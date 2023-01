BPWCR startuje další ročník prestižní akademie pro začínající podnikatelky. Přihlášky přijímá do konce ledna

Program AWE - Academy for Women Entrepreneurs / Akademie pro začínající podnikatelky cílí na podnikavé ženy a v České republice projekt, který realizuje Business & Professional Women CR (BPWCR) za podpory Velvyslanectví USA v ČR, startuje přijímáním přihlášek pro nový běh. Registrace je otevřená do konce ledna.

Reklama

AWE před třemi lety iniciovala americká vláda, nyní již funguje v 80 zemích a cílem programu je oslovit 50 milionů žen do roku 2025 a poskytnout jim potřebnou podporu k tomu, aby své nápady proměnily v úspěšné podnikání.

„Průběh našeho programu je nejlépe hodnocený ze všech celosvětově zapojených zemí, proto nepromarněte svou šanci a zapojte se také. Ostatně úspěchy našich vítězek – AWE 1 Helena Bartošová s Filharmoništěm a AWE 2 Klára Hrdá se Semenařím se Semínkovnou – a nejen jich – mluví za vše,” říká Hana Cohen z BPW.

Akademie AWE je certifikovaný vzdělávací projekt, určený začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem. Studium je založeno na programu DreamBuilder, vyvinutém prestižní Thunderbird School of Global Management Arizonské státní univerzity. Během čtyřměsíčního intenzivního programu (březen až červen 2023 na účastnice čeká 13 online lekcí v angličtině, které doprovází pravidelná týdenní setkávání, v češtině, s lokálními facilitátorkami. Úspěšné absolventky získají prestižní certifikát Thunderbird School of Management a také mají možnost se zapojit do soutěže o výhru 50 tisíc korun za nejlepší projekt.

„Kromě toho na vás čeká networking a podpora naší skvělé komunity, přístup do mentorské sítě Business & Professional Women CR, a to vše nejen v průběhu programu, ale i po jeho skončení,” dodává Cohen s tím, že organizace přijímá přihlášky nyní, jejich uzávěrka je 31. ledna 2023. Vybráno bude 45 žen.

Akademie AWE začne 8. března 2023.

Reklama

Více informací k akademii se dočtete na webu BPWCR.

Pro vyplnění registračního formuláře klikněte zde.

BPWCR startuje další ročník prestižní akademie pro začínající podnikatelky. Přihlášky přijímá do konce ledna Filantropie Program AWE - Academy for Women Entrepreneurs / Akademie pro začínající podnikatelky cílí na podnikavé ženy a v České republice projekt, který realizuje Business & Professional Women CR (BPWCR) za podpory Velvyslanectví USA v ČR, startuje přijímáním přihlášek pro nový běh. Registrace je otevřená do konce ledna. nst Přečíst článek