Přihlaste projekt, který mění svět k lepšímu. Zbývá posledních pár dnů

Od svého založení v roce 2017 se Ceny SDGs staly symbolem prestiže a oceněním nesnadné práce inovátorů, kteří usilují o lepší svět a naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Letos Asociace společenské odpovědnosti společně se spoluvyhlašovateli zaměří svůj pohled i na zaměstnance státní a veřejné správy. Na ty, kdo většinou nejsou vidět, ale stojí u rozhodnutí, která každému z nás více či méně ovlivní život.

Další novinkou je rozdělení projektů na komerční a nekomerční, oceněny budou za přínos v oblastech Diverzita, rovnost a inkluze; Vzdělání; Inovace, technologie a cirkulární ekonomika; Rozvojová spolupráce, mír a partnerství a Změna klimatu. Chybět nebude ani tradiční kategorie pro Mladého lídra, kterou Asociace uděluje ve spolupráci s Forbes Česko. Zmiňované Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové vytvořili pořadatelé na počest této významné osobnosti české diplomacie.

Ceny vítězům budou předány na slavnostním galavečeru v Černínském paláci 3. října. ,,Smysl ocenění je mnohem širší, než předání trofejí. Přihlášky jsme spustili během Global Goals Summitu s podtitulem Hear our voices. A to je to, co naše ceny symbolizují – naslouchejte úspěšným příkladům a inspirujte se. Motivace k činům se zhmotní ve formě desítek deštníků v barvách SDGs, které přemístíme do ulic v srdci Prahy společně s edukační výstavou,” vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Více informací najdete na webu www.cenysdgs.cz. Svoje projekty můžete do tohoto prestižního ocenění hlásit do 30. dubna.

Poněkolikáté je jedním z partnerů ocenění Ministerstvo životního prostředí. „Letošní ročník soutěže probíhá v klíčové chvíli. Loni jsme potvrdili svoje závazky na globálním SDG Summitu v New Yorku a letos bychom měli přijmout nové ve vztahu k budoucím generacím na Summitu pro budoucnost. Jsme v druhém poločase plnění celosvětových cílů udržitelného rozvoje, z hlediska výsledků ale stále pozadu, což se potvrzuje i v našem domácím kontextu, jak vyplývá z aktuální Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Od roku 2022 jsou Ceny vyhlašovány každý sudý rok. Do uplynulých šesti ročníků se přihlásilo přes 1500 projektů, samotné zapojení pro ně znamená zviditelnění, zvýšení důvěryhodnosti a reputace nebo nezávislé hodnocení od odborníků v daném oboru.

Letošní ročník Cen SDGs vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Generálním partnerem je Skupina ČEZ.