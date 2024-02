Fond Be Charity již poskytl handicapovaným lidem přes padesát milionů korun, říká Bára Nesvadbová

Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Tentokrát si do studia pozvala spisovatelku Báru Nesvadbovou. Hovořily o fondu Be Charity, který pomáhá lidem s handicapem, a který Bára založila. „Do dnešního dne se nám již podařilo zaměstnat 196 lidí s handicapem,” říká spisovatelka s tím, že fond se věnuje dospělým i dětem.

„Rodinám, které pečují o handicapované dítě, se snažíme pomáhat, například s rehabilitacemi. Máme případy, kdy se dříve nemohoucí dítě, které jen leželo, naučí díky rehabilitaci pohybovat a dokonce začne úspěšně chodit do školy,” popisuje chvíle, kdy zažívá největší štěstí.

Její fond rozděluje veškeré peníze vybrané od dárců do pomoci a nákupů sofistikovaných lékařských přístrojů. Lidé ve fondu i okolo něj vidí smysl své práce, a když mohou, tak dle spisovatelky rádi pomohou.

Miliony pro potřebné

Nadační fond Be Charity založila Bára Nesvadbová spolu s Pavlínou Saudkovou v létě 2015. Od té chvíle Be Charity vybral a rozdělil padesát milionů korun. Pro srovnání, v roce 2015 se zakladatelkám podařilo vybrat 737 tisíc korun a v roce 2022 to již bylo více než 11 milionů. Před založením fondu již zakladatelky organizovaly pravidelný charitativní bazar oblečení darovaného známými osobnostmi, přáteli a firmami nakloněnými filantropii.

Charita Báře zabírá spoustu času, ale jak sama říká je především spisovatelkou a psaní miluje. Na pulty knihkupectví již dodala 19 knížek a je v Česku jednou z nejčtenějších autorek. Její Bestiář nebo Pohádkář posloužily jako předlohy k filmovému zpracování.

Jaké má další plány?

Kdo jí v domě dělá společnost?

Kdy se jí nejlépe píše?

O kolik domácích zvířat pečuje?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

