Tip pro sázkaře? Cestuje-li klub na zápas autobusem, zřejmě prohraje

Evropské fotbalové soutěže jsou v plném proudu a anglické kluby chtěly na své venkovní zápasy cestovat tak, jak jsou zvyklí. Soukromým letem. Ale narazily na nedostatek soukromých tryskáčů a nezbývá jim nic jiného než si stoupnout do fronty na autobus. A to má vliv na jejich výkon, napsala agentura Bloomberg.

Slavné fotbalové kluby jako Chelsea, Leeds United či Newcastle přiznaly, že jejich plány byly narušeny nedostatkem letadel. Rostoucí poptávka po charterové letecké dopravě ve Spojeném království znamená, že mnoho klubů anglické Premier League musí měnit plány na to, jak se dostat na venkovní zápasy a zpět, píše agentura Bloomberg. To je pro ně problém a někteří trenéři již házeli vinu za neuspokojivé výkony na hřišti na problémy s dopravou.

Neuspěla ani slavná Chelsea

Poté, co Chelsea prohrála 0:3 na hřišti Leedsu začátkem tohoto měsíce, trenér londýnského klubu Thomas Tuchel řekl, že přípravy na zápas ovlivnily změny v cestovních plánech. Ani tak velký klub jako Chelsea nedokázal najít dostatečně velké letadlo, aby dopravilo na zápas všechny své hráče a trenéry, takže Tuchel a jeho zaměstnanci museli jet autobusem.

Výpravu fotbalového klubu na zápas tvoří desítky lidí. Menší soukromá letadla mají ale kapacitu od čtyř po dvanáct míst. Takových letadel by pak klub musel objednat několik, což se prodraží a přinese logistické problémy.

Leeds United, sídlící v hrabství Yorkshire na severu Anglie, měl tento měsíc před remízou 2:2 proti Southamptonu na jižním pobřeží podle informací Bloombergu také potíže se shánením letounu. Leeds si nakonec musel pronajmout tři menší letadla na cestu dlouhou zhruba 370 kilometrů a udělal podobná opatření i pro svůj nadcházející sobotní zápas proti klubu Brighton & Hove Albion, což je klub sídlící také na jižním pobřeží britských ostrovů.

Newcastle United sídlící na severovýchodě Anglie byl nucen změnit své obvyklé cestovní plány, když cestoval do Brightonu, vzdálenému asi 550 kilometrů, agentuře Bloomberg to řekl zdroj obeznámený se situací a požádal, aby zůstal v anonymitě.

Kluby chtějí létat ve stejnou dobu

„Jedním z problémů pro fotbalové kluby je, že si všechny chtějí najmout soukromá letadla, většinou velká, která mohou být hůře dostupná, pro celý tým a podpůrný personál ve stejnou dobu, tedy v sobotu a neděli,“ řekl Bloombergu Saša Rjazancev, bývalý člen představenstva a finanční ředitel fotbalového klubu Everton na severozápadě Anglie.

Poptávka po nejen velkých soukromých letadlech se zvýšila, protože mnoho firem a jednotlivců, které během coronavirové pandemie přešly na tento způsob cestování, se s tím spokojilo a po konci pandemie od toho neustoupily. Nabídka na britském trhu byla v nedávné době ještě více omezena kolapsem charterové letecké společnosti Jota Aviation, která provozovala 95místná letadla Avro.

Počty odletů soukromých letadel z evropských letišť nadále rostou. Loni podle statistik společnosti Aeroaffairs vzrostly na 1,3 milionu příletů a odletů, to je o šest procent více než v předpandemickém roce 2019. Vyšší zájem samozřejmě nehraje fotbalovým klubům, které potřebují mít letadlo často připravené na poslední chvíli, do karet.

Zápasy se v anglickém fotbale hrají kolikrát i dvakrát týdně a bohaté kluby dělají vše, co mohou, aby zajistily, že jejich hráči budou mít mezi zápasy a tréninky co nejvíce času na odpočinek a regeneraci.

Létání na zápasy je pro ně mnohem rychlejší a jednodušší než trávit hodiny v autobuse nebo ve vlaku. Na kratší cesty kluby samozřejmě pravidelně využívají na kratší cesty luxusní autobusy a vlaky.