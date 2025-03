Fiala: Od další agrese Rusko odradí jen vyzbrojená Evropa

Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k navýšení vojenské podpory Ukrajiny. Jen tak lze podle něj zabránit tomu, aby se pár set kilometrů od Česka dál rozpínalo agresivní Rusko. Premiér to dnes uvedl na síti X před nedělním jednáním evropských lídrů v Londýně.

Udržitelný a dlouhodobý mír podle předsedy vlády zajistí jen dobře vyzbrojená Evropa. To nepůjde bez navýšení výdajů na obranu minimálně na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP), dodal Fiala.

V kontextu vyhroceného pátečního jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu Fiala uvedl, že Evropa stojí před velkou historickou zkouškou. „Naše historické zkušenosti ukazují, že pokud dostatečně rychle nezvýšíme naše úsilí a necháme agresora si diktovat podmínky, neskončíme dobře,“ varoval.

„Pokud nechceme, aby se jen pár set kilometrů od našich domů dál rozpínalo agresivní Rusko, musíme navýšit vojenskou podporu Ukrajiny. A pokud chceme udržitelný a dlouhodobý mír, musíme dobře vyzbrojit sami sebe. To nepůjde bez navýšení výdajů na obranu minimálně na tři procenta HDP,“ uvedl Fiala na X.

O navyšování obranných výdajů mluví premiér v posledních týdnech opakovaně. Ve čtvrtek se na nutnosti zvýšení výdajů na obranu shodl s prezidentem Petrem Pavlem. Za realistické dříve označil zvyšování výdajů na obranu o 0,2 procenta HDP ročně, dosažení tří procent HDP je podle něj záležitostí několika let.

Evropa se podle Fialy musí o svou bezpečnost a dobrou budoucnost postarat sama. „Nikdo jiný to za nás neudělá,“ uvedl. Dlouhodobý a udržitelný mír zajistí jen kvalitní vyzbrojení, které nebude možné bez navýšení výdajů na obranu na nejméně tři procenta HDP. „Kdokoliv říká opak, ten ohrožuje národní bezpečnost ČR. A po včerejšku (pátku) to platí víc než kdykoliv jindy,“ uvedl.

Fiala se v neděli odpoledne zúčastní summitu v Londýně, kam svolal více než deset evropských lídrů britský premiér Keir Starmer. Evropští státníci usilují o to, aby se ve válce na Ukrajině podařilo dosáhnout stabilního příměří, které odradí Rusko od další agrese. Bezpečností Ukrajiny a Evropy se bude zabývat i čtvrteční mimořádný summit EU.

Lídři zemí NATO se v září 2014 na summitu ve Walesu zavázali k výdajům na obranu ve výši minimálně dvou procent HDP. Dvě a více procent HDP vydalo na obranu v loňském roce podle oficiálních odhadů NATO 23 členských zemí z 32. Česko podle ministerstva obrany v roce 2024 tento závazek poprvé splnilo.

