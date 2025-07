Byznysová elita se přesouvá do Becher’s Baru. Startuje karlovarský filmový festival

S mírným zpožděním oproti předchozím ročníkům a poprvé bez prezidenta Jiřího Bartošky. Karlovarský festival letos nabídne stovky projekcí a přivítá tisíce návštěvníků. A v oblíbeném Becher’s Baru se opět budou scházet nejvlivnější osobnosti českého byznysu i kultury. Startuje popkulturní i byznysová událost roku. Co letos nabídne?

Slavnostní projekcí zahajovacího snímku Musíme to zarámovat! odstartuje v pátek večer již 59. ročník prestižního filmového festivalu v Karlových Varech. Snímek připomene osobnost Jiřího Bartošky, který v polovině devadesátých let přehlídku začal organizovat spolu s Evou Zaoralovou a společně se jim podařilo vytvořit největší událost svého druhu ve střední a východní Evropě.

Podívejte se na snímky z předchozích ročníků

Po Bartoškově smrti letos v květnu se tak koná první ročník bez své klíčové osobnosti. Jeho roli si tak mezi sebe rozdělili Karel Och v roli uměleckého ředitele a Kryštof Mucha, výkonný ředitel festivalu.

Snímek Musíme to zarámovat! režisérů Milana Kuchynky a Jakuba Juráska nabídne filmový rozhovor s „Barťákem“, který vznikl v červenci roku 2021. Vedle diváků přítomných ve Velkém sále hotelu Thermal film budou moci sledovat také uživatelé platformy kviff.tv, kde bude mít premiéru kolem 21:15. Půjde o živé vysílání dostupné bezplatně a s anglickými titulky.

Douglas uvede Formanův skvost

Jiřímu Bartoškovi se dařilo na festival lákat slavná jména světa filmu. Festivalu se zúčastnili herci jako Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, či Judi Dench, každoročně se tu stovky filmových profesionálů včetně režisérů a producentů.

K letošním hlavním hvězdám bude patřit především hvězdný Michael Douglas, který osobně uvede restaurovanou verzi snímku Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem, jehož producentem se před pěti dekádami stal a který jemu vynesl Oscara pro nejlepší film a Formanovi jeho prvního Oscara za režii. Snímek přijede uvést také Paul Zaents, syn druhého producenta Saula Zaentse, který s Formanem spolupracoval také na veleúspěšném Amadeovi.

Dalšími hvězdami letošního ročníku budou mimo jiné herečka Dakota Johnson, známá například ze série 50 odstínů šedi, nebo Stellan Skarsgård, populární ze skandinávských artových filmů i hollywoodských velkofilmů.

Jak vypadá centrum festivalu? Podívejte se na snímku Grandohotelu Pupp

Karel Komárek podporuje mladé talenty

I letos se na MFF KV v rámci programu EFP Future Frames představí desítka režisérských talentů, kteří zde před odbornou porotou uvedou své krátké soutěžní filmy. Program, který před jedenácti lety spustila organizace European Film Promotion (EFP) ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, slouží jako startovní pozice pro nastupující filmařskou generaci. Vybraný kandidát navíc získá od partnera festivalu, společnosti Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka, prestižní filmový pobyt v Los Angeles.

Allwyn Residency zprostředkuje v úzké spolupráci s talentovou agenturou UTA a Range Media Partners vybranému režisérovi či režisérce měsíční program v Los Angeles, kde bude čerpat zkušenosti od nejlepších expertů filmového průmyslu a pracovat s nimi prostřednictvím mentoringu, stínování a školení.

Své snímky ve Varech představí reprezentanti deseti evropských zemí, z nichž bude 8. července na slavnostním EFP Future Frames Ceremony na terase hotelu Thermal v Karlových Varech vyhlášen letošní příjemce Allwyn Residency.

„Podpora nastupujících talentů je jádrem našeho poslání, a proto nás nesmírně těší, že můžeme i letos v rámci iniciativy EFP Future Frames přivítat na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary novou generaci vizionářských režisérů, opět ve spolupráci s agenturami UTA a Range Media Partners,“ uvedl Pavel Turek, ředitel pro globální partnerství společnosti Allwyn.

Čerství absolventi filmových škol byli nominováni svými národními institucemi pro podporu filmu, členy EFP a následně vybráni uměleckým ředitelem MFF KV Karlem Ochem a jeho týmem. Za Česko se soutěže účastní Terézia Halamová z pražské FAMU se snímkem Dog and Wolf.

