Fiala vs. Babiš aneb Co letos čeká Česko

Volby do poslanecké sněmovny, v nichž se očekává střed vládnoucí koalice SPOLU zejména s hnutím ANO, vévodí očekávaným událostem České republiky pro rok 2025. Na co dalšího se můžeme těšit? Zde je výběr toho zásadního.

Volby do Poslanecké sněmovny či podpis smlouvy o stavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany by měly být jedněmi z nevýznamnějších událostí letošního roku v České republice.

Sněmovní volby se v souladu se zákonnými termíny uskuteční nejpozději 3. a 4. října. Prezident Petr Pavel má na vyhlášení přesného termínu čas do léta. Jeho předchůdce Miloš Zeman netradičně vyhlásil datum minulých sněmovních voleb na 8. a 9. října s předstihem tří čtvrtin roku.

Kolik budou brát politici?

Poslanci by letos v lednu také měli schvalovat vládní novelu k platům vrcholných politiků, soudců a státních zástupců o téměř sedm procent. Opoziční ANO a SPD naopak prosazují pětileté zmrazení platů.

Dění v Česku bude nadále ovlivňovat válka na Ukrajině, při příležitosti třetího výročí od ruské invaze se na pražském Staroměstském náměstí 23. února uskuteční shromáždění Společně za Ukrajinu.

Jednou z nejvýznamnějších ekonomických událostí letoška by se měl stát podpis smlouvy o stavbě nových bloků dukovanské jaderné elektrárny mezi energetickou společností ČEZ a jihokorejskou KHNP. Očekává se na jaře, předtím ale bude muset antimonopolní úřad pravomocně rozhodnout o námitkách dalších účastníků tendru, francouzské společnosti EDF a severoamerické Westinghouse. Očekávané náklady na stavbu dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. První by měl být hotový v roce 2036.

Ekonomika poroste, ale jen průměrně

Stát by měl letos hospodařit se schodkem 241 miliard korun, proti plánovanému loňskému deficitu by se měl snížit o 41 miliard korun. Hospodaření bude i nadále ovlivňovat odstraňování následků zářijových povodní, na které je letos ve státním rozpočtu určeno deset miliard korun po loňských 30 miliardách korun.

Podle České národní banky se klíčové makroekonomické údaje budou vylepšovat. Inflace by se měla držet na úrovni 2,6 procenta, což je v tolerančním pásmu. Růst ekonomiky měřený vývojem hrubého domácího produktu by měl oproti posledním letům zrychlit, a to až na 2,4 procenta. Kurz koruny by se měl držet na stabilní úrovni kolem 25,4 koruny za euro.

Plánovaný rozpočtový deficit spolu s očekávanou průměrnou inflací zhruba 2,5 procenta znamená, že by Česko mělo letos druhý rok v řadě splnit všechna kritéria pro zavedení společné evropské měny s výjimkou členství v mechanismu směnných kurzů ERM II. Politici vládní koalice ale dali zároveň najevo, že před volbami nechtějí stanovit termín vstupu do eurozóny.

V letošním roce se bude zvyšovat minimální mzda, vzrostou i důchody. Měsíční minimální mzda roste o 1900 korun na 20 800 korun. Starobní důchod se od ledna zvedne v průměru o 358 korun, jeho průměrná výše bude zhruba 21 080 korun.

Přijede Robbie Williams, Billie Eilish i Bruce Springsteen

Do Česka dorazí řada zahraničních hudebních interpretů. V pražské O2 areně vystoupí například americký hudebník Lenny Kravitz, britský zpěvák Robbie Williams či americké zpěvačky Cyndi Lauperová či Billie Eilish, v pražských Letňanech pak britská heavymetalová skupina Iron Maiden či americký zpěvák a kytarista Bruce Springsteen za doprovodu kapely The E Street Band. V červnu v Hradci Králové na festivalu Rock for People vystoupí Sex Pistols, Linkin Park, Slipknot, Avenged Sevenfold i Guns N' Roses.

