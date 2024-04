Jedna z nejstarších knih světa jde do aukce. Prodat by se mohla za desítky milionů

Jeden z nejstarších kodexů na světě půjde v červnu do aukčního prodeje. Píše to server BBC News. Corbyho-Schoyenův kodex pochází z Egypta, kde by napsán ve 3. či 4. století v jednom z prvních křesťanských klášterů. Podle aukčního domu Christie´s by se kodex, který je označován za jednu z nejstarších knih na světě, mohl prodat až za 3,8 milionu dolarů (88,5 milionu korun).

Kodex byl objeven v Egyptě v 50. letech a od konce 80. let je v držení norského sběratele a obchodníka Martina Schoyena, který se rozhodl prodat některé části své sbírky. Podle specialisty na knihy a rukopisy aukčního domu Christie´s Eugenia Donadoniho je kodex jedním z nejranějších dokladů šíření křesťanství v oblasti Středozemního moře. Jedná se také o jeden z nejstarších exemplářů kodexu, neboli vázané knihy. Před tím se totiž používaly svitky.

Kodex podle odborníků zřejmě vznikl v jednom z raných křesťanských klášterů v Egyptě. Má 104 stránek a obsahuje mimo jiné knihu Jonáš ze Starého zákona a První list Petrův z Nového zákona, píše agentura Reuters. Kniha zřejmě vznikala během 40 let.

Stránky kodexu jsou relativně zachovalé, což Donadoni připisuje velmi suchému egyptskému podnebí. „Všechny největší objevy křesťanských rukopisů ve 20. století a na konci 19. století se soustředí v Egyptě právě díky těmto podmínkám,“ domnívá se Donadoni.

Aukce se uskuteční 11. června v Londýně. Christie´s očekává, že se kodex podaří prodat za 2,6 milionu až 3,8 milionu dolarů (60,6 milionu až 88,5 milionu korun).

