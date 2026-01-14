Amerika řeší Trumpův prostředníček. Z videa je virál
Hrubé gesto, vulgární nadávka a je z toho virální video. Protagonistou totiž není nikdo jiný, než americký prezident Donald Trump. Ten neudržel nervy při návštěvě michiganského závodu automobilky Ford, kde na něj urážlivě pokřikoval jeden z dělníků.
Americký prezident Donald Trump při návštěvě závodu automobilky Ford ve městě Dearborn v Michiganu reagoval na urážlivé pokřikování muže tím, že mu ukázal prostředníček a bezhlesně mu vulgárně odpověděl. Prezident takto podle deníku The Washington Post reagoval na pokřikování člověka, který ho označoval za „ochránce pedofilů“. Bílý dům Trumpovu reakci považuje za odpovídající s ohledem na incident, který jí předcházel.
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí sdělili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times.
Manželé Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí sdělili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times.
Z videa pořízeného mobilním telefonem během Trumpovy úterní návštěvy závodu v Dearbornu lze z prezidentových rtů dvakrát odezírat výraz „fuck you“, tedy „jdi do prdele“. Šéf Bílého domu pak ukázal na někoho ve spodním patře, načež vztyčil prostředníček.
Mimo záběr je slyšet, jak někdo na prezidenta před jeho ostrou reakcí pokřikoval cosi, co znělo jako „ochránce pedofilů“ a co patrně odkazovalo na to, jak Trumpova administrativa přistupovala ke kauze zesnulého sexuálního delikventa Jeffrey Epstein.
Epsteinovy složky
Trump byl zmíněn v dokumentech známých jako Epsteinovy složky, které ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na základě zákona o transparentnosti dokumentů. Jeden ze souborů obsahoval e-mail, podle něhož letové záznamy ukazují, že Trump v 90. letech letěl Epsteinovým letadlem nejméně osmkrát, včetně jednoho letu ve společnosti dvacetileté ženy, jejíž jméno nebylo uvedeno.
Úřady Trumpa z ničeho neobvinily a on i Bílý dům opakovaně uvedli, že se ničeho protiprávního nedopustil. Ministerstvo spravedlnosti po zveřejnění e-mailu uvedlo, že některé z dokumentů, které zpřístupnilo, „obsahují nepravdivá a senzacechtivá tvrzení“, připomněl server NBC News.
Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.
Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci
Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.
Přiměřená reakce?
„Nějaký vyšinutý člověk tam v amoku sprostě křičel a prezident na to reagoval přiměřeně a naprosto jednoznačně,“ uvedl šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung.
Incident přitom není v moderních amerických dějinách unikátní. Už v roce 1976 byl tehdejší republikánský viceprezident Nelson Rockefeller vyfotografován, jak ukazuje prostředníček vysokoškolským studentům v severní části státu New York.
Čtyřicetiletý dělník TJ Sabula, člen odborové organizace United Auto Workers Local 600 v dearbornské továrně, deníku The Washington Post řekl, že to byl on, kdo na Trumpa pokřikoval. Uvedl, že mu byl do ukončení vyšetřování pozastaven pracovní poměr.
„Pokud jde o to, že jsem se proti němu ozval, vůbec ničeho nelituji,“ prohlásil. Zároveň dodal, že má obavy o svou budoucnost v zaměstnání a domnívá se, že se stal terčem politické odvety za to, že „Trumpa ztrapnil před jeho přáteli“.
