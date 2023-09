Toshiba po letech neúspěchů opustí burzu. Její součástí byla od roku 1949

Skupina investorů vedená společností soukromého kapitálu Japan Industrial Partners (JIP) koupila 78,65 procent akcií Toshiby. Otevřela tak cestu k tomu, aby se akcie japonského průmyslového konglomerátu po 74 letech stáhly z akciového trhu. Podle dohody by k tomu mohlo dojít už koncem letošního roku. Firma to uvedla ve svém středečním sdělení.

Reklama

Vzhledem k tomu, že skupina teď vlastní více než dvě třetiny firmy, umožňuje jí to dokončit obchod v hodnotě 14 miliard dolarů (321 miliard korun) a učinit z Toshiby soukromou společnost, píše zpravodajský server BBC. Kořeny Toshiby sahají až do roku 1875, kdy začínala jako výrobce hodin a mechanických panenek.

Odveta za kritiku zemí G7. Čína zakázala americké čipy Micron, jsou „bezpečnostní hrozbou” Money Dlouhodobější boj mezi Spojenými státy a Čínou na poli čipových technologií se posunul do další fáze. Čína zakázala nákup amerických čipů Micron. To by mohlo mít negativní vliv na obory jako telekomunikace, dopravu či finance. ČTK Přečíst článek

Společnost „nyní udělá významný krok směrem k nové budoucnosti s novým akcionářem,“ uvedl v prohlášení prezident a generální ředitel Toshiby Taró Šimada. S akciemi firmy se začalo obchodovat v květnu 1949, kdy byla znovu otevřena tokijská burza a kdy se Japonsko vymanilo z následků ničivé druhé světové války.

Tvůrce prvního přenosného počítače na světě

Divize Toshiby sahají od domácí elektroniky po jaderné elektrárny. Celá desetiletí po druhé světové válce byla firma symbolem hospodářského oživení země a jejího technologického průmyslu. V roce 1985 podnik uvedl na trh to, co popsal jako „první masově prodávaný přenosný počítač na světě".

V posledních letech ale Toshiba čelila řadě velkých neúspěchů. V roce 2015 přiznala, že během šesti let nadhodnotila své zisky o více než jednu miliardu dolarů, a zaplatila pokutu 7,37 miliardy jenů (asi bilion Kč), což byla v té době nejvyšší pokuta v historii země. O dva roky později následoval bankrot americké jaderné divize Westinghouse. K získání peněz na pokrytí finančních ztrát způsobených bankrotem firma musela prodat svou divizi na výrobu mikročipů.