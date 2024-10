Ceny SDGs. Česko už zná nejlepší udržitelné projekty pro rok 2024

Asociace společenské odpovědnosti už posedmé ocenila projekty a mladé lídry, kteří mění Česko i svět k lepšímu. Trofej si odnáší firma Myco. Ta z mycelia vyrábí obalový materiál, který se na rozdíl od plastu nebo polystyrenu dokáže rozložit v přírodě. Mezi oceněnými je také propagátor udržitelného pohřebnictví Jiří Štěpánek z Goodbye.cz. Cenu si odnáší za zásluhy v oblasti udržitelnosti také velvyslanec Jan Kára a další.

Česko zná nejlepší udržitelné projekty pro rok 2024. Mezi vítězi jsou projekty, ale i osobnosti s unikátním dopadem v oblasti klimatické změny, inovací a cirkulární ekonomiky, rozvojové pomoci a dalších. Novinkou již sedmého ročníku Cen SDGs bylo Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové pro velvyslance při OSN Jana Káru.

„Letošní ročník vynikal širokou škálou projektů, které skrze inovace řeší aktuální společenské problémy, pomáhají dětem i mladým lidem držet krok s překotnou modernizací, otevírají ve společnosti nová a tolik potřebná témata jako duševní zdraví nebo využití AI ve vzdělávání dětí a nezavírají oči ani před problémy, které se dějí daleko za našimi hranicemi,“ popsala Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs v Česku od roku 2017 vyhlašuje.

Vítěze vybírala z rekordních 269 přihlášených odborná porota. Pro každou kategorii bylo složení z řad partnerů, veřejné sféry, byznysu, médií, ale i odborníků na udržitelnost a vzdělávání jiné.

Ocenění bylo nově rozděleno v některých kategoriích na podnikatelský a nepodnikatelský sektor.

Vítězové jednotlivých kategorií

Prvenství v oblasti Diverzita, rovnost a inkluze si odnesla Škoda Auto s Chráněným/profilovým centrem na pomoc zaměstnancům firmy se zdravotním či sociálním omezením. Do činnosti centra je zapojeno více než 500 zaměstnanců firmy ze všech třech výrobních závodů v ČR. Zaměstnanci zde nacházejí uplatnění jak v administrativě, tak ve výrobě. V téže kategorii bodovala také Cesta Von CZ s projektem Omama, kdy romské vyškolené pracovnice pomáhají v Moravskoslezském kraji dětem a rodinám ze spirály chudoby. Dětem do tří let pomáhají rozvíjet motoriku, řeč a kognitivní funkce. U dospělých zase posilují jejich rodičovské dovednosti.

Vítězstvím v kategorii Vzdělání odborná porota ocenila aplikaci Vyslovuj.cz. Jedná se o startupový projekt s umělou inteligencí pro domácí cvičení výslovnosti a celkového rozvoje formou interaktivní hry. V téže kategorii za nepodnikatelský sektor dále vítězí organizace AI dětem, která se věnuje vzdělávání v oblasti umělé inteligence (AI). Profesionální tým AI dětem vyvíjí aplikaci Tiny, která bude asistentem učitele pro formativní hodnocení a mentorem pro děti, poskytující individualizovanou zpětnou vazbu a vzdělávací obsah. Většinu svých vzdělávacích materiálů poskytuje AI dětem zdarma na webu.

„Zatímco biodiverzitu, tedy ekologickou různorodost, bereme všichni automaticky jako dobrou a žádoucí, u lidské diverzity máme stále ještě velké rezervy. Je přitom stejně obohacující a prospěšná a já vítám projekty, které to dokazují,“ řekla Michaela Chaloupková, členka představenstva a Chief Sustainability Officer společnosti ČEZ, generálního partnera Cen SDGs.

V kategorii Inovace, technologie a cirkulární ekonomika zvítězilo Myco s obalovým materiálem z houbového mycelia. Obalový systém Myco 4Pack, který tvoří karton a polštářky z houbového mycelia a pilin, konopných stonků či odpadního papíru, dokáže skvěle absorbovat nárazy, ale narozdíl od plastu se rychle rozloží bez mikroplastů či jiných škodlivých látek. Inovativní materiál se začíná na trhu stále více prosazovat, letos dokonce získal prestižní ocenění designu Red Dot.

V téže kategorii bodovaly také Chytré byty od Domova sv. Josefa navracející nemocným roztroušenou sklerózou, kteří jsou omezeni v pohybu, větší soběstačnost v bezpečí domova. Zařízení bytu mohou díky technologiím ovládat pomocí očí, hlasu nebo úst.

Kategorii Změna klimatu a biodiverzita dominoval projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické (ČSO). Ptačí parky jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků, ČSO v nich převádí odborné znalosti do příkladů nejlepší praxe hospodaření v krajině.

V kategorii Rozvojová spolupráce, mír a partnerství se na vítězné příčce umístil projekt Mendelovy univerzity v Brně. Češi naučili Kambodžany vyrábět z mangových pecek energii. Palivové brikety z mangových pecek mají dobré vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost, nízké emise oxidů dusíku a uhlíku a nízký obsah popele. Jejich využíváním se omezují skládky odpadu a také chrání kambodžské lesy, které trpí nadměrnou těžbou.

„Ministerstvo zahraničních věcí patří mezi tradiční partnery Cen SDGs. Sdílíme zájem o udržitelnou budoucnost, ve které Česko prospívá. Udržitelný svět je spravedlivější, více prosperující a především bezpečnější. Ceny SDGs vnímám jako další potvrzení toho, že Česko umí pomáhat s řešením globálních výzev a přispívá k lepší budoucnosti pro nás všechny,” dodal ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Laureátem kategorie Mladý lídr od Forbes Česko se stal Jiří Štěpánek s projektem Goodbye.cz. Buduje startup, který poskytuje empatické, udržitelné a moderní pohřební služby. Buduje také inovativní aplikace a produkty, které lidem usnadňují odchod jejich blízkých. Využívá je 1 600+ rodin po celé ČR, řady firem a brzy i velké pojišťovny. Věnuje se také dobročinné osvětě #MluvímeOSmrti a projektům, jako je tvorba ekologických uren, kompenzace uhlíkové stopy po kremaci, pomoc rodinám při ztrátě dítěte a další.

Novinkou bylo letos Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové pro státní úředníky a úřednice. Je inspirované zásluhami Kateřiny Fialkové – významné osobnosti české diplomacie, která zemřela v roce 2022. Cenu si odnáší velvyslanec Jan Kára, který se udržitelnému rozvoji věnoval jako jeden z prvních v české diplomacii. Jeho nadšení a soustavná pozornost věnovaná udržitelnému rozvoji pomohly dostat témata jako klimatická změna nebo ochrana biodiverzity do povědomí české zahraniční politiky v době, kdy řada lidí o těchto pojmech nikdy neslyšela, nebo na ně hleděla s despektem.

Trofej s poselstvím

Každý rok obdrží vítězné projekty unikátní trofej, která sama nese nějaké poselství. Letos se pořadatelé spojili se společností Elton hodinářská a vyrobili nejbarevnější limitovanou edici zcela unikátních hodinek Prim. Jeden Cíl, jedna barva. Na dominantní ploše je umístěno motto No time to waste a laser na zadní víko napsal poslání každých hodinek. Jedny z hodinek, symbolizující Cíl partnerství, jsou určené do dražby na dobrou věc. Mají ručně vykrývaný číselník s motivem zeměkoule, inhouse mechanický strojek s ručním nátahem i průhled na strojek. Tyto hodinky lze považovat za umění spojené s jemnou prací českých hodinářských mistrů.

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership).

Ceny SDGs v Česku od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a od roku 2024 také s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Generálním partnerem je Skupina ČEZ. Partnerem pro trofeje je Czechoslovak Group a Prim. Newstream je mediálním partnerem ocenění.