Amerika řeší Trumpův prostředníček. Z videa je virál
Hrubé gesto, vulgární nadávka a je z toho virální video. Protagonistou totiž není nikdo jiný, než americký prezident Donald Trump. Ten neudržel nervy při návštěvě michiganského závodu automobilky Ford, kde na něj urážlivě pokřikoval jeden z dělníků.

Americký prezident Donald Trump při návštěvě závodu automobilky Ford ve městě Dearborn v Michiganu reagoval na urážlivé pokřikování muže tím, že mu ukázal prostředníček a bezhlesně mu vulgárně odpověděl. Prezident takto podle deníku The Washington Post reagoval na pokřikování člověka, který ho označoval za „ochránce pedofilů“. Bílý dům Trumpovu reakci považuje za odpovídající s ohledem na incident, který jí předcházel.

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová

Manželé Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi

Politika

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí sdělili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times.

ČTK

Z videa pořízeného mobilním telefonem během Trumpovy úterní návštěvy závodu v Dearbornu lze z prezidentových rtů dvakrát odezírat výraz „fuck you“, tedy „jdi do prdele“. Šéf Bílého domu pak ukázal na někoho ve spodním patře, načež vztyčil prostředníček.

Mimo záběr je slyšet, jak někdo na prezidenta před jeho ostrou reakcí pokřikoval cosi, co znělo jako „ochránce pedofilů“ a co patrně odkazovalo na to, jak Trumpova administrativa přistupovala ke kauze zesnulého sexuálního delikventa Jeffrey Epstein.

Epsteinovy složky 

Trump byl zmíněn v dokumentech známých jako Epsteinovy složky, které ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na základě zákona o transparentnosti dokumentů. Jeden ze souborů obsahoval e-mail, podle něhož letové záznamy ukazují, že Trump v 90. letech letěl Epsteinovým letadlem nejméně osmkrát, včetně jednoho letu ve společnosti dvacetileté ženy, jejíž jméno nebylo uvedeno.

Úřady Trumpa z ničeho neobvinily a on i Bílý dům opakovaně uvedli, že se ničeho protiprávního nedopustil. Ministerstvo spravedlnosti po zveřejnění e-mailu uvedlo, že některé z dokumentů, které zpřístupnilo, „obsahují nepravdivá a senzacechtivá tvrzení“, připomněl server NBC News.

Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci

Názory

Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.

Karel Pučelík

Přiměřená reakce?

„Nějaký vyšinutý člověk tam v amoku sprostě křičel a prezident na to reagoval přiměřeně a naprosto jednoznačně,“ uvedl šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung.

Incident přitom není v moderních amerických dějinách unikátní. Už v roce 1976 byl tehdejší republikánský viceprezident Nelson Rockefeller vyfotografován, jak ukazuje prostředníček vysokoškolským studentům v severní části státu New York.

Čtyřicetiletý dělník TJ Sabula, člen odborové organizace United Auto Workers Local 600 v dearbornské továrně, deníku The Washington Post řekl, že to byl on, kdo na Trumpa pokřikoval. Uvedl, že mu byl do ukončení vyšetřování pozastaven pracovní poměr.

„Pokud jde o to, že jsem se proti němu ozval, vůbec ničeho nelituji,“ prohlásil. Zároveň dodal, že má obavy o svou budoucnost v zaměstnání a domnívá se, že se stal terčem politické odvety za to, že „Trumpa ztrapnil před jeho přáteli“.

Čistky ve státních firmách pokračují. Babiš si ohlídá Lesy ČR

Ministr zemědělství Šebestyán odvolal 14. ledna 2026 ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka (na snímku).
Profimedia
Dalibor Martínek
lib

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. V Lesích ČR má významné ekonomické zájmy Andrej Babiš.

Čistky ve státních firmách pokračují. Tentokrát to odnese šéf Lesů ČR Dalibor Šafařík. Odvolání ministr zemědělství Šebestyán zdůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva.

 „Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit. Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ uvedl Šebestyán.

Výběrové řízení na nového ředitele vypíše ministerstvo již dnes, výsledek by měl být přibližně za měsíc. „Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ tvrdí ministr.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Poslední zveřejněné hospodářské výsledky Lesů ČR pod ředitelem Šafaříkem jsou za rok 2024, kdy Lesy po zdanění vydělaly 4,74 miliardy korun. „Přestože jsme měli nižší výnosy z provozní činnosti, při mírném navýšení tržeb jsme dosáhli skvělého výsledku. Ten ovlivnily zejména provozní náklady, které se v porovnání s předchozím rokem snížily o 1,2 miliardy korun,“ uvedl k tehdejšímu výsledku Šafařík.

„Pokud jde o obchod, podařilo se nám přesně naplnit plánované dodávky dříví v nejvýznamnějších dřevinách i sortimentech a vyhovět trvale vysoké poptávce. Tuzemským regionálním dřevozpracujícím podnikům jsme dodali přes půl milionu metrů krychlových dřeva,“ dodal Šafařík.

Lesy ČR zvýšily zisk

Lesy ČR těží z vysoké poptávky po dřevu. Zisk za tři čtvrtletí překonal čtyři miliardy

Zprávy z firem

Státní podnik Lesy České republiky výrazně zlepšil své hospodaření. Za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. K růstu přispěly především vyšší tržby z prodeje dřeva, rostoucí těžba i nižší náklady na pěstební činnost.

ČTK

Do Fondu zakladatele odvedly Lesy ČR tři a půl miliardy korun, ale celkový příspěvek do státního rozpočtu činil 6,9 miliardy korun. „Jde o součet odvodů a daňových povinností podniku vůči státu typu DPH, daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění i daň z nemovitostí,“ shrnul Dalibor Šafařík.

Lesy ČR jsou jedním ze státních podniků, které významně přispívají do státního rozpočtu, ale také vypisují miliardové veřejné zakázky. Tím jsou politicky velmi exponované. Každá nová vláda si chce pozici šéfa firmy, která hospodaří s miliardami korun, a která vypisuje velké veřejné zakázky a dodává státu miliardy korun ročně, ohlídat. V minulosti byl například v roce 2018 odvolán vládou Andreje Babiše generální řediteli Daniel Szórád. Záminkou bylo nezvládnutí kůrovcové kalamity.

Pro Andreje Babiše je lesní hospodářství jednou z noh podnikání. Jeho společnost Uniles se stala vítězem miliardového tendru Lesů ČR pro roky 2025 až 2029. Z dvanácti soutěžních jednotek získal Uniles šest kontraktů. Odhadovaná hodnota soutěžních služeb a prací byla před soutěží téměř 1,2 miliardy korun.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval

Politika

ČTK

Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu

Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.

Czechoslovak Group nemohla ke vstupu na burzu zvolit lepší dobu. Index akcií evropských zbrojařů je v tomto týdnu na historickém maximu. Kvůli Donaldu Trumpovi a dění kolem Grónska.

Největší zbrojařské IPO v historii?

Tuzemská průmyslová skupina koncentrující se na oblast zbrojařství Czechoslovak Group konkretizuje svůj plán vstupu na amsterodamskou burzu. Chce tam získat kapitál v objemu minimálně tří miliard eur, v přepočtu necelých 73 miliard korun, což by znamenalo, že jde o dějinně největší primární úpis akcií kterékoli světové zbrojařské firmy, vyplývá z kalkulace agentury Bloomberg.

Upsání akcií na amsterodamské burze může dát vzniknout největší české burzovně obchodované firmě. Byť se zatím zdá, že tržní ohodnocení zbrojařské skupiny nebude stačit na dosavadní jedničku, energetickou společnost ČEZ.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
Aktualizováno

CSG jde na burzu. Od IPO si Strnad slibuje miliardy na další růst i globální věhlas

Trhy

CSG míří mezi veřejně obchodované firmy. Holding zaměřený na obranný průmysl chce v Amsterdamu získat až 18 miliard korun z emise nových akcií. Do transakce se zapojují i velcí globální investoři včetně BlackRocku.

nst

Může CSG přerůst ČEZ?

ČEZ má nyní tržní hodnotu necelých 733 miliard korun, investoři dle Bloombergu vidí ocenění Czechoslovak Group po vstupu na burzu nejspíše na úrovni zhruba 645 miliard korun. Pokud ale bude geopolitické napětí dále houstnout, může být Czechoslovak Group hodnotnější než ČEZ už brzy po vstupu na burzu.

Takovému scénáři nahrává vývoj souhrnného indexu akcií firem evropského zbrojařského průmyslu, který přes dvacet let sestavuje americká banka Goldman Sachs. Tento ukazatel v tomto týdnu, konkrétně v pondělí, uzavřel na svém historickém maximu, bezmála 11 800 bodů (viz graf Bloombergu).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Trump, NATO a pět procent HDP

Index zaznamenal svůj boom loni po návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. Trump od počátku svého druhého funkčního období zpochybňuje smysl NATO a staví v očích mnohých otazník za účast Spojených států v případných spojeneckých akcích. Zároveň alianční spojence dotlačil k závazku navýšit během deseti let obranné a související výdaje na úroveň pěti procent HDP. Takový závazek je vodou na mlýn nejen evropským zbrojovkám.

Grónsko jako nový katalyzátor růstu

Bezprostředně, v letošním roce, rostou akcie evropských zbrojovek zejména kvůli dění kolem Grónska, které by Trump rád získal pro Spojené státy. Z dění kolem něj by mohly profitovat zejména skandinávské zbrojovky, jako je norský Kongsberg (letos jeho akcie zatím rostou o 15 procent) nebo švédský Saab (letos jeho akcie přidávají 30 procent).

Jejich geografická blízkost Grónsku je výhodou navíc oproti dalším evropským zbrojovkám, jejichž akcie by ale letos měly růst obecně, zejména právě kvůli zostřené Trumpově rétorice – a brzy možná i činům – vůči Evropě.

Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci

Názory

Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.

Karel Pučelík

Evropské zbrojovky dál porostou

Americká finanční společnost Morningstar prognózuje, že akcie evropských zbrojovek, které analyticky pokrývá, letos zhodnotí průměrně o 20 procent, a to i přes výrazný růst uplynulých let.

Evropským zbrojovkám může nahrávat také Trumpovo omezení zpětných odkupů vlastních akcií a výplaty dividend amerických zbrojovek z minulého týdne. Americký prezident míní, že četné americké zbrojovky vyrábějí příliš pomalu, protože málo investují – až příliš velkou část zisku vracejí investorům.

„Armáda snů“ a biliony dolarů

Pokud by byly, jak míní Trump, takto liknavé, těžko se bude uskutečňovat jeho plán vytvořit „armádu snů“ a v roce 2027 navýšit americké veřejné výdaje na zbrojení o více než 50 procent, na v přepočtu 31,2 bilionu korun, tedy zhruba patnáctinásobek státního rozpočtu ČR.

Samozřejmě, takový plán by – pokud se naplní – dále podpořil akcie zbrojovek, zejména amerických, ale zprostředkovaně také evropských. Trumpovo omezení dividend a zpětných odkupů však může současně učinit americké zbrojařské akcie méně atraktivními ve srovnání s evropskými či asijskými.

Což jen potvrzuje, že načasování vstupu Czechoslovak Group na burzu dává velmi dobrý smysl.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
Aktualizováno

CSG jde na burzu. Od IPO si Strnad slibuje miliardy na další růst i globální věhlas

Trhy

nst

