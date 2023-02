Syndrom vyhoření. Jde o depresivní stav, nebo samostatný fenomén? Vědci se neshodnou

Dvě relativně známé světové političky nedávno oznámily, že odstupují z funkce, a to z důvodů, které se dají vysvětlit syndromem vyhoření. Jeho případů ostatně přibylo v době covidové pandemie na mnoha pracovištích. Vědci se o podstatě tohoto fenoménu přou, ale naštěstí nabízejí rady, jak se mu dá vyhnout. Pilulku proti němu však nemají.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová oznámila záměr rezignovat před měsícem. Její vláda zvládla pandemii covidu-19 tak, že si získala mezinárodní uznání. Nyní však premiérka prohlásila, že už nemá na práci dost sil a že její „nádrž je prázdná“. Tohle odborníci označili za typický projev syndromu vyhoření.

Obdobně skotská premiérka Nicola Sturgeonová minulý týden oznámila, že odstoupí, jen co se za ni najde náhrada. Jak řekla, osm let v její pozici si vybralo svou daň. I její rozhodnutí pozorovatelé připisují syndromu vyhoření.

Syndrom vyhoření ohrožuje osoby s vysokým pracovním nasazením. Především ty, které intenzivně pracují s lidmi a jsou vystaveny emocím. Tedy především zdravotníky a sociální pracovníky, ale také třeba manažery a další hodně vytížené zaměstnance.

Stres z nesplněných očekávání

„K vyhoření dochází na základě chronického stresu z nesplněných očekávání. Projevuje se obvykle emoční vyčerpaností, nízkým osobním uspokojením a depersonalizací – takoví lidé se chovají k ostatním, jako by to byli stroje,“ popisuje Jan Vevera, přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Data ze světa ukazují, že případů syndromu vyhoření přibylo v době pandemie zejména mezi pracovníky ve zdravotnictví, školství a službách. I pro další profese byla nepříjemná třeba práce z domova natažená až do noci.

Původní snaha podávat co nejlepší pracovní výkony se vlivem stresu postupně mění až na stav, kdy člověka práce nebaví a dělá ji špatně. K tomu pociťuje chronickou únavu, pesimismus a beznaděj, podrážděnost, nedokáže se soustředit, zapomíná... A to ohrožuje nejen jeho kariéru, ale celou psychiku.

Nejednotní odborníci

Označení syndrom vyhoření se začalo postupně používat od sedmdesátých let 20. století. Tehdy také jedna z průkopnic výzkumů, Christina Maslachová z Kalifornské univerzity v Berkeley, popsala na základě průzkumu mezi pracovníky sociálních služeb, že vyhoření se skládá ze tří složek: vyčerpání, cynického přístupu k vlastní činnosti a neefektivity neboli přetrvávajícího pocitu nízkého osobního naplnění. Maslachová později vypracovala postup, jak pomocí sady otázek vyhoření odhalit.

Jenže odborníci se stejně neseřadili do jednoho šiku. Někteří soudí, že syndrom vyhoření je projevem depresivních stavů a nikoli samostatným fenoménem. A zmatky se projevují i u expertů, kteří jej zkoumají.

Zjistil to třeba tým vědců, kteří porovnali 182 studií syndromu vyhoření. Jak v roce 2018 popsali v odborném periodiku The Journal of the American Medical Association, čtvrtina autorů posuzovaných studií pozměnila dotazník Christiny Maslachové, a jedenáct výzkumných týmů vymyslelo úplně jiné postupy určení syndromu vyhoření. A aby toho nebylo málo, autoři těchto 182 výzkumných prací používali 142 (!) různých definic tohoto problému.

Světová zdravotnická organizace nakonec zařadila syndrom vyhoření v roce 2019 do své mezinárodní klasifikace nemocí jako profesní jev, nikoli jako zdravotní stav.

Léčivá pilulka není, ale bránit se můžeme

Zákeřnost syndromu vyhoření spočívá v tom, že se nedá diagnostikovat laboratorním testem. „V organismu takovéhoto člověka najdete vyšší hladiny stresových hormonů, ale to může mít různé příčiny. Laboratoř nezjistí žádný objektivní biomarker, který by potíže odhalil,“ konstatuje již zmíněný profesor Jan Vevera.

Z toho také vyplývá, že proti vyhoření neexistuje pilulka, kterou by člověk spolkl a měl pokoj. Když už se u něj syndrom projevuje, měl by si najít ordinaci psychologa – tipy k hledání nabízí například web odborně zaštítěný Národním ústavem duševního zdraví. Určitě se dozví, že musí něco změnit ve svém životě, a možná i práci – jako političky zmíněné v úvodu.

„Úplně nejlepší je samozřejmě prevence, tedy vyvážený život,“ připomíná profesor Vevera. „Naše psychická pohoda spočívá na třech sloupech – rodině, práci a koníčcích. Může stát i jen na dvou sloupech nebo na jediném, ale dlouho to nevydrží.“