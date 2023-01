Krejčíř se hodlá u soudu hájit sám. Poradili mu to snad scenáristé z Netflixu?

Uprchlý český podnikatel Radovan Krejčíř, který je v jihoafrickém vězení, oznámil, že se u soudu hodlá zastupovat sám, a požádal o řadu výhod, včetně možnosti konzultovat svůj zdravotní stav s osmi různými lékaři. Píše jihoafrický zpravodajský web EWN.

Loni na podzim probublala na veřejnost zpráva, že Netflix hodlá o Krejčířovi natočit dokument. Dva měsíce na to tu máme zápletku jako z filmu. Ve středu Krejčíř propustil svého právníka Vusiho Ngcoba a oznámil, že se u soudu hodlá zastupovat sám. Před soudem snaží zbavit obvinění z pokusu o útěk z vězení Zonderwater v Pretorii v roce 2015. Navzdory tomu, že Krejčířova bývalá přítelkyně Marissa Christopherová přiznala, že byla do plánu zapletena, Krejčíř nadále tvrdí, že je nevinný. Dříve vypověděl, že krátce poté, co byl obviněn z pokusu utéct z věznice Zonderwater, byl za trest převezen do nápravného zařízení s maximální ostrahou.

Krejčíř žádá soud o přístup k osmi různým soukromým lékařům; mimo jiné k ortopedovi, psychologovi, dermatologovi a zubaři, který se specializuje na zubní implantáty, píše web News 24. Podle něj si Krejčíř u soudu stěžoval na silné bolesti a tvrdí, že nemá přístup k některým lékům, které potřebuje. Také žádá přístup k právním dokumentům, které si chce pročíst ve své cele, a k soukromé místnosti určené ke konzultaci s právními zástupci. Další soudní stání bylo stanoveno na 27. ledna.

Krejčíř, kterého české úřady začaly na přelomu tisíciletí stíhat kvůli hospodářské trestné činnosti, v roce 2005 uprchl z České republiky před policejním vyšetřováním. V Jihoafrické republice žije od roku 2007, za mřížemi je tam od listopadu 2013. Kromě trestu za únos a pokus o vraždu tam čelí rovněž obvinění z několika pokusů o útěk a ze spiknutí s cílem zavraždit policistu a právního konzultanta. V případu obchodování s drogami a pokusu o vraždu byl odsouzen k 35 letům vězení.

Pražský vrchní soud v roce 2018 Krejčířovi pravomocně potvrdil souhrnný trest 15 let vězení za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů. Česká republika usiluje o jeho vydání od roku 2007.