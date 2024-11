Neziskový sektor to má v Česku velmi těžké, uvedla místopředsedkyně sněmovny Kovářová

Asociace nevládních a neziskových organizací, která je významnou platformou sdružující organizace pracující na společenském, environmentálním či humanitárním poli, vyhlásila oceněné osobnosti za rok 2024. V Parlamentu České republiky se vyhlašoval již devátý ročník zmíněné události. Newstream.cz je mediálním partnerem akce.

„Neziskový sektor to má v naší zemi velmi těžké. Je zde řada lidí, včetně některých politiků, kteří vytvářejí nenávistnou atmosféru a vypouštějí nespravedlivé jedovaté šípy. Naprostá většina z nás si však neziskového sektoru váží a vnímá jeho důležitost,“ uvedla místopředsedkyně Parlamentu Věra Kovářová, která nad akcí převzala záštitu.

Ocenění získaly osobnosti z různorodých oblastí nevládního prostoru. Například ochotnický herec Pavel Dvořák, který jezdí po nemocnicích a hraje pro děti. Ocenění získala i Marie Forgáčová, koordinátorka pomoci dětem s výchovnými problémy, která se této práci věnuje více než dvacet let.

Dalším z oceněných je i Jiří Gavenda, který strávil dvacet let na manažerských pozicích ve zlínském obuvnickém průmyslu. „Už mě to nenaplňovalo, tak jsem se začal věnovat péči o potřebné ve Valašském Meziříčí. Nyní již má naše organizace 170 zaměstnanců a působí i v Rožnově pod Radhoštěm,“ uvedl Gavenda.

Uznání se dostalo také Vladimíru Jaškovi, principálovi ochotnického spolku Svatopluk a Ingrid Jílkové z krizového centra v Českém Krumlově. Vladimír Stehlík si zase vysloužil uznání za svou práci v Sokole Syrůvky. „V devadesátých letech jsem se zapojil do obnovy Sokola a pak jsem zde vystřídal všechny posty. Nyní zde působím jako místostarosta,“ uvedl ve svém medailonku.

Svým kolegyním a kolegům poděkovala za spolupráci oceněná Kamila Sedláčková, která se spolu s nimi věnuje péči a osobní asistenci lidem ve třech okresech Českého ráje. Ocenění se dostalo i Renatě Staňkové, předsedkyni spolku z Ostravy, který umožňuje sportovní aktivity pro děti na vozíčcích a Janu Zamrazilovi, který se svou technikou pomáhá v krizových oblastech postižených katastrofou.

Podpora a Spolupráce

Hlavním účelem ANNO, která vyhlásila své osobnosti, je podpora a posílení spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a poskytnutí jednotného hlasu při obhajobě jejich zájmů na národní i mezinárodní úrovni.

„Asociace NNO je nezbytná pro propojení a sjednocení hlasu neziskového sektoru, který má důležitou úlohu v občanské společnosti. Tím, že podporuje jednotlivé organizace a jejich činnost, přispívá ke zlepšení podmínek v oblastech jako jsou lidská práva, životní prostředí, zdravotní péče, vzdělávání a sociální služby. Nepřímo tak asociace pomáhá řešit společenské problémy, podporovat demokratické hodnoty a posilovat občanskou angažovanost,” uvedli její zástupci v průběhu setkání v Poslanecké sněmovně.

