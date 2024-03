Těžká hlava škodí. Jak skoncovat s přílišným přemýšlením

Kruhy nekonečného přemýšlení, takzvaný overthinking, jsou symptom dnešní doby. Jaké jsou tři typy přílišného přemýšlení a jak s nimi skoncovat, zamýšlí se autorka Melody Wildingová v sloupku v prestižním Harvard Business Review. (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně.

Vzhledem k tomu, že jako lidstvo máme stále větší přístup k informacím a vyšší nároky než kdykoli předtím, není divu, že polovina až téměř tři čtvrtiny dospělých přiznávají, že příliš přemýšlejí, trpí takzvaným overthinkingem. Neustálé přemítání může být vyčerpávající, a pokud se nekontroluje, může přispívat k úzkosti a až k vyhoření. Má to dalekosáhlé důsledky i pro firmy . Pokud jednotlivci - nebo celé týmy - mají ve zvyku příliš přemýšlet, zpomaluje se rozhodování, promeškávají se příležitosti a může se prosadit kultura vyhýbání se riziku.

Takže, firma začínají pociťovat potřebu účinnějších řešení, jak překonat nadměrné přemýšlení na pracovišti. Aby mohl být tento problém skutečně řešen, je důležité nejprve rozpoznat, že ve skutečnosti existují tři formy nadměrného přemýšlení: přemítání, žití v budoucnosti a nadměrné analyzování.

1. Přemítání.

Přemítání, expresivněji také mentální přežvykování, se nejlépe ilustruje jako mentální smyčka, ve které si člověk přehrává minulé události, zejména ty negativní nebo znepokojivé. Ti, kdo "přežvykují", se často ocitají ve ve smyčce lítosti, pocitů viny a scénářů typu "co by, kdyby". Klíčovým aspektem prožívání je jeho orientace na minulost - a uvíznutí v ní.

Varovné signály:

- Fixujete se na negativní zpětnou vazbu.

- V rozhovoru s ostatními často připomínáte minulé neúspěchy, nezdary nebo přešlapy.

- Jste přehnaně opatrní, možná dvakrát nebo třikrát kontrolujete svou práci, protože se chcete vyhnout chybám. přehnaně analyzujete.

Co s tím:

Může to znít paradoxně, ale může být užitečné naplánovat si "čas na starosti". Místo toho, abyste si nechávali starosti přerůst přes hlavu celý den, omezte je na zvládnutelný časový úsek - obvykle ne delší než 15 až 30 minut. Zvolte si denní dobu, která vám vyhovuje (jen ne těsně před spaním), a vyberte si konkrétní místo, kde budete mít čas na starosti. Rozdělte si starosti do dvou kategorií: ty, které můžete ovlivnit, a ty, které ovlivnit nemůžete. U starostí, které můžete ovlivnit, si promyslete možné kroky nebo řešení. Pokud se například obáváte dodržení termínu, mezi vaše akční kroky může patřit odmítnutí dalšího závazku. Pokaždé, když se objeví nekontrolovatelná obava, zkuste si ji vizualizovat. Představte si, že starost vložíte do balónku a vypustíte ho do nebe.

Tím, že si vyhradíte určený čas na řešení těchto myšlenek, nebudete muset s nimi neustále bojovat, abyste je zahnali. Jednoduše je odložíte na vhodnější dobu. Pokud se "přežvykování" objeví mimo určený čas na starosti, jemně si připomeňte: "Teď ne, budu to řešit později." To vám pomůže lépe si uvědomit své myšlenkové vzorce a získat nad nimi kontrolu.

2. Život v budoucnosti

V tomto případě nejde o uvíznutí v minulost, ale pohled do budoucnosti, lidí se zajímají o to, co je čeká. I když je určitá míra očekávání prospěšná, takzvaný future tripping se může vystupňovat až do bodu, kdy vás bude brzdit. Nejistota z toho, co se může stát, možnost selhání a strach z neznámého z něj mohou učinit náročnou formu nadměrného přemýšlení.

Varovné signály:

- Vynakládáte nadměrné množství energie na plánování všech možných scénářů, abyste se cítili připraveni na jakoukoli eventualitu.

- Je pro vás těžké oslavit úspěch, protože neustále přemýšlíte o tom, co bude dál.

- Často se cítíte neklidní nebo rozrušení, poháněni myšlenkami na nesplněné úkoly.

Co s tím:

Využijte svou schopnost dívat se dopředu ve svůj prospěch. Mentálně se promítněte do budoucnosti, za obzor vašich současných starostí.

Například Caelin, marketingový manažer, je zahlcena uvedením nového produktu na trh. Termín je napjatý, očekávání vysoká a jeho tým je pod značným tlakem. Obává se úspěchu strategie kampaně, pracovního vytížení týmu a potenciálních reakcí zákazníků.

Caelin si během polední přestávky najde klidnou konferenční místnost. Zavře oči a představí si sám sebe za pět let. Je na vyšší pozici a přemýšlí o své kariérní cestě. Z této budoucí perspektivy si Caelin uvědomuje, že uvedení produktu na trh bylo jen jedním z mnoha projektů, které řešil. Dokáže se na to podívat z nadhledu. I když je důležitý, není to rozhodující moment jeho kariéry. Vzpomíná na to, jak některé aspekty neproběhly podle plánu, ale také na to, jak se tým přizpůsobil a poučil se z této zkušenosti.

Tato strategie, známá jako časový odstup, může snížit naléhavost a intenzitu vašich obav a pomoci vám soustředit se na přítomnost s klidnějším a vyrovnanějším myšlením.

Můžete se také zkusit praktikovat "selektivní ignoranci" tím, že omezíte vystavování se zbytečným stresorům. Záměrně si vybírejte informace, které konzumujete, zejména ze zpravodajských zdrojů a sociálních médií. Identifikujte spouštěče, které eskalují vaše cestování do budoucnosti, jako jsou například aktuální informace o neustálých výkyvech na trhu a předpovědích ve vašem oboru nebo neustálé kontrolování tabulek KPI či finančních účtů. Pokud určité aktualizace nebo údaje nemají vliv na vaši každodenní práci nebo rozhodování, nemusí být nutné. Upřednostněte informace, na základě kterých můžete jednat.

3. Přílišné analyzování

Zatímco přemítání a výlety do budoucnosti jsou vázány na čas - jedno se dívá zpět a druhé dopředu -, nadměrné analyzování se soustředí na hloubku. Zahrnuje velmi hluboké ponoření se do tématu, myšlenky nebo situace, často až do extrému. I když to někdy může vést k hlubokým vhledům, častěji to vede k zabřednutí do detailů, které ve skutečnosti nemusí být příliš důležité.

Varovné signály:

- Protahujete nebo odkládáte kroky, abyste je mohli dále zkoumat

- Často hledáte souhlas nebo potvrzení druhých, protože si nevěříte ve vlastní analýzu.

- Máte potíže s rozlišováním úkolů s vysokou a nízkou prioritou, což vede k tomu, že se vám hromadí nevyřízená rozhodnutí.

Co s tím:

Místo snahy o dokonalé rozhodnotí se snažte o takové, která je "dostatečně dobré", a to pomocí přístupu známého jako satisfakce. Jakmile rozhodnutí splňuje vaše stanovená kritéria a je uspokojivé, měli byste v něm pokračovat, i když by teoreticky mohla existovat potenciálně lepší možnost. Srovnejte to s maximalisty, kteří zkoumají každou možnost a neustále hledají lepší alternativy, nabídky nebo výsledky - ke své vlastní škodě. Z obou typů rozhodování mají maximalisté větší sklon k přehnanému analyzování a častěji se negativně srovnávají s ostatními.

Klíčová rozhodovací kritéria - zásady, pokyny nebo požadavky - vám pomohou stanovit priority nejdůležitějších proměnných, které mají váhu při rozhodování. Vaše rozhodovací kritéria mohou být profesní nebo osobní. Řekněme například, že jste se ocitli v pasti analytické paralýzy ohledně toho, zda nabídnout novou funkci pro váš produkt nebo službu. Mezi vaše rozhodovací kritéria mohou patřit: náklady, ziskovost, náročnost, míra rizika nebo dopad. Nyní řekněme, že se snažíte učinit osobní rozhodnutí, například zda se přestěhovat za novou prací. Mohli byste zvážit kritéria, jako je to, jak dobře daná pozice odpovídá vašim silným stránkám, nebo plat. Vyberte si maximálně tři kritéria, přičemž jedno z nich by mělo převažovat nad ostatními. Pokud se rozhodujete ve skupině, nechte všechny společně provést brainstorming a dohodnout se na kritériích společně.

