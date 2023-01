Zimní pohár se nám vyplatí, přitáhne to lidi k fotbalu v mrtvé sezóně, říká Sochor z Tipsportu

Výhrou 3:2 německého klubu Sandhausen proti rakouskému WSG Tirol skončil pátý ročník zimního Tipsport Malta Cupu. Organizátoři si akci pochvalují. Poháru se účastnilo šest klubů ze čtyř zemí, což je rekord, ale dál se už zvětšovat nebude, říká mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Pořádali jste už pátý ročník zimního Tipsport Malta Cupu, kterého se letos zúčastnilo šest klubů. Jak to hodnotíte, kolik to Tipsport vlastně stojí peněz?

Velmi řádově jsou náklady na jeden klub kolem jednoho a půl milionu korun, což zahrnuje cestu, ubytování, tréninky... Celkově nás to bude stát zhruba sedm milionů korun.

Vy českým klubům platíte celé náklady?

Českým a slovenským klubům platíme účast komplet do 30 lidí. Pokud mají víc účastníků, připlácejí si navíc. Zahraniční kluby si účast platí samy.

Václav Sochor, Tipsport Tereza Zavadilová/Newstream

Jak si vybíráte kluby, kterým účast na trénincích a v poháru poskytujete?

Letos jsme chtěli účast nabídnout novým klubům, vlastně veterán je tu jen Trnava, ostatní tu ještě nebyly. Loni jsme se stali generálními partnery poloviny prvoligových klubů v Česku a na Slovensku. Je přirozené, že registrujeme především jejich zájem. Zatímco před prvním ročníkem nikdo moc nevěděl, do čeho jde, a na Maltu jsme brali třeba i druholigové Táborsko, teď už je o účast v Tipsport Malta Cupu velká tlačenice, kluby se hlásí samy a řadu jich bohužel musíme odmítat.

Vyplatí se vám pořádání takové akce?

Je to obtížné přesně vyčíslit, ale určitě se to vyplatí už jen z hlediska objemu mediálního prostoru. Na akci se podílí také maltská vláda, respektive turistická centrála, která platí účast tří desítek novinářů na turnaji. Většinou se akcí účastní členové maltských vrcholných institucí včetně ministrů. Letos to byl šéf turistické centrály Carlo Micallef. Pokud jde o medializaci akce, naše značka je vidět ve veřejném a mediálním prostoru v době, kdy se jinak fotbal téměř nehraje. Média i veřejnost je přitom po fotbale lačná, takže nabízíme kvalitní turnaj kvalitních mužstev ve chvíli, kdy je jinak fotbalově mrtvo.

Kdo to vysílal?

Česká televize vysílala živě šest utkání, slovenská veřejnoprávní RTVS pět. Tisíce diváků sledovaly turnaj i na naší internetové TV Tipsport.

Co to přinese Maltě?

Loni to bylo 3300 „bed nights“, tedy přenocování, a to jsme měli čtyři mužstva. Letos očekáváme o polovinu vyšší čísla. Malta si našeho turnaje velmi váží. Propaguje středomořský ostrovní stát jako ideální destinaci pro kvalitní sportovní přípravu během zimy, a i jako zimní turistickou destinaci. Všichni proto vítají i zapojení zahraničních klubů do turnaje, protože tím Tipsport Malta Cup zasáhne další trhy – letos ten německý a rakouský, loni jsme tu měli Dány. Účast zahraničních týmů je důležitá i pro samotná česká a slovenská mužstva – zásadním způsobem to pro ně zvyšuje atraktivitu a kvalitu jejich zimní přípravy.

Kolik peněz se na turnaj letos nasázelo?

Sázky nejsou tím nejdůležitějším důvodem pro pořádání turnaje. Určitě ale slouží jako dobrý podpůrný argument pro investice do turnaje do budoucna. Za letošek to ještě nemáme spočítané, ale očekáváme náběry kolem dvou milionů korun.

Tipsport Malta Cup během pěti let pěkně vyrostl, až na šest klubů. Máte nějaké další rozvojové plány?

Malťané jsou sice fotbaloví fanatici, ale zemi mají malou a víc než šest klubů najednou kapacitně nezvládnou. Ostrovní stát má dvě plochy hrací a čtyři tréninkové se špičkovou přírodní trávou, kterou připravuje stejná firma jako anglickou Premier League. Kluby se střídají a nevešly by se, ostatní by musely hrát na umělé trávě, což nechtějí. Dokud tedy Malta nepostaví další hřiště, víc klubů se sem najednou nevejde. Turnaj chceme do budoucna rozvíjet především co do kvality a atraktivity.

Existují na Maltě nějaké podobné projekty, jako je zimní pohár?

Každoročně tu pořádají ženský fotbalový turnaj a samozřejmě sem také na zimu jezdí kvalitní evropské fotbalové týmy. Letos například dánský Aalborg BK, který loni hrál i náš turnaj, dál ženské reprezentace Nizozemska, Rakouska a Lucemburska a také ženstvo Manchester United.

