase úplně odpojit.

Autorka Marlo Lyons je certifikovaná kariérní koučka a stratég, manažerka lidských zdrojů a autorka knihy „Wanted – A New Career: The Definitive Playbook for Transitioning to a New Career or Finding Your Dream Job.”

© Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group.

