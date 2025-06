Kamila Paličková vydává knihu se silnými příběhy žen – lídryň

Kniha vznikla jako mezinárodní spolupráce žen mnoha zemí světa – od domorodých vůdkyň z Amazonie až po umělkyně, podnikatelky a aktivistky z Evropy, Afriky, Ameriky, Asie nebo Austrálie. Každý příběh je doplněn o osobní principy a hodnoty ženy, která jej napsala.

Příběhy žen z celého světa, které navzdory překážkám našly svou sílu a odvahu, nyní vycházejí v jedinečné sběratelské edici. Kniha Přes překážky ke hvězdám autorky Kamily Paličkové, která propojuje osobní zpovědi žen z různých kultur, kontinentů i životních cest, vychází v limitovaném nákladu 300 unikátně číslovaných výtisků s důrazem na estetiku, hodnoty a poselství.

Kniha vznikla jako mezinárodní spolupráce žen mnoha zemí světa – od domorodých vůdkyň z Amazonie až po umělkyně, podnikatelky a aktivistky z Evropy, Afriky, Ameriky, Asie nebo Austrálie. Každý příběh je doplněn o osobní principy a hodnoty ženy, která jej napsala.

„Chtěla jsem krásnou a barevnou knihu s vysokým estetickým zpracováním, která bude ozdobou knihovny a ukáže rozmanitost a jedinečnost žen. V rozděleném světě chci hledat co nás spojuje. Každá jsme jedinečná, a přesto všechny stejné. Vzájemně si můžeme být velkou inspirací “ říká Kamila Paličková.

Do knihy přispěla například Yvette Tulip Hlaváčová, česká nejlepší dálková plavkyně, Tumi Lebaka z Jihoafrické republiky, držitelka ocenění Future of HR Award z rukou prezidenta Cyrila Ramaphosi či Rita a Yaka z kmene Huni Kuin, Brazílie, významné ženské hlasy bojující za zachování domorodých kultur.

Slavnostní křest knihy proběhne 23. července 2025 od 17 hod. na nádvoří Náprstkova muzea jako součást nevšedního multikulturního večera otevřeného široké veřejnosti, kde se uskuteční také výstava umění, hudební vystoupení a setkání žen, které se na tvorbě publikace podílely. Samotný křest je večerem, který propojí a oslaví rozmanitost kultur a ženské tvorby. Kamila Paličková je známá mentorka a podnikatelka, která letos získala cenu The Global Coach na mezinárodních cenách The Women Changing the World Award reprezentovaných Sarah, Vévodkyní z Yorku a MSN magazín ji zařadil mezi Top 10 Women Disruptors to Watch in 2025. Kamila se dlouhodobě věnuje tématům udržitelnosti, ochrany zvířat a rovnosti žena a mužů. Její vizí bylo vytvořit publikaci, která není jen ke čtení, ale k prožitku – artefakt, který bude vyzařovat hloubku a důstojnost ženské zkušenosti.

Projekt Přes překážky ke hvězdám vznikl jako reakce na potřebu sdíleného ženského hlasu v době velkých společenských změn. Kniha navazuje na rostoucí vlnu ženského sebevědomí, rovnosti a návratu k vnitřnímu hlasu, ale i snahy v mnoha zemích světa o zastavení postupu rovnoprávnosti.

Multikulturní večer představí řadu osobností. Gospelová zpěvačka Nozizwe nás odnese do Afriky, indiánské ikaros do duchovního dědictví domorodé kultury. Ženy ze tří zemí k nám symbolicky promluví skrze svá umělecká díla. Představí se April Popko z USA, Rita a Yaka z Brazílie a Tereza Gondková z Česka. Fantazii rozjitří vzdušná akrobatka Ivana Kolcunova, dvojnásobná vítězka britského šampionátu. Paličková vysvětluje, proč se event bude konat v Náprstkově muzeu. "Toto muzeum je symbolickým místem – nese jméno muže, který jako jeden z prvních v českých dějinách podporoval práva žen a jejich vzdělání. Vojta Náprstek založil už v 19. století „Americký klub dam“, a jeho odkaz dnes žije dál v prostoru, který ctí kulturní rozmanitost," říká.

