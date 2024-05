GALERIE: Snídaně s Fialou. Manažerky a podnikatelky chtějí protlačit změny pracovního trhu

Manažerky, podnikatelky a další úspěšné ženské osobnosti chtějí změnit Česko k lepšímu: doporučily premiéru Petru Fialovi změny na trhu práce, v sociální oblasti i v oblasti talentů.

Zvýšení flexibility pracovního trhu nebo podpora sociálně znevýhodněných. To jsou jedny z mnoha témat, která chtějí v České republice zlepšit členky sítě Inspire&Impact Network. Přednesly je při snídani s předsedou vlády Petrem Fialou, kde představily své návrhy na řešení v těchto oblastech. Po jednání si prohlédly Kramářovu vilu (viz galerie).

V oblasti flexibility pracovního trhu Inspire&Impact Network navrhuje například transformaci Úřadu práce ČR ve smyslu změny systému rekvalifikací nebo využití digitálního přístupu a AI, dále novelizaci Zákoníku práce, a to úpravou Dohod o provedení činnosti, podporu zaměstnanců 50+, zavedení častějších možností zkrácených úvazků nebo pružné pracovní doby plus adresnost sociálního systému – podporu zaměstnanců se sníženou pracovní schopností a rodičů s dětmi.

„Palčivým tématem jsou zaměstnanecké akcie. Startupy potřebují špičkové experty, kteří ale požadují vysokou mzdu. Jediná možnost, jak udržet v Česku talentované odborníky, aby neodcházeli do zahraničí, je nabídnout jim zaměstnanecké akcie,” vysvětluje Simona Kijonková, zakladatelka & CEO JSK Investments.

V sociální oblasti Inspire&Impact Network navrhuje podporu sociálně znevýhodněných, OZP zaměstnanců i zaměstnanců z ohrožených sociálních skupin (dětem z dětských domovů, ženám po mateřské dovolené, propuštěným vězňům), dále náhradní plnění – možnost poskytování jen pro registrované sociální podniky.

Inspire&Impact Network nabízí předsedovi vlády expertízy napříč obory, best practice úspěšných projektů v České republice i v zahraničí a podporu a zvýšení dosahu komunikace. „Věříme, že Inspire&Impact Network má spoustu potenciálu, který může nabídnout k řešení palčivých témat v této zemi,” říká Marcela Olmer, CEO TALK PR & Olmer ad.

Inspire&Impact Network je neformální síť úspěšných českých žen, která vznikla během koronavirové krize za účelem zajištění podpory podnikatelek. Cílem networku je vytvořit akceschopnou strukturu, která bude vyhodnocovat vybrané palčivé otázky země a předkládat kroky k jejich řešení.

Součástí sítě je 250 žen. Mezi nimi například: Senta Čermáková z Czechitas, Taťána le Moigne, bývalá šéfka Google, Diana Rogerová, exDeloitte, Dana Bérová, bývalá ministryně informatiky, Marcela Olmer z TALK PR, Bára Nesvadbová, spisovatelka a novinářka, Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny, Klára Kolouchová, horolezkyně či Vladimíra Glatzová, advokátka. „Naše síť je zde, aby inspirovala a měnila svět k lepšímu,” uvedla Renata Mrázová, zakladatelka Inspire&Impact Network.

