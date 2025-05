Nominace otevřeny. Do 10. června se ještě můžete hlásit do soutěže GCC Awards

Přihlaste do prestižní soutěže projekty, iniciativy a lídry, co mění svět! Další ročník Good Company Circle ocení lidi a firmy, co přispívají k pozitivním změnám.

Nominace na GCC Awards jsou otevřeny do 10. června. Ocenění GCC Awards je uznáním pro firmy, podnikatele a média, které svými aktivitami přispívají k pozitivním změnám ve společnosti. Upozorňuje na konkrétní příklady spolupráce mezi byznysem a neziskovým sektorem, na projekty, které mají skutečný dopad a ukazují, že odpovědné podnikání je směr, který si vybírají lídři nové generace. Newstream.cz je partnerem akce.

V minulém ročníku zaujaly projekty, které propojily zdánlivě vzdálené světy – technologie, lidskost, byznys a sociální služby. Příkladem je dlouhodobá spolupráce společnosti JTI a organizace ŽIVOT 90 na projektu Prvních tisíc dní, zaměřeném na zajištění bezpečí seniorů v jejich domácím prostředí.

„Dlouhodobá spolupráce, vzájemná důvěra, silná myšlenka a podpora pozitivních iniciativ – to je pro nás klíčové. Jsme vděční, že můžeme být součástí změn, které dávají smysl,“ uvedla Eva Prokešová ze společnosti JTI.

„Naše spolupráce s JTI pomáhá seniorům žít důstojně. Už 15 let hledáme řešení, která skutečně fungují. Toto ocenění je pro nás potvrzením, že má smysl jít touto cestou,“ doplnil Jaroslav Lorman, ředitel ŽIVOT 90. Pozornost si získal také projekt Lighthouse Nadace Terezy Maxové ve spolupráci s ING. Jde o komplexní program, který podporuje rodiče z vyloučeného prostředí při návratu do života, hledání zaměstnání a vytváření stabilního zázemí pro děti. „Získání evropského ocenění za projekt Lighthouse je pro nás obrovskou motivací. Naše mise – pomáhat dětem a rodinám – najednou rezonuje i za hranicemi Česka,“ uvedla Terezie Sverdlínová z Nadace Terezy Maxové.

Zástupkyně firemního partnera projektu zdůrazňuje především dlouhodobý dopad. „Vidíme, že rodiče, kteří prošli naším programem, se dnes dokážou postarat o své děti sami. To je skutečná změna – nejen pro ně, ale i pro celou společnost,“ říká Lucie Polívková z ING.

Cenu veřejnosti získal projekt Equal Pay Day

Nejvyšší počet hlasů veřejnosti v loňském ročníku získala Lenka Šťastná, zakladatelka organizace Business & Professional Women CR, za dlouholetý rozvoj projektu Equal Pay Day. Ten vytváří platformu pro odbornice, firmy a veřejnost s cílem otevírat téma rovných příležitostí a odměňování žen.

„Toto ocenění je pro nás obrovskou motivací. Téma rovného odměňování jsme otevřeli před 15 lety a stále má sílu. Těší nás, že ho firmy přijímají jako nástroj, který zviditelňuje expertky a podporuje respekt,“ uvedla Šťastná po oznámení výsledků.

Proč má smysl se přihlásit?

GCC Awards je prestižní ocenění, signálem k zaměstnancům, partnerům, investorům i veřejnosti, že oceněná firma či iniciativa bere odpovědnost vážně. Projekty, které se do ocenění zapojují, zároveň inspirují ostatní a ukazují, že společenský dopad není vedlejší efekt, ale skutečná součást úspěšného podnikání v současné době.

Kdo se může přihlásit?

Firmy, podnikatelé a skupiny, které dlouhodobě přispívají ke společenské změně.

Projekty s měřitelným přínosem pro komunitu, region nebo společnost jako celek.

Subjekty, jež svým přístupem inspirují ostatní a propojují byznys, inovace a odpovědnost.

Přihlášky do aktuálního ročníku

Možnost přihlásit se do aktuálního ročníku představuje příležitost ukázat silné příběhy spolupráce, inovací a důvěry, které tvoří budoucnost odpovědného byznysu. Přihlašování projektů je otevřené do 10. června 2025.

Přihlášky lze podávat na oficiálním webu:

https://www.goodcompanycircle.com/gcc-awards/nominate

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v rámci podzimní konference Good Company Circle 2025, která se uskuteční v Praze v říjnu.

