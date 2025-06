Šéf RE/MAX Jan Hrubý: Naše síť stále expanduje

Realitní kancelář RE/MAX letos slaví 20 let na českém a slovenském trhu. V tuzemsku v loňském roce firma zaznamenala rekordní výsledek, když provozní obrat přesáhl hranici 1,3 miliardy korun. Letos tuto hranici chce překonat a posílit v dalších regionech. Velký potenciál vidí generální ředitel Jan Hrubý i na Ukrajině. „Ukrajina je 4,5krát větší než Česko a v kontextu toho, co se tam děje, země je zničená, dochází v ní k významným demografickým změnám, je všeobecně cítit velké očekávání potenciálních investic,“ říká Hrubý.

Jak se během dvacetileté historie RE/MAX v Česku rozrostl?

Na samém počátku jsme si stanovili, že chceme obsluhovat polovinu tuzemského trhu. A dosud se nám podařilo vybudovat opravdu silnou síť realitních kanceláří. Aktuálně jich máme 180, jsou vlastněny nezávislými franšízanty. Těch je 120. A proč je jich méně? Někteří z nich samozřejmě vlastní víc než jednu kancelář, protože v určitých lokalitách dává větší smysl být v kanceláři ve vícero městech než jen ve městě okresním a podobně.

Jakého obratu jste loni dosáhli a kolik procent trhu to tedy představuje?

Za loňský rok jsme dosáhli cca 1,3 miliardy, což představuje zhruba 15 procent tuzemského realitního trhu. Na základě analýz víme, kolik přesně transakcí probíhá za účasti i bez účasti realitní kanceláře, jsme si jisti, že máme potenciál dosáhnout minimálně na 30 procent. Mimochodem rád bych dodal, že jsme velmi rádi, že procento transakcí uskutečněných bez realitních kanceláří každým rokem klesá. Lidé, kteří nechtěli využívat přidanou hodnotu práce realitních makléřů, byli obrazně řečeno historicky naším největším konkurentem. Naštěstí se to mění.

Ve kterých regionech chcete růst?

Naší strategií je mít makléře v každém městě s minimálně pěti tisíci obyvateli. Tím pádem nám v Česku chybí ještě zhruba 70 míst, které bychom chtěli obsadit. Aktuálně máme historicky nejvíce makléřů, tedy něco kolem 1400. Chtěli bychom jich mít dva tisíce. Pokud se nám k tomu podaří zefektivnit činnost těch stávajících, věřím, že dokážeme obsloužit zmiňovaných 30 procent trhu. Primárně chceme otevírat tam, kde nejsme.

Z pohledu tržního podílu jste nejsilnější v Praze?

Budeme-li mluvit čistě o obratu, pak samozřejmě vede Praha, kde máme nejsilnější zastoupení, konkrétně zhruba 40 kanceláří. I tak právě v metropoli vidíme velký potenciál k rozvoji. Naopak v severních Čechách, Chomutově nebo Teplicích naše obraty nedosahují takového objemu, ale transakčně dosahujeme až 30procentního tržního podílu.

Který region považujete za atraktivní z pohledu další potenciální expanze?

Z našich propočtů nám velmi dobře vychází Pardubický a Moravskoslezský kraj. Tam bychom potřebovali výrazně posílit. Historicky tam působili silní regionální hráči.

Před rokem jste získali licenci pro ukrajinský trh. Uvažujete o další zahraniční expanzi?

Samozřejmě si uvědomujeme, že jsou země s obrovským potenciálem. Ještě předtím než se k takovému kroku rozhodneme, potřebujeme ještě dál růst v Česku. Realitní byznys je speciální kategorií, neprodáváte rychloobrátkové zboží. Na startu potřebujete kapitál na rozvoj. Potřebujete silný marketing, a to dlouhodobě. Vybudování důvěry u zákazníků je během na dlouhou trať. Obzvlášť v tuzemsku, kde je vnímání realitního zprostředkování stále za úrovní toho, jak je vnímáno v západní Evropě či v USA. Přitom opak je pravdou. Služba makléře poskytuje prodávajícím velkou přidanou hodnotu a zvyšuje prodejní cenu nemovitosti.

Jak vysokou provizi má realitní makléř?

My našim makléřům doporučujeme pět procent plus DPH. Samozřejmě vždy je to předmětem vyjednávání mezi prodávajícím a makléřem. Ve chvíli, kdy bude prodávat nemovitost, která je extrémně drahá, pravděpodobně si vezme nižší než pětiprocentní provizi. Nicméně průměrná provize v Česku se pohybuje na úrovni kolem čtyř procent.

Jak si vedete na Slovensku?

Pracujeme na rozšíření našich aktivit a posílení sítě. Máme nastavený jakýsi interní projekt, který se zaměřuje na vývoj, posílení marketingu a nabírání dalších franšízantů. Potenciál tam jako vedení vidíme obrovský.

Podobný potenciál vidíte na Ukrajině?

Já si myslím že výrazně větší. Ukrajina je 4,5krát větší než Česko a v kontextu toho, co se tam děje, země je zničená a dochází v ní k obrovským demografickým posunům, je všeobecně cítit velké očekávání potenciálních investic. Můžeme se bavit o byznysu, který několikanásobně překročí ten, který děláme v tuzemsku.

Jaký přínos nabízíte svým franšízantům?

Hlavní výhodou je sdílení unikátního a úspěšného know how nejznámější značky na realitním trhu, která franšízantům pomůže rychle nastartovat podnikání. V rámci naší sítě nabízíme zájemcům velkou svobodu a možnost nadprůměrných výdělků. Centrála poskytuje kancelářím kontinuální podporu v oblasti marketingu, vzdělávání, IT, administrativy nebo právních záležitostí. Za přínosné také považujeme možnost využívat dlouholetých zkušeností ostatních franšízantů a makléřů, kteří se o ně ochotně dělí a podporují tak rozvoj naší sítě.

Jan Hrubý

Generální ředitel největší české sítě realitních kanceláří RE/MAX Jan Hrubý má za sebou působivou kariéru. Během 13 let v McDonald’s se postupně propracoval až na pozici provozního ředitele se zodpovědností za obchod McDonald’s v ČR. Následujících šest let působil v holdingu Marionnaud, kde měl poslední tři roky jako generální ředitel přímou zodpovědnost za obchodní aktivity koncernu ve střední Evropě. Nyní již šestým rokem vede společnost RE/MAX v Česku a na Slovensku.

