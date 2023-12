V Paříži se bude dražit Štýrského obraz Trauma zrození. Prodat by se mohl až za 120 milionů

V pařížské pobočce aukční síně Sotheby's se ve středu večer bude dražit rozměrný surrealistický obraz českého malíře Jindřicha Štyrského Trauma zrození. Jeho cena se odhaduje až na pět milionů eur (více než 120 milionů korun).

Podle odborníků je Štyrského dílo zcela výjimečné svými rozměry i významem v rámci autorovy tvorby i světového surrealismu. Pokud se prodá, bude zřejmě patřit k nejdráže prodaným českým dílům v aukcích. Aukční rekord v Česku drží obraz Staropražský motiv od Bohumila Kubišty, který byl loni prodán za 123,6 milionu korun.

Olejomalba z roku 1936 má černé pozadí a zachycuje bílé pytle s krvavými otisky, rukavici, minerály, kosti a lidské embryo. Plátno měří metr na výšku a 2,5 metru na šířku a malíř ho měl až do své smrti pověšený nad svou postelí. Odkázal ho malířce a blízké přítelkyni Toyen, z jejíž pozůstalosti se obraz v roce 1982 poprvé vydražil.

„Název obrazu odkazuje na stejnojmennou knihu Otty Ranka Das Trauma der Geburt z roku 1925, která byla mezi pražskými surrealisty dobře známá. Každý ze zobrazených předmětů měl pro Štyrského hluboký význam, který zachytil v předchozích dílech a ovlivnil i autorovu další tvorbu. Trauma zrození je výjimečnou výpovědí o stavech mezi životem a smrtí,“ píše aukční síň v prezentaci obrazu.

Štyrský (1899-1942) obraz namaloval krátce poté, co prodělal závažné onemocnění, při kterém málem zemřel, uvedla Tessa Kostrzewaová, odbornice Sotheby's na moderní evropské umění. Je to podle ní Štyrského největší a nejvíce ambiciózní dílo, který shrnuje malířovu osobnost a uměleckou vizi.

„Malba vypovídá o radikální imaginaci, vizuální síle, je téměř nepřátelská. Není to obraz, který by chtěl být přátelský,“ míní Thomas Bompard ze Sotheby's.

Když byl obraz na podzim 1936 poprvé vystaven na členské výstavě Spolku výtvarných umělců Mánes, kam jej Štyrský poslal jako své jediné dílo, zněl jeho název Trauma zrození (Tabulka předmětů, které vytvářejí bytost-objekt, který je obrazem sám o sobě). Dnes se používá jen zkrácený název díla.

